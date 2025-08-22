México

Tiktoker estadounidense afirma que la comida mexicana es más saludable que la de EEUU y muestra ejemplos de ello

Mary Fredette señaló que los alimentos en Estados Unidos están “llenos de químicos”, mientras que en México disfrutó de frescura y bienestar

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Fredette afirmó que en México
Fredette afirmó que en México se sintió saludable y con la mente clara, mientras que en Estados Unidos vive estresada. (TikTok @maryfredette)

La creadora de contenido estadounidense Mary Fredette se ha vuelto viral en TikTok luego de compartir un testimonio en el que aseguró que la comida mexicana es mucho más saludable que la estadounidense, a la cual calificó como dañina y llena de químicos. La mujer destacó que su experiencia personal al vivir en México le permitió sentirse más ligera, con energía y con mejor estado de ánimo, algo que no ha podido replicar en Estados Unidos.

En uno de sus videos, la tiktoker declaró: “La comida de México es saludable y la comida de aquí en Estados Unidos pues nos está matando. A mí no me importa si vienes y me dices que estoy equivocada, yo hablo de experiencia”. Además, aseguró que aunque en México caminaba más que en su país, el factor clave fue la calidad de los alimentos.

Fredette explicó que en su estancia en México comía lo mismo que en Estados Unidos, pero con una gran diferencia en el sabor y los ingredientes. Por ejemplo, tacos, quesadilla, arroz, frijoles, horchata, agua de Jamaica, agua natural, estaba comiendo 100% igual. De hecho, creo que estaba comiendo hasta más porque obviamente el sabor en México es 1000 veces mejor. La gente que viene aquí y tiene su comida auténtica de México está preparado igual, pero no tiene el mismo sabor porque la comida aquí en Estados Unidos está lleno de químicos”, comentó.

La influencer criticó el uso
La influencer criticó el uso de químicos en la dieta estadounidense y defendió que en México existen más opciones saludables. (TikTok @maryfredette)

La tiktoker incluso señaló que bajó de peso durante su tiempo en México sin necesidad de cambiar su dieta. “Bajé 100 libras de México y no comí diferente. Puedes ver que todavía camino y camino 3 millas al día. Como menos la mitad de lo que yo estaba comiendo en México y caminando más y sigo subiendo de peso. La comida aquí en Estados Unidos está contaminado”, agregó.

Al respecto, Fredette hizo hincapié en que los alimentos procesados predominan en la dieta estadounidense. “Aquí como igual busco tortilla, arroz, frijoles y todo está en lata o procesado en una bolsa y lo que estamos consumiendo es contaminación química, procesado”. En contraste, recordó con entusiasmo la frescura de los ingredientes en México: “Cuando yo quería pollo, allá en México, un caldo de pollo, voy a la yarda, mato mi pollo y lo cocino”.

Otro punto que resaltó fue el bienestar emocional que experimentó en territorio mexicano. “Lo que extraño bastante de México es sentir bien, sentir saludable, la mente clara, pero hay gente que me dice, ‘Ay, Mari, tú exageras de México’. Y es porque allá no tenía bastante días de enojo”.

La tiktoker comparó su experiencia en ambos países y concluyó que en Estados Unidos predomina lo procesado. Crédito: TikTok / @maryfredette

Finalmente, Mary Fredette defendió que en México existen opciones más saludables para comer, a diferencia de lo que encuentra en Estados Unidos. “Aquí siento que paso todos los días estresada, enojada, como una tóxica y no exagero de México. Es realmente lo que siento. Así que, perdón, si yo hablo bastante de México, siempre hablan de lo malo que pasa allá, pero nunca veo de lo bueno en las noticias. México es vida, mi gente”, concluyó.

Temas Relacionados

comida mexicanacomida estadounidenseMary Fredettegastronomía mexicanaviralmexico-virales

Más Noticias

Cómo preparar la poderosa pomada de ajo con cebolla para eliminar los callos de los pies | Receta

Las durezas suelen aparecer debido a la presión o al constante roce de los pies con el calzado

Cómo preparar la poderosa pomada

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en

Vagoneros desatan violencia y escobazos contra policías en Metro CDMX l Video

Autoridades están en búsqueda de los agresores

Vagoneros desatan violencia y escobazos

Dr. Simi: dónde se encuentra el museo dedicado a Víctor González Torres y cuánto cuesta la entrada

SimiCasa Museo es un espacio dedicado a la trayectoria personal y profesional del empresario farmacutico

Dr. Simi: dónde se encuentra

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

El conductor reflexionó sobre el documental de HBO Max que aborda los abusos cometidos por el fundador de la Legión de Cristo

“Lloré al verlos”: Marco Antonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Estúpido” por presunto

Cae “El Estúpido” por presunto secuestro agravado en CDMX

“Buscamos coordinación con EEUU, no comunicados que den información incorrecta”: Sheinbaum ante mensaje de la DEA

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

ENTRETENIMIENTO

“Lloré al verlos”: Marco Antonio

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

Joven es retirado siendo cargado en concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes: “Era de seguridad”

¡Es oficial! Drake Bell se divorcia tras escándalo con Mariana Botas en ‘La Casa de los Famosos México’

Sobrino de Don Ramón Valdés se lanza contra Florinda Meza tras polémicas: “A callarse, tiene la lengua muy larga”

DEPORTES

Santiago Giménez desmiente rumores sobre

Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

AEW Forbidden Door 2025: cartelera completa, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alexia Putellas y Claudia Pina reconocen el crecimiento de la Liga MX Femenil y abren la puerta a jugar en México

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX