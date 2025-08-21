La Vela Puerca en México: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Teatro Metropólitan

La agrupación celebrará 30 años de trayectoria musical con un show en CDMX. (Ocesa)

La Vela Puerca, una de las agrupaciones más representativas del rock uruguayo, regresa a Ciudad de México para celebrar 30 años de trayectoria musical con un concierto programado para el 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan. Este reencuentro marca un momento destacado tanto para la banda como para sus seguidores mexicanos, quienes han acompañado su desarrollo durante décadas.

La cita en el histórico recinto simboliza más que un aniversario: representa el crecimiento sostenido de la conexión entre La Vela Puerca y el público mexicano.

Según cifras actualizadas, la agrupación supera los casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify, dato que refleja el alcance de su música y el impacto que mantiene fuera de su país de origen. La venta de boletos se realiza a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

La Vela Puerca se reencontrará con sus seguidores mexicanos, quienes han acompañado su desarrollo durante décadas.- cortesía Gallo Bluguermann/cortesía La Vela Puerca

La historia de la banda con México destaca episodios memorables. Su última actuación en el festival Vive Latino 2024 fue considerada por muchos asistentes como la conclusión de una etapa importante.

A lo largo de los años, La Vela Puerca ha consolidado una base sólida de seguidores que identifica en su música sentimientos de nostalgia, rebeldía y energía. El crecimiento del público mexicano ha sido paulatino y palpable: cada concierto suma más asistentes, más entusiasmo y una interacción notoria sobre el escenario.

“Cada paso, cada show, no es solo una despedida, sino un recordatorio de que seguimos siendo una de las grandes fuerzas del rock latinoamericano”, ha expresado la banda en diferentes entrevistas.

El repertorio que ya prepara la agrupación, incluye éxitos reconocidos como “Zafar”, “Por la Ciudad” y “De Atar”, así como su más reciente producción discográfica en vivo, Vivo A Contraluz. Durante estos treinta años, la autenticidad y la pasión se han mantenido como sellos distintivos de su propuesta artística, permitiendo que la banda trascienda generaciones y fronteras.

Los boletoas para ver a la banda de rock estarán disponibles a través de Ticketmaster.(La Vela Puerca)

Hasta el momento cuenta con un total de ocho álbums de estudio: Deskarado (1998), De bichos y flores (2001), A contraluz (2004), El impulso (2007), Piel y hueso (2011), Érase... (2014), Destilar (2018) y Discopático (2022).

La Vela Puerca surgió en Uruguay en 1995 y desde entonces se posicionó como referente del rock con fusiones de ska y ritmos latinoamericanos. Ha sido reconocida por la crítica y sus seguidores por la energía de sus presentaciones en vivo y la profundidad de sus letras. La agrupación continúa activa, renovando su propuesta y fidelidad ante públicos de distintos países, consolidándose como pilar del género dentro y fuera de América Latina.