Drake Bell apoya a Mariana Botas y pide votos para que no sea eliminada de La Casa de los Famosos

Drake Bell pide votos para salvar a Mariana tras ser nominada. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tensión aumenta dentro de La Casa de los Famosos México 2025, especialmente para Mariana Botas, quien este domingo 24 de agosto podría convertirse en la cuarta eliminada del reality. Sin embargo, la actriz no está sola. Además de contar con el respaldo de sus fans y compañeras del podcast Envinadas, una figura internacional acaba de sumarse a su equipo: Drake Bell.

El cantante y actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel en la serie Drake & Josh, sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos del reality mexicano al publicar un mensaje de apoyo para Mariana. En un breve pero significativo video compartido en sus redes sociales, Bell pidió directamente que votaran para que su amiga no saliera de la competencia.

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Buena suerte… te veo cuando salgas”, dice el cantante en el video, luciendo sonriente y relajado.

Drake Bell pidió votos para salvar a Mariana Botas. Foto: (Captura de pantalla)

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, el clip se viralizó y generó una oleada de reacciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La mención de Drake Bell no solo añadió un toque internacional al reality, sino que también despertó la curiosidad del público sobre la relación entre ambos artistas.

Y es que, aunque el cantante no quiso hacer declaraciones sobre una supuesta salida a un antro con Mariana —la cual ella mencionó dentro de la casa—, sí confirmó que se conocen y que mantienen una amistad cercana. Este gesto público de apoyo fue interpretado por muchos como una muestra de que su vínculo va más allá de una simple relación profesional.

Por otro lado, dentro del reality, Mariana Botas ha vivido semanas intensas, marcadas por alianzas, conflictos y momentos emotivos. Su nominación a la eliminación de esta semana ha sido una de las más comentadas, y la posibilidad de que abandone la casa este domingo ha generado una ola de campañas en redes para mantenerla dentro del programa.

Para Mariana Botas su segunda nominación ha marcado un proceso difícil dentro de la casa. (IG: @lacasadelosfamososmx)

La intervención de Drake Bell se suma así a una larga lista de apoyos que Mariana ha recibido tanto de su equipo, el Cuarto Día, como de figuras del medio artístico nacional. Sin embargo, ningún otro mensaje había causado tanto impacto como el del cantante estadounidense.

En redes, los fanáticos no tardaron en reaccionar con memes, comentarios y teorías sobre el vínculo entre ambos. Algunos incluso especulan que este apoyo podría traducirse en una visita o reencuentro una vez que Mariana salga del reality.

Por ahora, la suerte de Mariana Botas está en manos del público, quien decidirá si continúa en la competencia o se despide de la casa. Lo que es claro es que, gane o pierda, cuenta con el respaldo de una comunidad creciente… y de una amistad que ha cruzado fronteras.