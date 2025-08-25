Homicidio de “brutal ferocidad” en Sonora, detienen a Tomás “N” como presunto responsable en Navojoa

Tomás “N” enfrenta proceso penal por homicidio calificado en Navojoa, Sonora. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Tomás “N” enfrenta proceso penal tras ser acusado de "homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad" en el municipio de Navojoa, ubicado en el sur de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el hombre de 36 años fue detenido por orden de aprehensión y presentado ante un juez, quien resolvió imponerle prisión preventiva.

Según reportó la FGJES, los hechos ocurrieron entre las 02:50 y las 06:50 del 18 de agosto de 2025, dentro de un centro de rehabilitación de la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo.

Detalles del caso

La Fiscalía de Sonora detuvo a Tomás “N” por el asesinato de Manuel de Jesús “N” en un centro de rehabilitación. (FGJE Sonora)

A esa hora, el imputado habría agredido de manera intencionada a Manuel de Jesús “N”, de 47 años, propinándole golpes en varias partes del cuerpo hasta anular su capacidad de defensa.

Posteriormente, Tomás Magno “N” presuntamente empleó una camiseta gris para estrangular a la víctima, jalando la prenda con fuerza hacia atrás hasta provocar la asfixia.

El resultado de la autopsia, divulgado por la FGJES, determinó que la causa de muerte fue asfixia pura por estrangulamiento y obstrucción de vías respiratorias, lo que permitió establecer la mecánica del fallecimiento.

Durante la audiencia inicial, la defensa de Tomás “N” solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar la respuesta legal, mientras que el Ministerio Público requirió su vinculación a proceso.

El juez resolvió mantenerlo bajo prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su objetivo de presentar ante la justicia a los responsables de delitos graves y robustecer las investigaciones con peritajes científicos para garantizar que ningún acto de violencia permanezca impune.

Homicidios dolosos en Sonora

Sonora se mantiene entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos, según la SSPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Sonora mantiene una incidencia relevante en el registro nacional de homicidios dolosos. De acuerdo con el Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitido el 24 de agosto de 2025, la entidad reportó 11 víctimas por este delito en las últimas 24 horas, manteniéndose entre los estados con mayor número de casos a nivel país.

El seguimiento realizado por el grupo interdisciplinario integrado por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR) ubica a Sonora como uno de los focos prioritarios dentro de las estrategias de seguridad.

La información de la SSPC señala que los datos difundidos son preliminares y sujetos a la validación de las procuradurías o fiscalías estatales, aunque permiten identificar patrones de violencia y zonas de riesgo dentro del territorio sonorense.

Solo en la última semana, la cifra acumulada para Sonora ha permanecido constante, con variaciones diarias que oscilan entre 10 y 15 casos, colocándolo en una posición relevante dentro de los registros nacionales.