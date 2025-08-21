México

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Las artistas continúan rompiendo paradigmas con esta proyección, pero ya buscan conquistar otro importante recinto en la capital mexicana

Por Mariana Campos

Guardar
Las hermanas Villarreal continúan cosechando
Las hermanas Villarreal continúan cosechando éxitos dentro y fuera de nuestro país. (Mariana Campos / Infobae México)

El trío regiomontano The Warning celebró la premiere de su nuevo filme concierto, ‘The Warning: Live From Auditorio Nacional, CDMX, con una velada que reunió a seguidores, amigos y familiares. La función exclusiva tuvo lugar la noche del miércoles 20 de agosto en las salas del Cinépolis VIP Miyana, donde la banda conformada por Daniela, Pau y Ale Villareal Vélez se encontró con sus fans en un ambiente festivo dominado por la música y la emoción.

Admiradores de distintas partes de la ciudad comenzaron a hacer fila a las puertas del complejo, asegurando sus lugares para ser parte del estreno y con la esperanza de conocer a las integrantes de la agrupación. El evento, organizado y conducido por el equipo de la propia cadena de cines, se desplegó entre luces, carteles promocionales y una alfombra roja que sirvió como punto de encuentro para músicos colegas, así como miembros cercanos y allegados a las jóvenes artistas.

La llegada de Daniela, Pau y Ale fue el punto culminante de la noche. Puntuales y con mucha energía, recorrieron la alfombra ante aplausos y gritos, interactuaron con el público, firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con sus seguidores. La presencia del trío acentuó la atmósfera de expectativa justo antes de que arrancara la proyección especial.

Los fanáticos no pararon de
Los fanáticos no pararon de gritar y corear sus canciones durante toda la noche. (Mariana Campos / Infobae México)

¿Qué esperar de esta función?

El documental-concierto, que plasma uno de los momentos más destacados en la carrera de The Warning, permitió al público revivir parte de su repertorio más emblemático. Temas como Take Me Away, Survive y Dust to Dust fueron coreados en la sala junto con algunos de sus lanzamientos más recientes, entre ellos Six Feet Deep, Satisfied, Consume y Automatic Sun. Durante la función, los asistentes compartieron la experiencia de un show visualmente potente, guiados por la interpretación en vivo del trío que ha conquistado escenarios nacionales e internacionales.

Tras finalizar la proyección, se organizó una breve sesión de preguntas y respuestas en la que las hermanas Villareal Vélez conversaron tanto con la prensa como con sus admiradores. Las artistas destacaron la relevancia de visualizar su concierto en la pantalla grande y la oportunidad de hacerlo en el país que las vio nacer. “Es un honor llegar al cine, 100%. Estamos muy agradecidas con Cinépolis de que puedan pasar nuestro concierto en vivo. Y claro, siendo mexicanas sentimos mucho orgullo”, afirmó Daniela frente a los presentes.

Los fanáticos no pararon de
Los fanáticos no pararon de gritar y corear sus canciones durante toda la noche. (Mariana Campos / Infobae México)

Asimismo, les cuestionaron sobre cuál es su siguiente paso, qué escenario les gustaría pisar poniendo en perspectiva que ya conquistaron el gigante de Reforma y lugares como Hamburgo. Ante ello, aseguran que, pese a que ya tuvieron una participación como teloneras para la banda Muse, consideran que ahora van por el Estadio GNP y sus 65 mil lugares, aunque aún podría tardar esta presentación.

¿Cuándo estará disponible el concierto?

‘The Warning: Live From Auditorio Nacional, CDMX se proyectará únicamente tres días: jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de agosto. Habrá varias funciones al día y podrás encontrar esta gran experiencia en gran parte de los Cinépolis de toda la CDMX y parte del Estado de México.

Temas Relacionados

The WarningAuditorio NacionalCinépolisCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuidado con los “regalos falsos”: Policía Cibernética emite advertencia

El 50% de estos fraudes tiene su origen en redes sociales populares

Cuidado con los “regalos falsos”:

Influencer se vuelve viral al hacer revelación de sexo de bebé al estilo Harry Potter con caldero humeante

El ingenioso evento incluyó referencias a las casas de Hogwarts, carteles mágicos y un final que encantó a los fans

Influencer se vuelve viral al

El periodista Huemanzin Iyolocuauhtli muere a los 51 años, colegas y amigos recuerdan su legado

El periodista trabajó más de 40 años en el sector cultural, además de ser un apasionado en la fotografía

El periodista Huemanzin Iyolocuauhtli muere

Guardia Nacional y AEI detiene a mujer de 74 años por posesión de 115 envoltorios de droga

Operación conjunta de fuerzas estatales y federales permitió la captura de una adulta mayor en posesión de varios paquetes de droga tras un cateo autorizado por un juez

Guardia Nacional y AEI detiene

Hallan restos óseos en Valparaíso tras búsqueda coordinada entre colectivos familiares y autoridades

En el primer semestre de 2025 la entidad registró 275 casos de personas desaparecidas

Hallan restos óseos en Valparaíso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa de 250 mil pesos por tres homicidas ligados al CJNG

Reportan investigación de la FGR a custodios y funcionarios por fuga de Zhi Dong Zhang, traficante del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad enfrentan narcoguerra del Cártel de Sinaloa con déficit de más de 2 mil policías, según CESP

Muere Alexis N tras presunta persecución con militares en Baja California: “Le dieron dos o tres balazos por la espalda”

Papel del Cártel Nuevo Imperio en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz se fortalece a tres meses del crimen: Óscar Balderas

ENTRETENIMIENTO

Ventaneando respalda a Julio César

Ventaneando respalda a Julio César Chávez padre tras prisión preventiva a su hijo: “Nadie aprende a ser papá”

Dalílah Polanco tira la toalla en La Casa de los Famosos México 3 y causa revuelo con dura declaración: “Ya basta, no soy un mueble”

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Bellakath rompe las redes con polémico video bailando ‘La Reina del Reguetón Mexicano’: “Nuestra Nicki Minaj”

Junior H anuncia gira de conciertos por México pese a restricciones de narcocorridos en ciertas ciudades del país

DEPORTES

Fans del América se unen

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Nuevo fracaso de la Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó la Leagues Cup?

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”

Fanáticos mexicanos reviven riña en el Corregidora de Querétaro tras videos virales de violencia en Argentina