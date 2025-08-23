Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

GUADALAJARA, JALISCO, 19ABRIL202. Imagen ilustrativa. Uniformados atendían un reporte de personas privadas de la libertad cuando se desató un enfrentamiento, lo que dejo como saldo preliminar al menos dos personas fallecidas y una mas herida de gravedad. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Dos familias fueron asesinadas en menos de 24 horas en hechos distintos en los municipios de El Arenal y Guadalajara en Jalisco, lo que dejó un saldo de nueve personas sin vida.

Uno de los hechos ocurrió en un inmueble del fraccionamiento La Cima en El Arenal, en el que fueron asesinadas cinco personas durante la madruga de este viernes.

Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal Especializada de Jalisco, informó en conferencia de prensa que entre las víctimas se encontraban dos mujeres, una de 48 años de edad y otra de 16, así como tres hombres, uno de 18 años, otro de 23 y uno más que aún no es identificado.

De acuerdo con las autoridades, el multihomicidio se ejecutó alrededor de la medianoche por parte de tres sujetos armados que arribaron al domicilio a bordo de dos motocicletas, ubicado en los cruces de las calles Europa e Inglaterra.

(Foto: FGE Jalisco)

Al exterior del domicilio se encontraba la menor de 16 años en compañía del joven de 18, quienes fueron atacados a tiros por parte de dos de los agresores.

De manera posterior, los sujetos ingresaron al domicilio y atacaron a las tres personas restantes que se encontraban en la cochera y en una habitación.

Gutiérrez Santillán detalló que por este hecho tienen como principal línea de investigación las actividades que realizaba una de las víctimas, ya que se desempeñaba como abogada.

Sin embargo, afirmó que durante las pesquisas podrían surgir nuevas líneas de investigación.

Localizan cuatro cuerpos en una camioneta; se cree son familiares

Un segundo hecho se registró la mañana de este viernes, en el que fueron localizados cuatro cuerpos sin vida al interior de una camioneta en la colonia San Andrés del municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en la calle Jorge Delorme y Campos, al cruce con Federico Medrano, en el que vecinos hallaron los cuerpos sin vida al interior del vehículo.

El vicefiscal detalló que las indagatorias permitieron identificar que un sujeto abandonó la camioneta tipo pick up desde el pasado martes alrededor de las 21:30 horas.

Las autoridades detallaron que se trataría de una familia. (Secretaría de Seguridad de Jalisco)

Durante los trabajos periciales fueron localizados los cuerpos de un hombre de 40 años y una mujer de 35, así como los de un niño de aproximadamente 14 años y una niña de 10.

“Fue abierta la cabina y desgraciadamente y lamentablemente hay dos cuerpos humanos dentro de la cabina que pertenecen a dos niños de entre cinco y diez años. Pensábamos que era el cuerpo de una persona adulta, pero no, resulta que son dos cuerpos de niños”, explicó Gutiérrez Santillán.

También detalló que se presume se trata de una familia, sin embargo, las indagatorias del caso continúan, así como los análisis forenses.