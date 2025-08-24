México

Qué estaciones del Metrobús dejarán de funcionar mañana, domingo 24 de agosto

Aunque no se han especificado los motivos, el cierre temporal responde usualmente a la celebración de eventos sociales y a labores de mantenimiento en su infraestructura

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México informó que los pasajeros deben evitar esta práctica. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El servicio de la Línea 6 del Metrobús tendrá modificaciones mañana, domingo 24 de agosto, debido a cortes a la circulación. El ajuste operará en el horario de 07:00 a 9:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.

Estas medidas buscan mantener la seguridad y garantizar el tránsito ordenado durante las actividades programadas en la zona, minimizando afectaciones para los pasajeros. Se sugiere estar atentos a cualquier actualización durante la jornada.

La línea 6 que abarca de El Rosario a Villa de Aragón, al norte de la Ciudad de México tendrá cortes en su circulación. Aquí te enlistamos las estaciones que no estarán disponibles:

  • Deportivo Los Galeana
  • Aplicación Providencia
  • Volcán de Fuego
  • La Pradera
  • Colegio de Bachilleres 9
  • Francisco Morazán
  • Villa de Aragón

Por otra parte, el trayecto que sí se encontrará disponible es el siguiente:

Línea 6 del Metrobús, afectaciones
Línea 6 del Metrobús, afectaciones el 24 de agosto. Foto: x.com/@MetrobusCDMX

Aunque no se han especificado los motivos, el cierre temporal de estaciones del Metrobús durante los domingos en la Ciudad de México responde usualmente a la celebración de eventos sociales y a labores de mantenimiento en su infraestructura.

Uno de los factores más relevantes es la realización de actividades deportivas y culturales de gran escala, como el Ciclotón, que se efectúa el último domingo de cada mes. En estas jornadas, suelen cerrarse estaciones de las Líneas 1 y 7, así como de la Ruta 4 Sur, pues el recorrido ciclista utiliza vías principales de la capital, impidiendo el tránsito habitual de las unidades en ciertos tramos. Esto permite fomentar el deporte y la convivencia, aunque ocasiona modificaciones temporales en el servicio.

Por otra parte, los trabajos de mantenimiento y adecuación resultan indispensables para mantener altos estándares de seguridad y calidad en la operación del sistema. Estas intervenciones incluyen desde revisiones de rutina y reparación del carril confinado, hasta modernización de estaciones y señalización. Cuando se programan estas acciones, pueden verse afectadas estaciones específicas o incluso líneas completas, dependiendo de la magnitud y la ubicación de las labores. El objetivo es corregir desperfectos y mejorar la experiencia del usuario, quienes después se benefician de un servicio más eficiente y seguro.

Dado que los cierres pueden cambiar en fechas y horarios, es fundamental que los pasajeros consulten previamente los canales oficiales del Metrobús, para contar con la información actualizada y planificar sus trayectos. Esta previsión ayuda a minimizar molestias y asegura una mejor adaptación a los ajustes temporales del sistema.

