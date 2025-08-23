México

FGJEZ investiga hallazgo de restos óseos afuera de tumba en panteón de Fresnillo

La Policía de Investigación indagará la presencia de los huesos humanos en coordinación con el ayuntamiento estatal

Por Carlos Salas

La FGJEZ se encuentra investigando
La FGJEZ se encuentra investigando los restos óseos encontrados en panteón de Zacatecas. (FOTO: X:@FototecaZac)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) inició una carpeta de investigación luego del hallazgo de restos óseos fuera de una tumba en el Panteón de la Santa Cruz, en el municipio de Fresnillo.

El hecho fue reportado por la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento, que alertó a las autoridades sobre la presencia de huesos humanos en un área irregular dentro del camposanto, ubicado en la colonia General Jesús González Ortega.

Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigación acudió al lugar y confirmó la situación, notificando de inmediato a la Dirección de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En un comunicado, la FGJEZ explicó que las exhumaciones y traslados de restos requieren de una autorización expresa por parte del Órgano Jurisdiccional, además de la intervención de las autoridades municipales y de regulación sanitaria.

“Lo anterior, debido a que la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento de Fresnillo alertó a personal de Investigación respecto al hallazgo de restos óseos fuera de una tumba, situación que fue confirmada por personal de Policía de Investigación, procediendo a dar aviso a la Dirección de Servicios Periciales para su intervención correspondiente”, apuntó el comunicado de la dependencia.

Hasta el momento no se ha precisado la identidad de los restos ni las posibles causas que llevaron a su exposición fuera de la tumba. Las autoridades indicaron que será a través de los peritajes y las investigaciones como se determine si se trató de una manipulación irregular o de un acto relacionado con posibles delitos.

“Es importante señalar, que las exhumaciones son diligencias que requieren de una autorización por parte del Órgano Jurisdiccional, asimismo de las autoridades locales y de regulación sanitaria, situación que en el presente hecho no se cuenta con dicha formalidad. Por lo cual, la Fiscalía General ha dado apertura a la indagatoria pertinente para esclarecer el hecho”, finalizó el escrito de la Fiscalía.

Hallan restos óseos en Valparaíso tras búsqueda de colectivos y autoridades

La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas de Zacatecas realizó el miércoles 20 de agosto nuevos trabajos de prospección en la comunidad de Mesa de Santa Ana, municipio de Valparaíso.

Según la información publicada por la fiscalía, estas labores permitieron el hallazgo de restos óseos tras recorrer un área de cinco kilómetros. Los indicios recuperados fueron resguardados por la Dirección de Servicios Periciales para su procesamiento e identificación conforme a los protocolos forenses establecidos a nivel estatal.

