México

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

El influencer mexicano sorprendió al sincerarse sobre sus preferencias sentimentales

El físico de Aldo de
El físico de Aldo de Nigris se logra siguiendo dos principios fundamentales (Foto: Ig/aldotdenigris)

La preferencia de Aldo de Nigris por las mujeres de talla grande, una inclinación que admitió sentir cierta vergüenza en reconocer debido a la presión social, ha generado un intenso debate en las redes sociales.

El influencer y participante de La Casa de los Famosos México 2025 se sinceró sobre sus gustos físicos en una conversación que rápidamente se viralizó, atrayendo la atención tanto de seguidores como de críticos.

¿Qué dijo Aldo de Nigris?

Durante una charla distendida con Abelito, quien simulaba entrevistarlo, Aldo de Nigris abordó abiertamente sus preferencias en el ámbito sentimental.

Al reflexionar sobre sus experiencias pasadas, el joven explicó que su criterio de atracción ha evolucionado con el tiempo. “No entendía y no sentía conexión... como que de repente una morrita me caía muy bien, como que ya no me iba por el físico güey”, expresó, subrayando que la conexión emocional ha desplazado al aspecto físico como prioridad en sus relaciones.

Abelito y Aldo de Nigris
Abelito y Aldo de Nigris han conquistado La Casa de los Famosos México. (ViX)

No obstante, el regiomontano detalló que siente especial atracción por mujeres de cabello oscuro y piel bronceada, especialmente aquellas que, según sus palabras, parecen recién llegadas de la playa.

Esta preferencia, aclaró, no responde a un fetiche, sino a un gusto genuino que ha debido explicar en más de una ocasión a su círculo cercano. “No se trataba de un tipo en específico porque para mí lo importante era no forzar las cosas”, puntualizó, desmarcándose de los estereotipos y defendiendo la autenticidad de sus elecciones.

En el tramo final de la conversación, Aldo de Nigris admitió que, aunque prefiere a las mujeres de talla grande, también ha sentido atracción por mujeres delgadas y ha disfrutado de experiencias satisfactorias con personas que no encajan en los estándares convencionales de belleza.

Esta confesión, lejos de pasar desapercibida, encendió las plataformas digitales, donde muchos usuarios debatieron sobre la presión social que enfrentan quienes se apartan de los cánones tradicionales de atractivo.

Este sería el sueldo de
Este sería el sueldo de Aldo de Nigris (Foto: Ig/aldotdenigris)

La figura de Aldo de Nigris ha ido ganando notoriedad en el panorama mediático mexicano. A sus 25 años, el originario de Monterrey ha transitado por el deporte y el entretenimiento, forjando una identidad propia más allá de la sombra de su tío, Poncho de Nigris, también conocido por su participación en el mismo reality. Su trayectoria comenzó en el fútbol, formando parte de la cantera de los Rayados, aunque posteriormente optó por el atletismo de alto rendimiento.

El salto a la televisión se consolidó con su participación en el programa ‘Guerreros’, producido por Televisa, donde integró el equipo Cobras y demostró sus capacidades físicas. Paralelamente, su presencia en redes sociales se fortaleció, especialmente a través del canal de YouTube ‘Más allá del fierro’, donde ha compartido entrevistas y opiniones sobre diversos temas, ampliando su alcance mediático.

Actualmente, Aldo de Nigris suma más de 718.000 seguidores en Instagram, una cifra que, según especialistas, podría incrementarse notablemente tras su ingreso a la tercera edición del reality show de Vix. Su participación es vista como una estrategia para conectar con una audiencia más amplia y consolidar su posición como figura pública.

La combinación de su pasado deportivo, su carisma en redes y su vínculo familiar con una de las personalidades más reconocidas del espectáculo mexicano lo convierten en uno de los participantes más observados de la temporada.

