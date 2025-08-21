México

La Vela Puerca en México: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Teatro Metropólitan

La agrupación celebrará 30 años de trayectoria musical con un show en CDMX

Por Cinthia Salvador

Guardar
La agrupación celebrará 30 años
La agrupación celebrará 30 años de trayectoria musical con un show en CDMX. (Ocesa)

La Vela Puerca, una de las agrupaciones más representativas del rock uruguayo, regresa a Ciudad de México para celebrar 30 años de trayectoria musical con un concierto programado para el 12 de septiembre en el Teatro Metropólitan. Este reencuentro marca un momento destacado tanto para la banda como para sus seguidores mexicanos, quienes han acompañado su desarrollo durante décadas.

La cita en el histórico recinto simboliza más que un aniversario: representa el crecimiento sostenido de la conexión entre La Vela Puerca y el público mexicano.

Según cifras actualizadas, la agrupación supera los casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify, dato que refleja el alcance de su música y el impacto que mantiene fuera de su país de origen. La venta de boletos se realiza a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

La Vela Puerca se reencontrará
La Vela Puerca se reencontrará con sus seguidores mexicanos, quienes han acompañado su desarrollo durante décadas.- cortesía Gallo Bluguermann/cortesía La Vela Puerca

La historia de la banda con México destaca episodios memorables. Su última actuación en el festival Vive Latino 2024 fue considerada por muchos asistentes como la conclusión de una etapa importante.

A lo largo de los años, La Vela Puerca ha consolidado una base sólida de seguidores que identifica en su música sentimientos de nostalgia, rebeldía y energía. El crecimiento del público mexicano ha sido paulatino y palpable: cada concierto suma más asistentes, más entusiasmo y una interacción notoria sobre el escenario.

“Cada paso, cada show, no es solo una despedida, sino un recordatorio de que seguimos siendo una de las grandes fuerzas del rock latinoamericano”, ha expresado la banda en diferentes entrevistas.

El repertorio que ya prepara la agrupación, incluye éxitos reconocidos como “Zafar”, “Por la Ciudad” y “De Atar”, así como su más reciente producción discográfica en vivo, Vivo A Contraluz. Durante estos treinta años, la autenticidad y la pasión se han mantenido como sellos distintivos de su propuesta artística, permitiendo que la banda trascienda generaciones y fronteras.

Los boletoas para ver a
Los boletoas para ver a la banda de rock estarán disponibles a través de Ticketmaster.(La Vela Puerca)

Hasta el momento cuenta con un total de ocho álbums de estudio: Deskarado (1998), De bichos y flores (2001), A contraluz (2004), El impulso (2007), Piel y hueso (2011), Érase... (2014), Destilar (2018) y Discopático (2022).

La Vela Puerca surgió en Uruguay en 1995 y desde entonces se posicionó como referente del rock con fusiones de ska y ritmos latinoamericanos. Ha sido reconocida por la crítica y sus seguidores por la energía de sus presentaciones en vivo y la profundidad de sus letras. La agrupación continúa activa, renovando su propuesta y fidelidad ante públicos de distintos países, consolidándose como pilar del género dentro y fuera de América Latina.

Temas Relacionados

La Vela PuercarockcdmxTeatro Metropólitanmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 21 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 21 de agosto

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen los ocho nominados de la semana

Con una dinámica diferente, los habitantes viven la cuarta gala de nominación

La Casa de los Famosos

Guana traiciona a Priscila Valverde: así fue como le robó sus votos y la nominó en su propia cara (videos)

En una cuarta gala de nominación marcada por el cambio de reglas, la tensión alcanzó su punto máximo en La Casa de los Famosos México

Guana traiciona a Priscila Valverde:

Cuáles son los mejores lugares para surtir la lista de útiles en la CDMX, según la IA

Con este regreso a clases muchos padres de familia buscan adquirir los materiales escolares a los mejores precios y de la mejor calidad

Cuáles son los mejores lugares

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Tapachula

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ventilan fraudes millonarios de Camilo

Ventilan fraudes millonarios de Camilo Ochoa en Nuevo León: “Muchas personas lo estaban buscando”

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar su reclusión y volver a ver a Emma Coronel y otros familiares: denuncia que no le da ni el sol

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen los ocho nominados de la semana

Guana traiciona a Priscila Valverde: así fue como le robó sus votos y la nominó en su propia cara (videos)

Wendy Guevara opina sobre la entrevista de Christian Nodal y comparte anécdota con la familia Aguilar

Shiky y Mariana Botas, señalados por manipulación de alimentos con “poca higiene” en La casa de los Famosos México

Esta es la canción con la que Ángela Aguilar recordaba a Christian Nodal antes de su romance

DEPORTES

Adiós Liga MX: Los mejores

Adiós Liga MX: Los mejores memes de la eliminación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025

Marco Verde ya tiene fecha y sede confirmada para su próxima pelea como profesional

Hijo de José Ramón Fernández se burla de Faitelson por los abucheos que recibió el periodista en el Supernova Strikers

Zandokan Jr. recibe la playera y revela su amor por el Atlas: “Desde la cuna soy rojinegro”

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate