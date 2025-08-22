Así reaccionó Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, a entrevista de Christian Nodal

Ángela Aguilar confirmó en una entrevista que habría mantenido una relación turbulenta con el jugador antes de su romance con Nodal.(Instagram)

En medio de la controversia generada por la reciente entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha, Josh Ball ha captado el interés público tras su reacción en redes sociales. El jugador de la NFL, quien habría mantenido una relación con Ángela Aguilar, de inmediato atrajo la atención luego de que el cantante mexicano confirmara detalles precisos sobre el pasado sentimental de la joven artista.

En la charla, Nodal afirmó que la hija de Pepe Aguilar sostuvo un vínculo sentimental con el deportista estadounidense antes de iniciar su romance con él, información que la propia cantante corroboró meses atrás ante el mismo medio.

Durante la conversación difundida por La Saga, el sonorense expuso que su relación con Ángela Aguilar surgió poco después de la ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti, que en ese momento tenía apenas 8 meses de edad. La declaración añadió tensión al debate público, pues la rapidez con la que se dio inicio al nuevo vínculo amoroso resultó sorpresiva para los seguidores de ambos artistas y dio lugar a especulaciones sobre la dinámica entre los involucrados.

Según el periodista Javier Ceriani, Gussy Lau y Josh Ball rompieron el silencio en sus redes sociales. (Foto: Reuters // Jose Breton/Invision/AP)

Asimismo, Nodal mencionó que la cantante había salido previamente con Gussy Lau, compositor cercano a la familia Aguilar, lo que añadió un nuevo matiz al contexto sentimental que rodea a la joven.

La reacción de los exnovios de Ángela Aguilar no tardó en producirse. Según el periodista Javier Ceriani, tras las declaraciones del cantante de mariacheño, tanto Gussy Lau como Josh Ball rompieron el silencio desde sus cuentas personales. Gussy Lau compartió un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la situación:

“Me arriesgué por ella, por ella puse el pecho, tenía mala fama entre toda la gente, pero mis ojos la miraban diferente”. Las palabras del compositor generaron múltiples lecturas entre los seguidores de la escena musical mexicana.

La cantante y el jugador compartían fotografóas juntos en Instagram. Crédito: @angela_aguilar_, @joshball79

Por su parte, el jugador optó por publicar en sus redes sociales una canción de la Banda MS, específicamente el tema “Me vas a extrañar”. La publicación fue percibida por seguidores y observadores como una respuesta indirecta al revuelo ocasionado por las revelaciones de Nodal y a la rápida evolución de la relación entre el cantante y la menor de la dinastía Aguilar. De acuerdo con Ceriani, el deportista estadounidense no había hecho comentarios públicos previamente sobre su ruptura con la cantante mexicana, en parte debido a supuestas presiones ejercidas por Pepe Aguilar.

Además, el periodista destacó que Josh Ball habría tenido que abandonar el departamento en Houston que compartía con la artista, añadiendo un nuevo elemento a la controversia mediática.