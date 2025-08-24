México

Muere bebé de casi dos años en Nuevo León, su madre se encuentra hospitalizada

Especialistas señalan que el cuidado de niños entre 1 y 2 años requiere atención constante y medidas preventivas para garantizar su seguridad y bienestar

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar

Una menor de un año y ocho meses falleció en el municipio de García, Nuevo León, tras sufrir un accidente doméstico en una vivienda del fraccionamiento Residencial Las Brisas. Según los primeros reportes, la bebé cayó en una tina con agua de aproximadamente 20 litros de capacidad mientras se encontraba bajo el cuidado de su padre, ya que su madre permanecía hospitalizada por el nacimiento de otro hijo.

El padre, al notar la ausencia de la niña Sofía Isabella, la buscó en el domicilio hasta hallarla en la tina. Al notar la situación, el padre fue auxiliado por un vecino quien le prestó su automóvil, la trasladó rápidamente a la Clínica 24 del IMSS, donde personal médico confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales a su arribo. El fallecimiento de la niña ha generado consternación entre familiares y vecinos de la zona, quienes muestran muestras de apoyo a la familia y lamentan el incidente.

La noticia ha circulado en medios locales y redes sociales, reforzando la preocupación sobre la seguridad de los menores en el hogar. Diversos especialistas en prevención de accidentes infantiles señalan que situaciones similares pueden desarrollarse en segundos y recuerdan la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre niños pequeños, incluso en espacios considerados seguros.

El caso de la menor fallecida en García evidencia la vulnerabilidad de la infancia ante incidentes domésticos y subraya la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo dentro de la vivienda.

Por su parte, los Servicios Periciales de la localidad ya visitó la vivienda para la toma de evidencias y fotografías; mientras que la Agencia Estatal de Investigaciones ha comenzado la investigación correspondiente que permita esclarecer los hechos durante la muerte de la bebé; lo que posiblemente sea catalogado como negligencia por parte del padre.

Hasta el momento, la familia no ha ofrecido declaraciones, sin embargo en redes sociales se pone de manifiesto la necesidad de extremar precauciones en el cuidado de las infancias.

En México, los accidentes mortales más frecuentes en niños de dicha edad incluyen ahogamientos en tinas, cubetas o albercas, caídas desde alturas como camas, escaleras o ventanas, y quemaduras por líquidos calientes o contacto con objetos inflamables.

También destacan las intoxicaciones por medicamentos o productos domésticos, así como la asfixia por alimentos u objetos pequeños. Estas situaciones suelen producirse en el entorno doméstico, donde la curiosidad propia de la edad y la falta de percepción del peligro incrementan el riesgo. La supervisión constante es clave para evitar este tipo de accidentes fatales.

Especialistas señalan que el cuidado de niños entre 1 y 2 años requiere atención constante y medidas preventivas para garantizar su seguridad y bienestar. En esta etapa, los menores comienzan a explorar activamente su entorno, lo que incrementa el riesgo de accidentes domésticos como caídas, golpes, quemaduras o ahogamientos.

Por ello, se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, bloquear accesos a escaleras, productos tóxicos y objetos pequeños que puedan ingerir. Es fundamental supervisar de cerca a los pequeños, sobre todo durante la hora de baño y la alimentación.

Temas Relacionados

Nuevo Leónaccidentes domésticosIMSSServicios Pericialesmexico-noticias

Más Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las producciones más populares de

Así puedes quitar manchas amarillas de la ropa blanca en una sola lavada

Es una solución eficaz para restaurar prendas afectadas por el paso del tiempo

Así puedes quitar manchas amarillas

Dos accidentes en Chiapas y Puebla dejan muertos y decenas de heridos en menos de 24 horas

Una menor fue localizada con vida tras el accidente en Huauchinango, autoridades buscan a sus familiares y en Chiapas, cuatro personas permanecen hospitalizadas en estado grave

Dos accidentes en Chiapas y

Dr. Simi y Víctor González Herrera reunieron a más de 7 mil personas en busca de “Un México con Amor y Paz”

Personajes del medio artístico se reunieron en la Basílica de Guadalupe de la CDMX con el objetivo de visibilizar y apoyar a las personas con discapacidad

Dr. Simi y Víctor González

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Las acciones se efectuaron en el municipio de Cajeme tras una denuncia anónima

Rescatan a persona secuestrada y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a persona secuestrada y

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

Thunderbolts, de Marvel, encabeza los estrenos de streaming del 25 al 31 de agosto

Detienen a presuntos responsables del robo a Érika Buenfil y su hijo en plaza Mítikah de CDMX

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

DEPORTES

Esta es la contundente opinión

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro

Este el el increíble físico de Terence Crawford a semanas de la pelea contra Canelo Álvarez