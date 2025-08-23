Mueren al menos doce civiles armados en un enfrentamiento con la Policía en Nuevo León (México)

Al menos doce personas han perdido la vida este viernes en un enfrentamiento entre civiles armados --presuntos miembros de una banda criminal-- y agentes de Policía, en el municipio de Doctor Coss, en Nuevo León, en el norte de México.

"En el municipio de Dr. Coss, N.L., se registró una agresión contra personal de Fuerza Civil durante labores de patrullaje y vigilancia en el marco del operativo Muralla. El personal repelió la agresión hasta lograr controlar la situación. En el lugar fueron localizados doce abatidos (todos masculinos), al menos ocho armas largas, equipo táctico, así como diversos cargadores y cartuchos", ha aclarado la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León en un comunicado recogido por 'El Universal'.

La misma nota señala que el personal de su departamento se ha hecho con el control del lugar tras el incidente y que se han iniciado ya los trámites para "solicitar la intervención de servicios periciales para el procesamiento de la escena".

Sin embargo, no han trascendido por el momento más detalles sobre el origen o causa del altercado ni sobre la identidad de los fallecidos o la existencia de otras posibles víctimas.

La zona en la que ha tenido lugar el incidente es conocida por ser lugar en el que operan distintas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y personas. En concreto, en la zona limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas operan facciones de los cárteles del Golfo y del Noreste, que, al igual que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros, fueron catalogados como "organizaciones terroristas" por el Gobierno de Estados Unidos en febrero.