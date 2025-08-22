México

Hundimientos y apagones en la Cámara de Diputados no serán problema para el 1 de septiembre, asegura Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política acudió al recinto legislativo donde recorrió las zonas más afectadas, entre ellas una parte donde se formó un socavón

Por Jaqueline Viedma

Graves afectaciones en las instalaciones
Graves afectaciones en las instalaciones de la Cámara de Diputados. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que las labores de rehabilitación en San Lázaro debido a hundimientos y daños causados por lluvias no afectarán el inicio del periodo ordinario de sesiones previsto para el 1 de septiembre.

En conferencia de prensa este jueves 21 de agosto, el morenista afirmó que “meses, meses se van a llevar, pero no se pone en riesgo la realización del trabajo legislativo que a partir del 1° de septiembre tendremos, aunque la semana que entra, ya habrá reuniones de grupos parlamentarios, plenarias”.

Afirmó que tras el hundimiento de la tierra en San Lázaro ya se están tomando acciones, “quiero tomar medidas preventivas para que no se profundice el daño que las aguas y el tiempo han ocasionado en estas instalaciones de la Cámara de Diputados”.

Ante cuestionamientos de la prensa sobre posibles riesgos de fracturas en el subsuelo del estacionamiento, el legislador comentó: “está viéndose todo eso, incluso vamos a ordenar una revisión estructural de todos los edificios para que tengan seguridad los trabajadores, los asistentes, los visitantes y obviamente los legisladores y las legisladoras”.

Hoy el coordinador de la
Hoy el coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila; fue informado por personal de protección civil y se han ordenado que se reparen estos daños a la estructura de la camara baja. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Confirmó que para el 1 de septiembre ya se están tomando medidas con Protección Civil, “no tendrán acceso a estos lugares, pero estamos tomando decisiones para que no se interrumpan los trabajos de comisiones, del Pleno y lo que corresponde a la Cámara de Diputados en su función cotidiana”.

Mencionó que aun no tienen un informe técnico sobre las afectaciones, sin embargo, “ya estamos tomando medidas correctivas de inmediato desde hace cuatro o cinco días, porque si no se va a seguir deteriorando. No sé si se fijaron cómo los drenajes están todos afectados. Es decir, parece coladera, y todo eso, la tierra, se hacen lagunas subterráneas y es lo que reblandece la tierra y se hacen los socavones”, destacó Monreal.

Ricardo Monreal aseguró que en los primeros dictámenes técnicos las afectaciones se deberían “a la cantidad de lluvia que en otras ocasiones no había ocurrido, y la cantidad de lluvia, los drenajes que hay y la propia canalización de la lluvia se tronó. Y ya tenían años que estaban perforados seguramente por el trayecto del tiempo”.

Al respecto de los tres apagones que se registraron el día de ayer, 20 de agosto en el recinto, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, afirmó que han tenido intermitencias, “ustedes las padecieron el día de ayer, fuertes intermitencias, y estamos reconfigurando todos los sistemas que tienen que ver con el Firewall, que es la parte de la seguridad, con el Internet, simplemente para que podamos tener un servicio seguro y eficiente, y lo tuvimos que hacer a partir de las intermitencias”.

“Hubo distintas variaciones y se apagaron, al menos tres veces se fue la luz y entró de manera inmediata la planta que tenemos en Cámara, pero bueno, eso, de alguna manera también impacta y por eso estamos reconfigurando todos los sistemas”, compartió Farah.

