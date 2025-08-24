México

Round 1 y ya se dieron con todo: El Temach reta a golpes a Diego Ruzzarin| Fans desatan lluvia de memes

¿Qué fue exactamente lo que dijo el influencer?

Por Armando Pereda

En redes sociales se han desatado todo tipo de memes sobre este asunto

La confrontación entre El Temach y Diego Ruzzarin escaló a un nivel inesperado en cuestión de horas. Lo que inició con indirectas en un video, continuó con un reto a golpes en X y terminó convertido en un festín de memes que puso a ambos en el centro de la conversación digital.

La chispa se encendió días atrás, cuando Ruzzarin lanzó críticas veladas durante un video sobre los jóvenes en Estados Unidos. Sin mencionar nombres, apuntó:

“Eso explica el ascenso de todos estos coaches fétidos de cómo supuestamente ser un macho alfa, no son una causa, son un síntoma, todos estos hombres que dan consejos de cómo ser un gran hombre son un síntoma de que realmente la realidad material y las dificultades económicas”.

Aunque no lo señaló directamente, muchos interpretaron que la referencia iba dirigida a El Temach, quien se ha consolidado como un referente entre el público masculino con mensajes de superación y masculinidad.

El reto público

La tensión reventó cuando El Temach decidió responder desde su cuenta oficial en X.

“Diego Ruzzain. Vato, me parecía interesante boxear contigo porque estamos del mismo tamaño físicamente, intelectualmente no estamos ni en la misma liga, yo apoyo a la gente, tú apoyas dictadores”, escribió.

Su mensaje acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos. Y aunque pudo pasar como una provocación pasajera, Diego contestó con contundencia: “Ignorante y cobarde. Para sorpresa de nadie”.

El Temach anuncia posible retiro de las redes y conmociona a seguidores

La respuesta de Ruzzarin

Lejos de dejar el asunto ahí, la mañana de hoy Ruzzarin profundizó en la discusión y matizó su postura sobre la dinámica de redes sociales. En un nuevo mensaje señaló:

“Bueno en un tweet y en la cultura de X para el público de asnos una respuesta puede sonar contundente… pero sentados frente a frente en una plática seria se cagan en sus pantalones. Y no lo digo por @adrianm10 que me cae bien, es compa y es inteligente, lo digo por la cultura de opinólogos en general. Twitter es para memes y trolls. No para conversaciones. Literalmente estoy cagando por eso ando aquí”.

Con esta declaración, Diego dejó en claro que no busca debates profundos en plataformas digitales y que su postura se dirige más a la cultura del “troleo” que al enfrentamiento real.

Foto: redes sociales

El fenómeno de los memes

Como suele suceder en estas batallas mediáticas, la audiencia convirtió el conflicto en un espectáculo paralelo. Un fan de El Temach compartió un video de varios jóvenes haciendo lagartijas en una plaza con la frase.

“Ya andamos haciendo lagartijas los compas y yo afuera de la casa de Ruzzarin en apoyo al Temach”.

El público se ha unido al tema

Otros, en cambio, usaron la ironía para desacreditar el reto: “Imagínate creer que el Temach tuvo razón en su comentario”.

Entre golpes digitales y ring virtual

Más que un enfrentamiento real, lo ocurrido refleja la forma en que las disputas entre influencers se transforman en un ring colectivo donde la verdadera batalla se libra con likes, retuits y memes.

Foto: redes sociales

La rivalidad entre El Temach y Diego Ruzzarin se volvió combustible para las redes: de una indirecta pasó a un reto público y luego a una ola de bromas que marcaron tendencia.

El resultado: un choque de egos que terminó convertido en entretenimiento masivo, donde la discusión de fondo parece importar menos que la creatividad de los memes que lo rodean.

El público se ha unido al tema

