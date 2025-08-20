Muere militar por explosión de narcomina durante recorridos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán

Enfrentamientos entre crimen organizado y fuerzas de seguridad mantienen en alerta a Michoacán. Credito:cuartoscuro

Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) falleció este martes debido a la explosión de una narcomina en un camino rural del municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

Fuentes estatales confirmaron a Infobae México la detonación de la mina cuando los elementos castrenses se trasladaban a bordo de un vehículo oficial por los caminos rurales del poblado de Los Horcones.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió alrededor del medio día de este martes y, tras la explosión, el sargento segundo de Infantería del Ejército Mexicano, identificado como Galileo Anastasio Cordero, resultó con graves heridas.

Ante la emergencia, los agentes castrenses solicitaron el apoyo de un helicóptero de la Defensa para lograr el traslado a un hospital cercano y de manera inmediata del sargento segundo, sin embargo, falleció.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene asediados varios municipios de Michoacán. Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado ya investiga el hecho tras la muerte del militar.

En las últimas semanas se han registrado ataques armados en distintas zonas del municipio de Tepalcatepec presuntamente realizados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que mantiene una ola de violencia en el estado que ha provocado el desplazamiento forzado de pobladores en sitios como Apatzingán.

Tan solo el pasado 18 de julio se reportó el intento de presuntos miembros del cártel por irrumpir en la cabecera municipal, lo que provocó una balacera con policías municipales.

Cabe señalar que no es la primera vez que fuerzas castrenses mueren en este municipio a causa de la presencia de explosivos, ya que un hecho similar ocurrió el pasado 1 de marzo de 2024, en el que cuatro militares fallecieron en un ataque con estos artefactos.

Nueve militares resultaron heridos por el ataque. (X/JJDiazMachuca)

De acuerdo con reportes, el ataque ocurrió cuando los militares se desplazaban por un camino rural entre El Montoso y El Terrenatillo cuando una mina estalló al paso del convoy y provocó que un grupo de civiles armados abriera fuego en su contra.

Una semana después, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación negaron tener alguna responsabilidad en la agresión y culparon al líder de Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”.

A través de un video, los presuntos miembros lanzaron un llamado a la Defensa para explicar su versión de los hechos.

“Nosotros, el CJNG, nos deslindamos de la mina que le acaba de explotar a los militares. Pregúntenle al ‘Abuelo’, él sabe perfectamente que esas minas las pusieron los colombianos que él trae a su mando", afirmó el vocero del comando armado.

Presuntos miembros del CJNG posaron ante la cámara mientras un compañero emitía el mensaje. (X/@conseguridadjal)