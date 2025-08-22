México

Quién es el cuarto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, según encuesta

Abelito se enfrentará a Facundo y Aaron Mercury por la salvación

Por Adriana Castillo

Nominados de La Casa de
Nominados de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

El domingo 24 de agosto se llevará a cabo la cuarta gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y, por primera vez, ocho habitantes están en riesgo de abandonar la competencia.

Ellos son: Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.

¿Quién será el cuarto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’?

La decisión sobre quién abandona el programa depende exclusivamente del voto del público, lo que hace imposible saber quién será el participante eliminado antes de la gala de eliminación.

Sin embargo, Endemol, la productora responsable del reality, realizó una encuesta en su canal de Telegram, cuyos resultados ofrecen una referencia sobre el posible próximo expulsado de la casa.

De acuerdo con los primeros resultados arrojados por la encuesta, Dalílah Polanco o Shiky podrían ser eliminados. Y es que ambos solo cuentan con 7 por ciento de votos a favor.

Sigue Mariana Botas con 9 por ciento, Priscila Valverde y Guana con 10 por ciento, Alexis Ayala con 14 por ciento y Mar Contreras con 18 por ciento; Abelito encabeza la lista con 25 por ciento de votos a favor.

Abelito vs Facundo y Aaron Mercury por la salvación

Como cada semana, los habitantes compitieron para poder enfrentarse al líder de la semana por el derecho de salvar a un nominado.

En esta ocasión, la dinámica consistió en un juego de habilidad mental y, después de varias rondas, Abelito se coronó como el ganador.

Así que este viernes 22 de agosto, el comediante enfrentará a Facundo y Aaron Mercury -ambos líderes de la semana- por la salvación y podría salvarse a sí mismo, ya que está nominado.

Habitantes componen una canción tras intensa noche de nominación. Foto: Captura VIx.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.

Cabe recordar que Olivia Collins fue la primera eliminada de la temporada, le siguen Adrián Di Monte y Ninel Conde.

