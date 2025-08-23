México

Estas son las especias que debes incluir en tu dieta por sus beneficios para la salud

Además de dar sabor y aroma a los platillos, aportan propiedades antioxidantes, digestivas y antiinflamatorias

Por Lorna Huitrón

Guardar
Además de dar sabor y
Además de dar sabor y aroma a los platillos, aportan propiedades antioxidantes, digestivas y antiinflamatorias

En la gastronomía, las especias han sido durante siglos un recurso indispensable para realzar sabores y conservar alimentos. Sin embargo, más allá de su función culinaria, cada vez más investigaciones respaldan sus beneficios para la salud.

Desde la prevención de enfermedades crónicas hasta el fortalecimiento del sistema inmunológico, estas pequeñas dosis de sabor concentran un gran poder curativo.

Pimienta: un antioxidante natural

La pimienta negra, una de las especias más usadas en la cocina, destaca por su capacidad para favorecer la digestión y aliviar molestias como la artritis. Además, actúa como un protector antioxidante, lo que ayuda a frenar el envejecimiento celular.

Comino: refuerzo inmunitario e intestinal

El comino es conocido por fortalecer las defensas, ser un aliado contra el asma y mejorar la salud intestinal, regulando la microbiota y favoreciendo la absorción de nutrientes.

Las especias no solo aportan
Las especias no solo aportan sabor y aroma a los platillos, también son aliadas naturales que ayudan a prevenir enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud integral

Azafrán: bienestar emocional y cutáneo

Considerado el “oro rojo” de las especias, el azafrán no solo aporta color y aroma a los alimentos. También funciona como un aliado natural contra la depresión, promueve la salud intestinal y protege la piel gracias a sus compuestos antioxidantes.

Cúrcuma: el antiinflamatorio natural

La cúrcuma se ha ganado el título de “especia dorada” por su potente acción antiinflamatoria. Sus beneficios se reflejan en la salud de las articulaciones, en la protección cardiovascular y en el cuidado de la salud intestinal.

Jengibre: alivio para el estómago

El jengibre es un clásico en la medicina tradicional por su capacidad de reforzar el sistema inmunitario, actuar como antiinflamatorio natural y ser un remedio eficaz contra las náuseas. También contribuye al bienestar intestinal.

Las especias no solo aportan
Las especias no solo aportan sabor y aroma a los platillos, también son aliadas naturales que ayudan a prevenir enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud integral

Pimentón: antioxidante para el corazón

Además de dar color y sabor a los guisos, el pimentón favorece la salud intestinal y cardiovascular, gracias a sus compuestos antioxidantes que ayudan a proteger el corazón.

Canela: reguladora del azúcar en sangre

La canela es reconocida por su efecto hipoglucemiante, útil para personas con problemas de glucosa. También protege el hígado y tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que la convierte en un ingrediente medicinal de gran valor.

Fenogreco: aliado de la lactancia y el corazón

El fenogreco es menos conocido en la cocina mexicana, pero aporta beneficios importantes: es un saciante natural, mejora la salud cardiovascular y ayuda a estimular la producción de leche materna.

Las especias no solo aportan
Las especias no solo aportan sabor y aroma a los platillos, también son aliadas naturales que ayudan a prevenir enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud integral

Incluir estas especias en la dieta diaria no solo aporta variedad y sabor a los alimentos, también representa una manera sencilla y natural de mejorar la salud. En un mundo donde la prevención es fundamental, recurrir a estos aliados culinarios puede marcar la diferencia en el bienestar a largo plazo.

Temas Relacionados

especiasbeneficioscanelajengibrepimientacominoazafráncúrcumapropiedades antioxidantessalud intestinalmexico-noticias

Más Noticias

Carlos Slim: qué relación tuvo el empresario más rico de México con Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo

El empresario más rico del país también tiene en su historia un vínculo con el fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusos y de llevar doble vida

Carlos Slim: qué relación tuvo

Lluvia de Caguamas: cervezas arrastradas por la corriente se vuelven virales al ritmo de ‘Coka y Marijuana’

Un video de cartones de cerveza arrastrados por inundaciones en México desató risas gracias a la parodia de ‘La Guadalupana’

Lluvia de Caguamas: cervezas arrastradas

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

El crimen organizado se reinventa y se infiltra en sectores aparentemente inocuos

Del narco al blockchain: así

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

El influencer mexicano sorprendió al sincerarse sobre sus preferencias sentimentales

“No es fetiche”: Aldo de

José, Édgar y Juan: tres adolescentes secuestrados en Querétaro fueron asesinados en Edomex

Uno de los familiares reconoció los cuerpos y señaló que estaban reportados como desaparecidos

José, Édgar y Juan: tres
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del narco al blockchain: así

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

Gobierno de Sinaloa descarta ejecuciones extrajudiciales en operativos militares y policíacos

Ejército da nuevo golpe a las drogas al decomisar más de una tonelada de cocaína con rayos gamma en Sonora

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

ENTRETENIMIENTO

“No es fetiche”: Aldo de

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

“Era tan fácil”: María Elena Galindo revela por qué renunció como albacea del testamento de Silvia Pinal

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

DEPORTES

Místico, Neón y Titán triunfan

Místico, Neón y Titán triunfan sobre los Guerreros Laguneros en el Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

Menor de edad es internado tras recibir brutal pelotazo en el Estadio Harp Helú

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso