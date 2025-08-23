Así fue el inesperado reencuentro entre Angelique Boyer y su ‘papá’ de Teresa 15 años después

(Televisa)

El reencuentro entre Angelique Boyer y Juan Carlos Colombo en el set de la telenovela Doménica Montero ha generado gran expectación entre los seguidores de los melodramas mexicanos.

Quince años después de haber compartido pantalla en Teresa, ambos actores volvieron a encontrarse, reviviendo la complicidad que los unió como padre e hija en una de las producciones más recordadas de la televisión nacional.

¿Cómo fue el reencuentro entre Teresa y Don Armando?

El emotivo momento quedó registrado en un video difundido a través de la cuenta de Instagram de la nueva telenovela, donde se observa a Boyer sorprendida al ver llegar a Colombo al set y, segundos después, fundirse en un abrazo.

“Soñé contigo”, le confesó el actor durante el reencuentro, una frase que resalta la cercanía y el afecto que persiste entre ambos.

Con su característico sentido del humor, Angelique le señala que espera que haya sido algo bueno.

(Instagram)

La reunión de los intérpretes no solo remite a la nostalgia de los fanáticos de Teresa, sino que también marca el regreso de Juan Carlos Colombo a las telenovelas tras un periodo de ausencia motivado por problemas de salud.

Han pasado 15 años de Teresa

El reencuentro se produce en el contexto de la celebración por los 15 años de Teresa, la telenovela producida por José Alberto Castro en 2010, que se consolidó como una de las más exitosas de la televisión mexicana.

La historia, protagonizada por Angelique Boyer, narra la vida de Teresa Chávez, una joven de gran belleza e inteligencia que, impulsada por el deseo de superar la pobreza, toma decisiones que la llevan a enfrentar profundas consecuencias.

En la cuenta de Instagram de Doménica Montero se destacó la coincidencia entre los personajes de ambas telenovelas: “Cuando tu pasado se encuentra con tu presente… ¡15 años de un personaje icónico e imposible de olvidar, Doménica y Teresa tienen más cosas en común de lo que crees”. L

Las imágenes del reencuentro sugieren que Boyer y Colombo volverán a compartir créditos en esta nueva producción, lo que ha despertado el interés de quienes siguen de cerca la trayectoria de ambos actores.

La publicación del video, en la que se escucha a Boyer exclamar: “¿A quién se le ocurrió? Juan Carlos Colombo llegando al set en este mes que celebramos los 15 años de Teresa”, ha sumado miles de reacciones y comentarios de admiradores que celebran la vigencia de la dupla actoral y la recuperación de Colombo.