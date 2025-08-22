Tiktoker estadounidense afirma que la comida mexicana es más saludable que la de EEUU y muestra ejemplos de ello

Fredette afirmó que en México se sintió saludable y con la mente clara, mientras que en Estados Unidos vive estresada. (TikTok @maryfredette)

La creadora de contenido estadounidense Mary Fredette se ha vuelto viral en TikTok luego de compartir un testimonio en el que aseguró que la comida mexicana es mucho más saludable que la estadounidense, a la cual calificó como dañina y llena de químicos. La mujer destacó que su experiencia personal al vivir en México le permitió sentirse más ligera, con energía y con mejor estado de ánimo, algo que no ha podido replicar en Estados Unidos.

En uno de sus videos, la tiktoker declaró: “La comida de México es saludable y la comida de aquí en Estados Unidos pues nos está matando. A mí no me importa si vienes y me dices que estoy equivocada, yo hablo de experiencia”. Además, aseguró que aunque en México caminaba más que en su país, el factor clave fue la calidad de los alimentos.

Fredette explicó que en su estancia en México comía lo mismo que en Estados Unidos, pero con una gran diferencia en el sabor y los ingredientes. “Por ejemplo, tacos, quesadilla, arroz, frijoles, horchata, agua de Jamaica, agua natural, estaba comiendo 100% igual. De hecho, creo que estaba comiendo hasta más porque obviamente el sabor en México es 1000 veces mejor. La gente que viene aquí y tiene su comida auténtica de México está preparado igual, pero no tiene el mismo sabor porque la comida aquí en Estados Unidos está lleno de químicos”, comentó.

La tiktoker incluso señaló que bajó de peso durante su tiempo en México sin necesidad de cambiar su dieta. “Bajé 100 libras de México y no comí diferente. Puedes ver que todavía camino y camino 3 millas al día. Como menos la mitad de lo que yo estaba comiendo en México y caminando más y sigo subiendo de peso. La comida aquí en Estados Unidos está contaminado”, agregó.

Al respecto, Fredette hizo hincapié en que los alimentos procesados predominan en la dieta estadounidense. “Aquí como igual busco tortilla, arroz, frijoles y todo está en lata o procesado en una bolsa y lo que estamos consumiendo es contaminación química, procesado”. En contraste, recordó con entusiasmo la frescura de los ingredientes en México: “Cuando yo quería pollo, allá en México, un caldo de pollo, voy a la yarda, mato mi pollo y lo cocino”.

Otro punto que resaltó fue el bienestar emocional que experimentó en territorio mexicano. “Lo que extraño bastante de México es sentir bien, sentir saludable, la mente clara, pero hay gente que me dice, ‘Ay, Mari, tú exageras de México’. Y es porque allá no tenía bastante días de enojo”.

Finalmente, Mary Fredette defendió que en México existen opciones más saludables para comer, a diferencia de lo que encuentra en Estados Unidos. “Aquí siento que paso todos los días estresada, enojada, como una tóxica y no exagero de México. Es realmente lo que siento. Así que, perdón, si yo hablo bastante de México, siempre hablan de lo malo que pasa allá, pero nunca veo de lo bueno en las noticias. México es vida, mi gente”, concluyó.