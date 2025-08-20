México

Reportan hallazgo de fosa clandestina en rancho donde asesinaron a Irma Hernández en Veracruz

La maestra fue recientemente asesinada por un grupo criminal que se dedica a extorsionar taxistas en la zona

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Irma Hernández Cruz, de 62
Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue privada de su libertad, torturada y asesinada por un grupo criminal que extorsiona a taxistas de la zona. (X/@HugoGallardoSG)

Una fosa clandestina fue localizada en el rancho Santa Rosalía, municipio de Álamo, en Veracruz, donde el 24 de julio autoridades hallaron el cuerpo de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández.

La docente de 62 años, quien había sido reportada como desaparecida días antes, fue asesinada tras negarse a pagar una extorsión impuesta por un grupo armado que opera en la región norte de la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Universal y Diario de Xalapa, en el lugar fue identificada la presencia de entre cuatro y seis cuerpos sepultados de manera ilegal. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información precisa sobre la cifra definitiva de víctimas ni sobre la identidad de los demás restos.

La docente fue privada de
La docente fue privada de su libertad días antes de su hallazgo sin vida. (X/@HugoGallardoSG)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha realizado diversas diligencias en dicho rancho, ubicado entre el municipio de Cerro Azul y la comunidad de Tepetzintlilla. Según investigaciones, autoridades confirmaron que los restos hallados presentan avanzado estado de descomposición.

Irma Hernández fue privada de la libertad el 18 de julio cuando laboraba como taxista. Durante ese mismo día, familiares y amigos organizaron una movilización en un intento por rescatarla. Horas después de la desaparición, circuló en redes sociales un video en el que se ve a la docente sometida, arrodillada, atada de manos y rodeada por hombres armados.

Bajo amenaza, la obligaron a leer un mensaje donde advertía a otros taxistas de la región sobre el pago de cuotas al crimen organizado, señalando que de negarse sufrirían represalias.

El cadáver de Irma Hernández fue hallado una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla, perteneciente al municipio de Álamo, hecho que generó conmoción en la sociedad veracruzana y a nivel nacional. Autopsias preliminares y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado confirmaron que la maestra fue víctima de agresiones, tortura y violencia antes de su muerte, aunque autoridades descartaron que fueran estas las causas de su muerte, refiriendo a un infarto.

La docente Irma Hernández apareció
La docente Irma Hernández apareció en un video en donde hablaba bajo amenazas. (Anayeli Tapia/Infobae)

El caso está siendo investigado como secuestro agravado, y hasta el momento cuatro personas permanecen bajo proceso, según informó la Fiscalía de Veracruz. Las autoridades no han descartado la participación de más implicados y se mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de las otras víctimas halladas en la fosa.

Organizaciones civiles y gremios docentes han solicitado al gobierno estatal y federal el reforzamiento de la seguridad en el norte de Veracruz, especialmente para los trabajadores del transporte público que han denunciado actos de extorsión por parte de grupos delictivos.

La fiscalía mantiene el sitio bajo resguardo, mientras equipos forenses y de investigación continúan los trabajos para recuperar los restos y recabar evidencias en el caso que ha puesto de relieve la precariedad en la seguridad de la región y el incremento de delitos de alto impacto.

Según los medios citados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional colaboran en las labores de resguardo del área, en tanto se esclarecen los hechos y se avanza procedimientos judiciales contra los presuntos responsables.

Temas Relacionados

Fosa clandestinaIrma HernándezVeracruzNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 20 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Comando asalta plataforma de Pemex en Campeche y roba equipo especializado

Las autoridades federales desplegaron operativos marítimos y aéreos tras el ataque en la plataforma Akal-R

Comando asalta plataforma de Pemex

Pese a negativa de AMLO, Luisa María Alcalde inaugura auditorio con su nombre en Guerrero

El expresidente pidió no usar su nombre para nombrar calles ni espacios, así como tampoco monumentos

Pese a negativa de AMLO,

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

Desde antes de entrar a la casa, el ‘bombón asesino’ mencionó que era importante ejercitarse en el reality show

Gimnasio de La Casa de

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 19 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Anabel Hernández rompe el silencio

Anabel Hernández rompe el silencio y asegura que ningún fallo judicial ha desmentido vínculos de famosas de Televisa con narcos

Niegan en EEUU frenar deportación de mexicano que acusaba posible tortura del CJNG en México

Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

La vez que el CJNG amenazó a Ernesto Barajas, el vocalista de Enigma Norteño

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

ENTRETENIMIENTO

Gimnasio de La Casa de

Gimnasio de La Casa de los Famosos Mexico 3 se habría quedado sin equipo tras la salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes se alistan para la noche de cine hoy 19 de agosto

Alfredo Olivas es el primer artista confirmado de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2025

El podcast de Andrés Vaca comienza la semana como el favorito de los usuarios de Spotify México

Memorias de un caracol y otras 24 películas que puedes disfrutar en Google México

DEPORTES

Óscar Valdez y la advertencia

Óscar Valdez y la advertencia a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: “Es duro”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Andrés Vaca desmiente supuesto veto de TUDN para narrar los juegos del club América

Puebla vs Seattle Sounders, IA predice quién llegará a Semifinales de Leagues Cup

Nacho Beristáin aclara la situación sobre las polémicas con Canelo Álvarez: “Siempre lo he respetado”