México

Diputada del PT pide que Lilly Téllez se haga prueba de antidoping: “No sabemos si viene drogada”

Lilia Aguilar acusó a la senadora panista de intentar “reventar” la sesión de la Comisión Permanente

Por Fernanda López-Castro

Lilia Aguilar solicitó 'oficialmente' que la senadora se someta a un antidoping. | Jovani Pérez

Lilia Aguilar Gil, diputada federa del Partido del Trabajo (PT), ha mantenido desde hace tiempo una confrontación con la senadora del PAN, Lilly Téllez, durante las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En su cuenta de X, la diputada petista publicó un video en el que acusa a la panista de intentar reventar la sesión que tuvo la Comisión Permanente este jueves, en el Antiguo Senado.

En la misma grabación, Aguilar relacionó la actitud de Téllez con la de una persona intoxicada, al afirmar que desconocen si “está drogada” o si asistió sobria a la sesión.

Por ello, indicó que oficialmente solicita que la senadora panista se someta a una prueba de antidoping, sin dar mayores detalles sobre cómo sería el proceso.

“Ha querido reventar otra vez esta sesión de la Comisión Permanente, argumentando no sabemos que cosas, pero no estamos seguros si la verdad está drogada o ha venido sobria a esta sesión, entonces estamos pidiendo oficialmente un antidoping para Lilly Téllez”, comentó en el video.

El 30 de junio pasado, Lilly Téllez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, luego de un incidente en el Senado en el que se cortó el cable de un megáfono que estaba utilizando la panista.

Según lo comunicado por Téllez en la red social X, pidió además medidas de protección para impedir que Aguilar Gil se le acerque.

La legisladora afirmó: “El que sea diputada federal no le otorga licencia para abusar del poder ni para agredirme. ¡No me van a callar!”.

Durante la sesión en la que ocurrió la protesta, se registraron videos donde Aguilar Gil intentó retirar el dispositivo de audio a Téllez y se dirigió verbalmente a ella, sin que Téllez respondiera.

