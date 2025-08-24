Majo Aguilar en la segunda semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Este concurso es impulsado por el Gobierno de México

La voz de Majo Aguilar se sumará esta noche a uno de los escenarios más prometedores para las nuevas generaciones musicales. Hoy se transmitirá la segunda semifinal de México Canta, un concurso que busca abrir camino a talentos independientes y que, poco a poco, se ha convertido en una plataforma de resistencia cultural.

El Consejo Mexicano de la Música confirmó la participación de ocho semifinalistas de la región Centro de Estados Unidos, quienes competirán por un lugar en la gran final.

La presencia de Aguilar, invitada especial, aporta un sello de autenticidad y tradición a un certamen que apuesta por visibilizar propuestas alejadas de estereotipos y letras que enaltecen la violencia.

¿A qué hora y dónde se puede ver la segunda semifinal de México Canta?

En punto de las 19:00 horas del centro de México se llevará a cabo esta segunda semifinal que se podrá transmitir en el Canal 22 y medios públicos de todo el paí.

México Canta no solo funciona como un concurso. Nació como una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en alianza con el Consejo Mexicano de la Música, con la idea de crear narrativas distintas dentro de la industria musical. En tiempos en los que la violencia se cuela incluso en el entretenimiento, esta propuesta busca abrir un camino alternativo: composiciones que rescaten el amor, el desamor, los sueños y la identidad cultural del país.

El Consejo ha sido claro: el objetivo es generar oportunidades justas, construir alianzas estratégicas y fortalecer la escena musical mexicana, tanto dentro como fuera de las fronteras. Cada semifinal se convierte en un escaparate para artistas que de otra manera difícilmente encontrarían visibilidad en circuitos comerciales.

<b>Calendario de semifinales</b>

El concurso avanza con paso firme. Después de la segunda semifinal de este 24 de agosto, que corresponde a Estados Unidos Centro, las próximas fechas ya están confirmadas:

31 de agosto: Semifinal tres, Estados Unidos Oeste

7 de septiembre: Semifinal cuatro, México Norte

14 de septiembre: Semifinal cinco, México Centro

21 de septiembre: Semifinal seis, México Sur

28 de septiembre: Recapitulación con lo mejor de las semifinales

El gran cierre será el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto emblemático que acogerá la final nacional.

Más allá del espectáculo

El certamen es también un manifiesto cultural. Busca derribar estigmas, alentar la creatividad y abrir un espacio donde las voces emergentes tengan un escenario legítimo. Cada participante representa no solo un proyecto musical, sino también una historia que conecta con tradiciones, raíces y aspiraciones colectivas.

Con Majo Aguilar como invitada, la segunda semifinal promete una noche que combina frescura y herencia. Un recordatorio de que la música mexicana sigue transformándose sin perder su esencia, y que todavía tiene mucho que contar desde nuevas perspectivas.

