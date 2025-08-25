México

Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana, autoridades refuerzan protocolos

El gobernador David Monreal Ávila instruyó agilizar trámites para la entrega del cuerpo a la familia, según reportes de la Secretaría de Salud

Por Aranza Estrada

Guardar
Se brindó apoyo logístico para
Se brindó apoyo logístico para el traslado de la joven a Mezquital del Oro, su localidad de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó que una joven de 17 años falleció tras experimentar una falla multiorgánica mientras permanecía internada por un posible caso de rabia humana.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la dependencia informó que el deceso se produjo a las 19:30 del domingo 24 de agosto en el Hospital General de Zona 1 del IMSS.

“Reporta Secretaría de Salud fallecimiento de paciente por probable rabia humana. La joven de 17 años de edad presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso”, escribió la Secretaría.

Se esperan los resultados del
Se esperan los resultados del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para confirmar la causa del deceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigan si rabia causó la muerte de joven en hospital de Zacatecas

La paciente, originaria del municipio de Mezquital del Oro, había mostrado un deterioro acelerado en su estado de salud durante las últimas horas previas a su muerte, a pesar de la atención médica continua que recibió durante su hospitalización.

El equipo médico mantuvo vigilancia permanente sobre su evolución, pero no logró revertir el cuadro clínico.

Aún se aguardan los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que serán determinantes para confirmar si la causa del fallecimiento fue efectivamente rabia humana.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud mantiene activos los protocolos epidemiológicos establecidos para estos casos, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

En el mismo comunicado se menciona que se encuentran “a la espera de la confirmación de las pruebas recabadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, la Secretaría de Salud continúa con los protocolos de rigor para evitar otros contagios”.

El gobernador David Monreal Ávila instruyó a las autoridades sanitarias estatales a facilitar todos los trámites necesarios para que la familia de la joven reciba el cuerpo en el menor tiempo posible, una vez concluidos los procedimientos legales correspondientes.

La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó la muerte de una joven de 17 años por posible rabia humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, dispuso que se brinde apoyo logístico para el traslado de la menor a su localidad de origen. “En la medida de lo posible, el cuerpo sea entregado a la brevedad una vez agotados los protocolos de ley”, se lee en el comunicado.

Como parte de las medidas preventivas, se continúa con la aplicación del protocolo de profilaxis a las personas que tuvieron contacto cercano con la paciente, así como con la trazabilidad de la ruta epidemiológica para identificar y contener cualquier posible nuevo contagio.

“La paciente de 17 años que era atendida en el HGZ 1 del IMSS, por un probable caso de rabia humana, falleció a causa de falla multiorgánica”, comunicó la Secretaría de Salud de Zacatecas.

La dependencia reiteró que la vigilancia epidemiológica y la atención a los contactos directos se mantendrán hasta descartar cualquier riesgo adicional para la población.

Temas Relacionados

rabiaZacatecasDavid Monreal Ávilasaludvirusmexico-noticias

Más Noticias

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 25 de agosto

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Tipo de cambio dólar canadiense

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1716 del 24 de agosto 2025 de la Lotería Nacional

El periodo disponible para reclamar el premio es de 60 días después de la publicación de los resultados, en caso de haber adquirido uno de los cachitos ganadores del sorteo

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1716

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del domingo 24 de agosto 2025 sorteo 41100

El sorteo Melate se celebra tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4100 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y

El principal indicador de la BMV abrió la jornada este 25 de agosto con pérdida de 0,27%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

México: cotización de apertura del euro hoy 25 de agosto de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

NARCO

La dinastía de los acuerdos

La dinastía de los acuerdos con EEUU: Así fue como la familia de El Mayo Zambada convirtió la traición en supervivencia

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

Belinda y Bad Bunny sorprenden con baile ‘muy sensual’ en concierto y mexicanos les piden ser novios |Video

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México después de la eliminación de Priscila Valverde?

Ninel Conde confirmó reencuentro con Priscila Valverde tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Así se escondía Ángela Aguilar y Christian Nodal después de su boda en Roma

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.