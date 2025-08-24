Qué estaciones del Metrobús dejarán de funcionar mañana, domingo 24 de agosto

El Metrobús de la Ciudad de México informó que los pasajeros deben evitar esta práctica. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El servicio de la Línea 6 del Metrobús tendrá modificaciones mañana, domingo 24 de agosto, debido a cortes a la circulación. El ajuste operará en el horario de 07:00 a 9:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.

Estas medidas buscan mantener la seguridad y garantizar el tránsito ordenado durante las actividades programadas en la zona, minimizando afectaciones para los pasajeros. Se sugiere estar atentos a cualquier actualización durante la jornada.

La línea 6 que abarca de El Rosario a Villa de Aragón, al norte de la Ciudad de México tendrá cortes en su circulación. Aquí te enlistamos las estaciones que no estarán disponibles:

Deportivo Los Galeana

Aplicación Providencia

Volcán de Fuego

La Pradera

Colegio de Bachilleres 9

Francisco Morazán

Villa de Aragón

Por otra parte, el trayecto que sí se encontrará disponible es el siguiente:

Línea 6 del Metrobús, afectaciones el 24 de agosto. Foto: x.com/@MetrobusCDMX

Aunque no se han especificado los motivos, el cierre temporal de estaciones del Metrobús durante los domingos en la Ciudad de México responde usualmente a la celebración de eventos sociales y a labores de mantenimiento en su infraestructura.

Uno de los factores más relevantes es la realización de actividades deportivas y culturales de gran escala, como el Ciclotón, que se efectúa el último domingo de cada mes. En estas jornadas, suelen cerrarse estaciones de las Líneas 1 y 7, así como de la Ruta 4 Sur, pues el recorrido ciclista utiliza vías principales de la capital, impidiendo el tránsito habitual de las unidades en ciertos tramos. Esto permite fomentar el deporte y la convivencia, aunque ocasiona modificaciones temporales en el servicio.

Por otra parte, los trabajos de mantenimiento y adecuación resultan indispensables para mantener altos estándares de seguridad y calidad en la operación del sistema. Estas intervenciones incluyen desde revisiones de rutina y reparación del carril confinado, hasta modernización de estaciones y señalización. Cuando se programan estas acciones, pueden verse afectadas estaciones específicas o incluso líneas completas, dependiendo de la magnitud y la ubicación de las labores. El objetivo es corregir desperfectos y mejorar la experiencia del usuario, quienes después se benefician de un servicio más eficiente y seguro.

Dado que los cierres pueden cambiar en fechas y horarios, es fundamental que los pasajeros consulten previamente los canales oficiales del Metrobús, para contar con la información actualizada y planificar sus trayectos. Esta previsión ayuda a minimizar molestias y asegura una mejor adaptación a los ajustes temporales del sistema.