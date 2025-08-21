The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Las hermanas Villarreal continúan cosechando éxitos dentro y fuera de nuestro país. (Mariana Campos / Infobae México)

El trío regiomontano The Warning celebró la premiere de su nuevo filme concierto, ‘The Warning: Live From Auditorio Nacional, CDMX’, con una velada que reunió a seguidores, amigos y familiares. La función exclusiva tuvo lugar la noche del miércoles 20 de agosto en las salas del Cinépolis VIP Miyana, donde la banda conformada por Daniela, Pau y Ale Villareal Vélez se encontró con sus fans en un ambiente festivo dominado por la música y la emoción.

Admiradores de distintas partes de la ciudad comenzaron a hacer fila a las puertas del complejo, asegurando sus lugares para ser parte del estreno y con la esperanza de conocer a las integrantes de la agrupación. El evento, organizado y conducido por el equipo de la propia cadena de cines, se desplegó entre luces, carteles promocionales y una alfombra roja que sirvió como punto de encuentro para músicos colegas, así como miembros cercanos y allegados a las jóvenes artistas.

La llegada de Daniela, Pau y Ale fue el punto culminante de la noche. Puntuales y con mucha energía, recorrieron la alfombra ante aplausos y gritos, interactuaron con el público, firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con sus seguidores. La presencia del trío acentuó la atmósfera de expectativa justo antes de que arrancara la proyección especial.

Los fanáticos no pararon de gritar y corear sus canciones durante toda la noche. (Mariana Campos / Infobae México)

¿Qué esperar de esta función?

El documental-concierto, que plasma uno de los momentos más destacados en la carrera de The Warning, permitió al público revivir parte de su repertorio más emblemático. Temas como Take Me Away, Survive y Dust to Dust fueron coreados en la sala junto con algunos de sus lanzamientos más recientes, entre ellos Six Feet Deep, Satisfied, Consume y Automatic Sun. Durante la función, los asistentes compartieron la experiencia de un show visualmente potente, guiados por la interpretación en vivo del trío que ha conquistado escenarios nacionales e internacionales.

Tras finalizar la proyección, se organizó una breve sesión de preguntas y respuestas en la que las hermanas Villareal Vélez conversaron tanto con la prensa como con sus admiradores. Las artistas destacaron la relevancia de visualizar su concierto en la pantalla grande y la oportunidad de hacerlo en el país que las vio nacer. “Es un honor llegar al cine, 100%. Estamos muy agradecidas con Cinépolis de que puedan pasar nuestro concierto en vivo. Y claro, siendo mexicanas sentimos mucho orgullo”, afirmó Daniela frente a los presentes.

Asimismo, les cuestionaron sobre cuál es su siguiente paso, qué escenario les gustaría pisar poniendo en perspectiva que ya conquistaron el gigante de Reforma y lugares como Hamburgo. Ante ello, aseguran que, pese a que ya tuvieron una participación como teloneras para la banda Muse, consideran que ahora van por el Estadio GNP y sus 65 mil lugares, aunque aún podría tardar esta presentación.

¿Cuándo estará disponible el concierto?

‘The Warning: Live From Auditorio Nacional, CDMX’ se proyectará únicamente tres días: jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de agosto. Habrá varias funciones al día y podrás encontrar esta gran experiencia en gran parte de los Cinépolis de toda la CDMX y parte del Estado de México.