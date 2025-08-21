México

Wendy Guevara y Nicola Porcella explotan contra Poncho de Nigris: “Ahora sí le creo a Sergio Mayer” | Video

Los conductores acusaron a su amigo de no querer asistir a su podcast ‘Cómplices del desmadre’ y revelaron cuánto dinero habría ganado por su colaboración con ‘Las Perdidas’ en ‘Jalando Fierro’

Por Adriana Castillo

Poncho de Nigris, Sergio Mayer,
Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron los cuatro finalistas de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México'. (Captura de pantalla/Vix)

Wendy Guevara y Nicola Porcella explotaron en contra de su amigo y ex compañero de ‘La Casa de los Famosos México’, Poncho de Nigris, en su podcast ‘Cómplices del desmadre’.

Los conductores arremetieron en contra del influencer porque supuestamente no ha aceptado su invitación para asistir a su programa. Esto a pesar de que tienen una buena relación de amistad y han colaborado en algunos proyectos.

“Ahora sí le creo a Mayer, ya le creo a Mayer”, comenzó Nicola.

Los conductores expusieron públicamente a su amigo por no querer ir a su programa YouTube: Cómplices del desmadre

“Le estaba diciendo a Nicola que Poncho todo quiere para allá y nada para acá, a todo mundo invita a su podcast, a quienes sabe que le van a generar dinero y vistas. Ahorita ya le mandé mensaje en el grupo y le dije: ¿Vas a venir acá si o no?“, explicó Wendy.

Bajo este contexto, ‘La Perdida’ contó que hace unas semanas Poncho de Nigris la invitó, junto a sus amigas Paola Suárez y Karina Torres, a participar en un capítulo de su programa ‘Jalando Fierro’.

Ellas aceptaron sin esperar nada a cambio: “Ni los vuelos no pagó ni nos pagó nada, simplemente fue con nosotros (...) nosotros íbamos a un evento a Monterrey y nos llevó y sí, lo quiero mucho y todo, pero también debe ser un dar y dar, un dar y recibir”.

Poncho de Nigris, Nicola Porcella
Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy llegaron juntos a la enrega de premios. (X: @alisonbz8)

Mientras Wendy Guevara narraba su experiencia colaborando con Poncho de Nigris, Nicola Porcella buscó el video de ‘Jalando Fierro’ donde participaron ‘Las Perdidas’. Tras ver que la publicación ya supera los 7.7 millones de reproducciones, reveló que el influencer habría ganado entre 35 mil a 40 mil dólares (656 mil a 750 mil pesos mexicanos).

Eso no fue todo, Nicola aprovechó la ocasión para pedir que Alex Montiel, mejor conocido en redes sociales como ‘El Escorpión Dorado’, también acepte su invitación para asistir al programa.

“El Escorpión también tiene que venir porque le gusta que se suban a su carro”, dijo el actor peruano.

Karina Torres, Poncho de Nigris
Karina Torres, Poncho de Nigris y Wendy Guevara en 'Jalando Fierro'. (YT: Poncho de Nigris)

“Ya me habló para invitarme a mí, Karina y Paola. También tiene que venir a nuestro podcast”, reveló Wendy Guevara.

Por último, Wendy Guevara lanzó un contundente mensaje para Poncho de Nigris: “Dinos o mejor mando a bajar por derechos de imagen tu video de ahí de ‘Jalando Fierro’”.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado al respecto.

