Jaime Camil asegura estar impactado por el “hate” que recibió tras compartir un momento con Ángela Aguilar y Nodal

El actor y conductor reaccionó a los comentarios negativos que recibió por estar con Ángela Aguilar y Nodal. Créditos: IG, Angela Aguilar, LAFC

Jaime Camil admitió estar sorprendido de los comentarios negativos que recibió tras compartir en su cuenta de Instagram que estuvo presente en el concierto que ofreció la dinastía Aguilar en Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Cabe recordar que durante el pasado fin de semana, el actor y conductor dio a conocer una serie de imágenes en las que aparece junto a Pepe y Leonardo Aguilar, las cuales acompañó con el mensaje:

“El talento y carisma de esta familia son limitados e indiscutibles, al igual que el legado de nuestra cultura que han compartido con el mundo”, escribió.

(Captura de pantalla @jaimecamil)

Debido a la controversia que enfrenta actualmente Christian Nodal por su entrevista con Adela Micha y las declaraciones de Cazzu sobre la manutención de Inti, su mensaje no fue bien visto, por lo que varios usuarios arremetieron en su contra.

En medio de la negativa de los internautas, el exconductor de ‘La Academia’ también resaltó el talento de Ángela Aguilar a través de un breve clip en sus instantáneas, el cual acompañó con el texto: "Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. Bravísimo. Tu trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”.

Jaime Camil nunca imaginó el hate que recibiría por fotos con la dinastía Aguilar y Nodal

En una plática con Ricardo Casares, Camil aseguró que su intención nunca fue generar hate, solo buscaba agradecer la invitación que le hicieron y reconocer el talento mexicano.

“Sí dije, ¡qué bárbaro!, ¡qué cosa! ¿Qué está pasando? Yo puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela. Hermano, no te puedo explicar el hate", dijo sorprendido.

(Captura de pantalla @jaimecamil)

Con el humor que lo caracteriza, aseguró que desconocía completamente lo que vive Nodal actualmente, así como muchos de los términos que se utilizan en redes sociales para describir a una persona que no genera agrado por sus acciones.

“Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. Soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es funado”, agregó entre risas.

Jaime Camil cuestiona la polémica de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Finalmente, cuestionó que la relevancia del escándalo sea tan grande, pues está sorprendido del cariño y los aplausos que recibieron los cantantes mientras estaban en el escenario.

“Qué bárbaro verlos en un icónico lugar como el Hollywood Bowl. Diecisiete mil personas. Todos aplaudiendo. O sea, si el escándalo está tan, como dicen, pues yo, yo oí mucho apoyo. Yo oí muchos aplausos”, sentenció.

(RS: captura de pantalla)