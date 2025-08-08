México

Nuevo León se prepara para el Mundial, Samuel García anuncia inversión de 58 mil mdp en movilidad

El crecimiento de la movilidad responde al fuerte aumento del parque vehicular local, que pasó de dos a tres millones de automóviles en solo ocho años

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Hernán Villarreal es el secretario de Movilidad y Planeación Urbana (GABRIELA PÉREZ MONTIEL/CUARTOSCURO.COM)

Nuevo León inició la ejecución de un ambicioso plan de infraestructura para transformar su movilidad con miras al Mundial de Futbol 2026, con una inversión estimada de 90 mil millones de pesos.

El proyecto central es el Tren del Norte, que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, y tendrá cinco estaciones en el área metropolitana: Santa Catarina, Centro de Santa Catarina, Monterrey Norte, Escobedo y Salinas Victoria. El Gobierno Federal destinará 87 mil millones de pesos para el tren y otros 3 mil millones a la modernización de carreteras en la entidad.

El gobernador Samuel García presentó también el Plan Maestro de Movilidad Actualizado, diseñado en coordinación con el gabinete estatal y representantes empresariales, en compañía del secretario de movilidad Hernán Villarreal.

Este programa invertirá 58 mil millones de pesos y plantea una reestructura basada en cuatro ejes principales: transporte digno, movilidad inteligente, corresponsabilidad vial y alternativas de movilidad. Se busca duplicar la red de Metro, renovar el parque vehicular con camiones eléctricos producidos localmente y establecer rutas gestionadas con sistemas de pago electrónico, optimizadas según la demanda real.

La integración del Tren del Norte al Sistema Metrorrey será fundamental, junto con la alineación de la Línea 4 del Metro —que se convertirá en el monorriel más largo del continente y ya muestra un avance del 54 por ciento—, la Línea 5 tipo Transmetro con unidades de última generación, así como la Línea 6, con avances al 60 por ciento, que conectará puntos estratégicos, incluyendo una extensión hacia el Aeropuerto Internacional.

El crecimiento de la movilidad responde al fuerte aumento del parque vehicular local, que pasó de dos a tres millones de automóviles en solo ocho años, frente a una población de más de 6.4 millones de habitantes. Autoridades estatales subrayan que el modelo apuesta por el transporte público masivo para atender el fenómeno del tránsito y apoyar al desarrollo económico en el contexto del nearshoring y la llegada de inversión extranjera.

El plan contempla también la construcción de puentes peatonales, carriles prioritarios y la modernización de infraestructura clave en zonas como Guadalupe, Miguel Alemán y San Nicolás, con el objetivo de posicionar a Monterrey como líder en movilidad no solo a nivel nacional sino regional.

El gobierno estatal reconoció la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y el involucramiento de la iniciativa privada para consolidar estos avances y mantener el crecimiento ordenado, encaminando a Nuevo León a ser referente nacional e internacional en movilidad sustentable y accesible.

