Este es el truco con vinagre que usan los expertos para remover el sarro de las llaves del agua

La presencia de sarro en las superficies del baño suele ser una de las principales problemáticas en la limpieza del hogar

Por Jazmín González

Trucos caseros que permiten eliminar
Trucos caseros que permiten eliminar el sarro. (Freepik)

La presencia de sarro en las superficies del baño, especialmente en las llaves del lavabo, suele pasar inadvertida hasta que la acumulación de minerales se vuelve visible y afecta tanto la apariencia como la higiene del espacio

Debido a que es un problema persistente, existen algunos trucos caseros que permiten eliminar el sarro sin recurrir a productos químicos, solo utilizando ingredientes que se encuentran en la mayoría de los hogares.

Usualmente, la capa blanquecina o amarillenta no solo aparece en el lavabo, también en el inodoro, la ducha y el lavatorio de la cocina, lo que puede favorecer la proliferación de gérmenes.

Ante dicha problemática, uno de los productos más recomendados es el vinagre blanco, debido a su alto contenido de ácido acético, componente que tiene la capacidad de disolver los minerales adheridos, facilitando la remoción del sarro sin dañar las superficies.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el vinagre para remover el sarro de las llaves del agua

Su aplicación consiste en empapar un paño con vinagre y frotar las zonas afectadas, permitiendo que el ácido actúe durante algunos minutos antes de enjuagar con agua.

Sin embargo, también existe otra mezcla ampliamente utilizada en la limpieza doméstica, la cual combina vinagre blanco y bicarbonato de sodio, pues al mezclar ambos ingredientes, se genera una reacción efervescente que potencia la eliminación de residuos minerales.

En caso de utilizar dicho método, se recomienda cubrir la superficie con bicarbonato, rociar vinagre y dejar que la mezcla actúe antes de frotar y enjuagar. Generalmente, resulta efectivo no solo en las llaves del lavabo, sino también en otras áreas propensas a la acumulación de sarro.

(Freepik)
(Freepik)

En ambos métodos, el hecho de que requieren únicamente productos de uso cotidiano, facilita su implementación y reduce la exposición a sustancias potencialmente dañinas.

Precauciones en el uso del vinagre para la limpieza de las llaves

  • Evitar el uso de esponjas metálicas, ya que pueden rayar la superficie del grifo.
  • Realizar una pequeña prueba en una zona poco visible si las llaves tienen acabados delicados o especiales, ya que el vinagre puede afectar algunos materiales.
  • Si la llave tiene partes doradas o de cobre, consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar vinagre.

Los métodos antes mencionados puede realizarse con regularidad para mantener las llaves libres de sarro.

