Pokémon GO salta a la realidad: City Safari llegará a Cancún con retos especiales, regalos y poképaradas de verdad

City Safari de Pokémon GO en Cancún. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Desde su creación, Pokémon GO fue diseñado como una dinámica de realidad aumentada, en la que jugadores de todo el mundo pueden convertirse en verdaderos “entrenadores pokémon” al recorrer las calles y atrapar especímenes. Sin embargo, el juego está listo para llevar la experiencia a un nivel más alto de autenticidad.

Pokémon GO tendrá un nuevo capítulo presencial en México durante septiembre. Cancún será la sede del próximo City Safari, un evento internacional que busca integrar el mundo virtual con dinámicas en escenarios físicos y que estará abierto a jugadores de todas las edades que explorarán juntos la ciudad paradisiaca de Quintana Roo.

Cancún. (Pokémon Go)

Se trata de un evento que se llevará a cabo a lo largo de todo un fin de semana en una fecha muy especial que coincide con el Día Mundial del Turismo: el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

La iniciativa llega después de dos años del anterior City Safari celebrado en la Ciudad de México y otras ediciones en urbes latinoamericanas como São Paulo y Santiago de Chile.

¿Qué es el City Safari de Pokémon GO?

City Safari de Pokémon GO en Cancún. (Pokémon Go)

El City Safari de Pokémon GO en Cancún ofrecerá a los Entrenadores la oportunidad de explorar el destino caribeño mediante desafíos especiales, encuentros con Pokémon temáticos y actividades presenciales.

Niantic informó que criaturas como Mudbray, Sigilyph, Goomy y un Eevee con Sombrero de Explorador aparecerán con mayor frecuencia y tendrán una probabilidad incrementada de aparecer en su versión Brillante.

Alan Mandujano, responsable de Niantic en Latinoamérica asegurò que “Cancún es un sitio turístico muy importante para el país y creemos que ofrece el entorno perfecto para vivir la aventura que representa un City Safari. De la mano del gobierno local, haremos un evento inolvidable”.

Explicó que era lógico traer la experiencia de nuevo a México, luego luego del gran obtenido en la edición de Ciudad de México de 2023, cuando los jugadores agotaron las 30 mil entradas disponibles.

City Safari de Pokémon GO se llevará a cabo en alianza con la Secretaría de Turismo de Cancún. (Pokémon Go)

Durante el recorrido por la ciudad, los participantes podrán completar un rally de sellos, visitar bases de activación con experiencias temáticas y localizar Poképaradas de la vida real, lugares que también serán designaciones para descansar y recargar dispositivos móviles con cargadores disponibles para todos los jugadores. En dichos sitios también habrá Wifi exclusivo para los fans.

Además, habrá estatuas de Candela, Blanche y Spark, los líderes de equipos, quienes hacen su debut en Cancún tras haber sido presentados anteriormente solo en eventos de otras ciudades latinoamericanas como Sao Paulo, en Brasil.

Juan Pablo de Zulueta, secretario de Turismo de Cancún, señala que la iniciativa busca ofrecer una forma distinta para redescubrir la ciudad. “Con mucho orgullo, invitamos a toda la gente a visitarnos y vivir el primer City Safari de Pokémon GO en Cancún... es la oportunidad perfecta para celebrar el Día Mundial del Turismo al redescubrir nuestra ciudad a través de este evento que mezcla a la Realidad Aumentada con varias actividades presenciales que hemos preparado”.

Viseras exclusivas de Pikachu. (Pokémon Go)

Las entradas permiten a los jugadores participar en investigaciones temporales, como la misión “Exploradores de Eevee”, que llevará a los entrenadores a diferentes puntos de interés de Cancún. En cada sitio, los asistentes podrán obtener un encuentro adicional con un Eevee con Sombrero de Explorador y un fondo temático de la ciudad, sumando hasta ocho oportunidades especiales de atraparlo.

El City Safari Cancún tendrá objetos coleccionables físicos, como la visera de Pikachu y un mapa interactivo para recolectar sellos, entre otras sorpresas.

También habrá complementos opcionales para mejorar la experiencia de juego los días del evento, tales como Amante de las Incursiones, Amante de la Eclosión y Complemento de Día Extra.

Mapa especial del evento. (Pokémon Go)

Por supuesto se espera la presencia de miles de entrenadores pokémon que transformarán la ciudad de Cancún en un espacio temporal donde la consola móvil saltará a la realidad y divertirá a fans, jugadores asiduos, turistas y locales en una dinámica que solo hubiéramos imaginado en nuestra infancia.

City Safari de Pokémon GO en Cancún se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre de 2025 y las entradas ya están disponibles en el sitio web del juego.