Hugo Aguilar invita a reunión de la nueva SCJN a abogado de padres de los 43 normalistas

Nueva Corte llevó a cabo cuarta reunión de trabajo, encabezada por Hugo Aguilar. (Foto: @HugoAguilarOrti)

A través de su cuenta de X, quien encabezará la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, compartió una foto en la que destacó que se llevó a cabo la cuarta reunión de trabajo, en el texto destaca que se trata de dar cumplimiento “con el principal mandato surgido del proceso electoral: la reconciliación de la Justicia con el pueblo de México”.

En el mensaje publicado en la cuenta oficial del ministro presidente electo está acompañado por una fotografía en donde se puede ver a a Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien ha estado al frente del caso desde 2014; en medios de comunicación se ha especulado que cabría la posibilidad de que Rosales podría formar parte de especialistas en derechos humanos que colaboren con la nueva SCJN, aunque esta decisión se podría ver reflejada hasta el próximo 1 de septiembre que entre en funciones.

En el comunicado compartido por Hugo Aguilar menciona que durante su cuarta sesión de trabajo, analizaron proyectos de Acuerdos Generales orientados a cimentar un marco jurídico que favorezca la impartición de justicia pronta, expedita y accesible. Además, discutieron los perfiles más adecuados para integrar el Órgano de Administración Judicial.

En el comunicado se destaca que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte posee la facultad de emitir Acuerdos Generales destinados a optimizar la distribución de los asuntos y, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para agilizar su resolución.

Por tal motivo, las Ministras y Ministros afinan estos instrumentos jurídicos con el propósito de conformar una Suprema Corte eficiente, cercana a la ciudadanía y enfocada en atender a sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los acuerdos en consideración sobresale aquel que regulará la celebración de audiencias públicas, permitiendo la participación de la ciudadanía conocedora de la realidad analizada, especialistas en diversas áreas, organizaciones, pueblos y comunidades que deseen presentar argumentos u opiniones. También se examina un acuerdo orientado a la modernización del manejo y asignación de los asuntos mediante la implementación de un sistema automatizado y aleatorio.

En cuanto a los actos públicos que se desarrollarán el 1 de septiembre, a través del comunicado se informa que determinaron convocar al pueblo de México a presenciar este evento, al que se califica como histórico y en el que la democracia se reconoce como el principio rector de todos los poderes públicos de la nación.