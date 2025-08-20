México

Tren Ligero en CDMX: qué estaciones reabrieron tras obras de ampliación

Las labores de esta primera etapa finalizaron este martes 19 de agosto, informó el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Pese a las estimaciones del Gobierno de la Ciudad de México, las obras terminaron antes de lo esperado. Foto: X/@STECDMX.

En algunas estaciones del Tren Ligero de la Ciudad de México se llevó a cabo un cierre debido a obras de ampliación. En un primer momento, la Secretaría de Movilidad y el Gobierno de la Ciudad de México estimaban una fecha para terminar estas labores, pero sucedió antes de lo previsto.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que la primera etapa de trabajos para lograr la ampliación de este transporte público ya ha finalizado y serán reabiertas algunas estaciones.

Las obras comenzaron el pasado lunes 28 de julio y se tenía previsto que terminarían el domingo 31 de agosto, pero el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México comunicó que las labores de ampliación de esta primera etapa ya han finalizado este martes 19 de agosto.

Por lo tanto, algunas estaciones del Tren Ligero ya volverán a operar, de acuerdo a lo indicado por el medio de transporte público de la Ciudad de México.

Los trabajos del Tren Ligero finalizaron en su primera etapa la tarde de este martes 19 de agosto. Foto: X/@LaSEMOVI.

Estos trabajos de ampliación de la primera etapa terminaron casi dos semanas antes de lo previsto, por lo que a partir del miércoles 20 de agosto reabrirán algunas estaciones.

Cabe recordar que el tramo que no estaba en operación era el de Nezahualpilli a Tasqueña, por lo que los pasajeros utilizaban el servicio de apoyo gratuito de RTP. En cuanto al resto de la Línea con dirección a Xochimilco, servía con normalidad.

Ante esto y el anuncio de finalización de la primera etapa, algunas estaciones volverán a ofrecer servicio al público con normalidad, mientras que otras seguirán cerradas.

De acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se tienen preparado adquirir 17 nuevas unidades de Tren Ligero. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina

¿Cuáles estaciones del Tren Ligero reabrieron al público tras la conclusión de obras en esta primera etapa?

Las estaciones que a partir del miércoles 20 de agosto volverán a funcionar del Tren Ligero son:

- Xotepingo

- La Virgen

- Ciudad Jardín

- Las Torres

En tanto, la estación Tasqueña continuará sin servicio al público, por lo que Las Torres operará como terminal hasta que finalice la segunda etapa de ampliación.

El servicio de apoyo de RTP continuará funcionando para trasladarse de la estación Las Torres a Tasqueña o viceversa.

Unidades de RTP continuarán en el traslado de pasajeros en las estaciones cerradas del Tren Ligero de CDMX. Foto: X/@STECDMX.

Durante esta primera etapa de trabajos del Tren Ligero en este tramo, que comenzaron el 28 de julio y finalizaron este martes 19 de agosto, se llevaron a cabo las pruebas dinámicas de la colocación del juego de cambio de vía.

En esta segunda etapa se llevará a cabo la construcción de una plataforma para la llegada y salida de los trenes, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Los dañinos efectos secundarios de

Sorteo Mayor 3983: resultados y

La Casa de los Famosos

Estos son los errores más

Las producciones más populares de
Cuáles serían los objetivos criminales

La Casa de los Famosos

IA revela cómo quedará el

