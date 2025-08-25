Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana, autoridades refuerzan protocolos

Se brindó apoyo logístico para el traslado de la joven a Mezquital del Oro, su localidad de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó que una joven de 17 años falleció tras experimentar una falla multiorgánica mientras permanecía internada por un posible caso de rabia humana.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la dependencia informó que el deceso se produjo a las 19:30 del domingo 24 de agosto en el Hospital General de Zona 1 del IMSS.

“Reporta Secretaría de Salud fallecimiento de paciente por probable rabia humana. La joven de 17 años de edad presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso”, escribió la Secretaría.

Se esperan los resultados del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para confirmar la causa del deceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigan si rabia causó la muerte de joven en hospital de Zacatecas

La paciente, originaria del municipio de Mezquital del Oro, había mostrado un deterioro acelerado en su estado de salud durante las últimas horas previas a su muerte, a pesar de la atención médica continua que recibió durante su hospitalización.

El equipo médico mantuvo vigilancia permanente sobre su evolución, pero no logró revertir el cuadro clínico.

Aún se aguardan los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que serán determinantes para confirmar si la causa del fallecimiento fue efectivamente rabia humana.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud mantiene activos los protocolos epidemiológicos establecidos para estos casos, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

En el mismo comunicado se menciona que se encuentran “a la espera de la confirmación de las pruebas recabadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, la Secretaría de Salud continúa con los protocolos de rigor para evitar otros contagios”.

El gobernador David Monreal Ávila instruyó a las autoridades sanitarias estatales a facilitar todos los trámites necesarios para que la familia de la joven reciba el cuerpo en el menor tiempo posible, una vez concluidos los procedimientos legales correspondientes.

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó la muerte de una joven de 17 años por posible rabia humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, dispuso que se brinde apoyo logístico para el traslado de la menor a su localidad de origen. “En la medida de lo posible, el cuerpo sea entregado a la brevedad una vez agotados los protocolos de ley”, se lee en el comunicado.

Como parte de las medidas preventivas, se continúa con la aplicación del protocolo de profilaxis a las personas que tuvieron contacto cercano con la paciente, así como con la trazabilidad de la ruta epidemiológica para identificar y contener cualquier posible nuevo contagio.

“La paciente de 17 años que era atendida en el HGZ 1 del IMSS, por un probable caso de rabia humana, falleció a causa de falla multiorgánica”, comunicó la Secretaría de Salud de Zacatecas.

La dependencia reiteró que la vigilancia epidemiológica y la atención a los contactos directos se mantendrán hasta descartar cualquier riesgo adicional para la población.