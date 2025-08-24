Muere bebé de casi dos años en Nuevo León, su madre se encuentra hospitalizada

Una menor de un año y ocho meses falleció en el municipio de García, Nuevo León, tras sufrir un accidente doméstico en una vivienda del fraccionamiento Residencial Las Brisas. Según los primeros reportes, la bebé cayó en una tina con agua de aproximadamente 20 litros de capacidad mientras se encontraba bajo el cuidado de su padre, ya que su madre permanecía hospitalizada por el nacimiento de otro hijo.

El padre, al notar la ausencia de la niña Sofía Isabella, la buscó en el domicilio hasta hallarla en la tina. Al notar la situación, el padre fue auxiliado por un vecino quien le prestó su automóvil, la trasladó rápidamente a la Clínica 24 del IMSS, donde personal médico confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales a su arribo. El fallecimiento de la niña ha generado consternación entre familiares y vecinos de la zona, quienes muestran muestras de apoyo a la familia y lamentan el incidente.

La noticia ha circulado en medios locales y redes sociales, reforzando la preocupación sobre la seguridad de los menores en el hogar. Diversos especialistas en prevención de accidentes infantiles señalan que situaciones similares pueden desarrollarse en segundos y recuerdan la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre niños pequeños, incluso en espacios considerados seguros.

El caso de la menor fallecida en García evidencia la vulnerabilidad de la infancia ante incidentes domésticos y subraya la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo dentro de la vivienda.

Por su parte, los Servicios Periciales de la localidad ya visitó la vivienda para la toma de evidencias y fotografías; mientras que la Agencia Estatal de Investigaciones ha comenzado la investigación correspondiente que permita esclarecer los hechos durante la muerte de la bebé; lo que posiblemente sea catalogado como negligencia por parte del padre.

Hasta el momento, la familia no ha ofrecido declaraciones, sin embargo en redes sociales se pone de manifiesto la necesidad de extremar precauciones en el cuidado de las infancias.

En México, los accidentes mortales más frecuentes en niños de dicha edad incluyen ahogamientos en tinas, cubetas o albercas, caídas desde alturas como camas, escaleras o ventanas, y quemaduras por líquidos calientes o contacto con objetos inflamables.

También destacan las intoxicaciones por medicamentos o productos domésticos, así como la asfixia por alimentos u objetos pequeños. Estas situaciones suelen producirse en el entorno doméstico, donde la curiosidad propia de la edad y la falta de percepción del peligro incrementan el riesgo. La supervisión constante es clave para evitar este tipo de accidentes fatales.

Especialistas señalan que el cuidado de niños entre 1 y 2 años requiere atención constante y medidas preventivas para garantizar su seguridad y bienestar. En esta etapa, los menores comienzan a explorar activamente su entorno, lo que incrementa el riesgo de accidentes domésticos como caídas, golpes, quemaduras o ahogamientos.

Por ello, se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, bloquear accesos a escaleras, productos tóxicos y objetos pequeños que puedan ingerir. Es fundamental supervisar de cerca a los pequeños, sobre todo durante la hora de baño y la alimentación.