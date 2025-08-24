México

Drake Bell apoya a Mariana Botas y pide votos para que no sea eliminada de La Casa de los Famosos

El cantante estadounidense encendió las redes con su reciento postura tras la nominación de la actriz

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Drake Bell pide votos para
Drake Bell pide votos para salvar a Mariana tras ser nominada. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tensión aumenta dentro de La Casa de los Famosos México 2025, especialmente para Mariana Botas, quien este domingo 24 de agosto podría convertirse en la cuarta eliminada del reality. Sin embargo, la actriz no está sola. Además de contar con el respaldo de sus fans y compañeras del podcast Envinadas, una figura internacional acaba de sumarse a su equipo: Drake Bell.

El cantante y actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel en la serie Drake & Josh, sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos del reality mexicano al publicar un mensaje de apoyo para Mariana. En un breve pero significativo video compartido en sus redes sociales, Bell pidió directamente que votaran para que su amiga no saliera de la competencia.

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Buena suerte… te veo cuando salgas”, dice el cantante en el video, luciendo sonriente y relajado.

Drake Bell pidió votos para
Drake Bell pidió votos para salvar a Mariana Botas. Foto: (Captura de pantalla)

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, el clip se viralizó y generó una oleada de reacciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La mención de Drake Bell no solo añadió un toque internacional al reality, sino que también despertó la curiosidad del público sobre la relación entre ambos artistas.

Y es que, aunque el cantante no quiso hacer declaraciones sobre una supuesta salida a un antro con Mariana —la cual ella mencionó dentro de la casa—, sí confirmó que se conocen y que mantienen una amistad cercana. Este gesto público de apoyo fue interpretado por muchos como una muestra de que su vínculo va más allá de una simple relación profesional.

Por otro lado, dentro del reality, Mariana Botas ha vivido semanas intensas, marcadas por alianzas, conflictos y momentos emotivos. Su nominación a la eliminación de esta semana ha sido una de las más comentadas, y la posibilidad de que abandone la casa este domingo ha generado una ola de campañas en redes para mantenerla dentro del programa.

Para Mariana Botas su segunda
Para Mariana Botas su segunda nominación ha marcado un proceso difícil dentro de la casa. (IG: @lacasadelosfamososmx)

La intervención de Drake Bell se suma así a una larga lista de apoyos que Mariana ha recibido tanto de su equipo, el Cuarto Día, como de figuras del medio artístico nacional. Sin embargo, ningún otro mensaje había causado tanto impacto como el del cantante estadounidense.

En redes, los fanáticos no tardaron en reaccionar con memes, comentarios y teorías sobre el vínculo entre ambos. Algunos incluso especulan que este apoyo podría traducirse en una visita o reencuentro una vez que Mariana salga del reality.

Por ahora, la suerte de Mariana Botas está en manos del público, quien decidirá si continúa en la competencia o se despide de la casa. Lo que es claro es que, gane o pierda, cuenta con el respaldo de una comunidad creciente… y de una amistad que ha cruzado fronteras.

Temas Relacionados

Drake BellMariana BotasLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en México: se registra sismo de 4.1 de magnitud en J Rodríguez Clara, Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en México: se registra

Estos son los cinco sueños más comunes y su posible interpretación, según la IA

Aunque cada sueño tiene un significado personal, existen múltiples experiencias que coinciden entre las personas

Estos son los cinco sueños

Entre sorpresas y nuevas dinámicas: Así pasó la cuarta semana en La Casa de los Famosos

Los habitantes vivieron una semana intensa, llena de retos que han puesto a prueba sus alianzas y estrategias

Entre sorpresas y nuevas dinámicas:

Qué tan saludable es la cecina y cuál es la cantidad adecuada para no excederte

Esta preparación de carne la vuelve uno de los platillos más codiciados en la cocina mexicana

Qué tan saludable es la

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 24 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: Noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Atlas vs América: cuando, a

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town