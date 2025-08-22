México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 22 de agosto

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan cada día a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este viernes 22 de agosto.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

6 líneas abiertas

1:04 horas

Sentri

12 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:08 horas

Tiempo de espera caminando:

General

17 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:44 horas

Sentri

3 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

2 líneas abiertas

53 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

44 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Chiles en nogada vegetarianos: reduce el consumo de grasas con esta alternativa saludable para celebrar las fiestas patrias

Este platillo se remonta a la época colonial en Puebla

Chiles en nogada vegetarianos: reduce

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública en México obtuvo su tercera ampliación de plazo y mejoras de su estancia en la prisión de Colorado

Corte de EEUU concede a

Gobierno de Huixquilucan retira casi mil 900 motocicletas en operativos de seguridad vial

Se han realizado más de 150 operativos para reforzar la seguridad vial, reducir delitos y prevenir accidentes

Gobierno de Huixquilucan retira casi

Policía que asesinó a joven en Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente; abogado dice que fue legítima defensa

El policía fue acusado de homicidio calificado, pues disparó y asesinó a un joven que se negó a ser revisado

Policía que asesinó a joven

Sheinbaum aclara que la CURP Biométrica no será obligatoria en instituciones y organismos en México, esta es la razón

La presidenta confirmó que es un trámite opcional

Sheinbaum aclara que la CURP
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta plan de EEUU

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

Empresarios de la Comarca Lagunera lanzan grito de auxilio: denuncian a CATEM y cárteles por red de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma se auto-proclama rey

Peso Pluma se auto-proclama rey de los corridos y desata polémica en redes sociales: “Se le subieron los humos”

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Pepe Aguilar, según la Inteligencia Artificial?

Adriana Paz revela que no tiene comunicación con Karla Sofía Gascón tras Emilia Pérez: “Tampoco debemos ser amigas”

La otra Ángela Aguilar que existe en la polémica familia y no tiene que ver con Nodal, sino con Emiliano

Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces por qué me eliminaron?”

DEPORTES

Milica cumple y muestra el

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX

Fechas y sedes de “México Imparable”: las carreras que celebran la diversidad cultural

Turismo deportivo en México superará los mil millones de pesos con más de 100 eventos en 2025, según Sectur

Fenerbahçe anuncia oficialmente el fichaje del futbolista mexicano Edson Álvarez