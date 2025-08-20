Genaro García Luna denuncia maltrato “extremo” en prisión de EEUU

Genaro García Luna denunció maltrato extremo en prisión de EEUU.

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, denunció junto a sus abogados sufrir de condiciones excesivas y extremas dentro de prisión.

De acuerdo con documentos compartidos por el periodista Arturo Ángel, García Luna acusó de ser forzado a comer sin cubiertos, no se le ha permitido bañarse, no se le han entregado los documentos de su proceso, ha perdido 14 kilos y solo le han dejado comunicarse con sus abogados una sola vez.

“Tras docenas de intentos fallidos y sin respuesta, finalmente pudimos hablar con el Sr. García Luna por primera vez desde enero de 2025. Desde el 31 de julio de 2025, hemos programado dos llamadas con el Sr. García Luna, ninguna de las cuales se ha producido.

También se nos informó que recomendaron enviar cualquier material legal al Sr. García Luna (los cuales no ha recibido ninguno de los materiales legales desde su salida del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, hace más de siete meses, en diciembre de 2024)“, se lee en el comunicado.

El exfuncionario mexicano fue sentenciado a 38 años de prisión. Crédito: Reuters

Condiciones extremas dentro de prisión, abogados piden un poco de flexibilidad para García Luna

Asimismo, el grupo de abogados de García Luna, denunció que han solicitado a los fiscales federales asignados la oportunidad de comunicarse con él, sin embargo, no se les ha dado una respuesta.

“Cuando pudimos hablar con él, nos enteramos entre otras cosas, de que desde diciembre de 2024 el Sr. García Luna no ha tenido acceso a ninguno de sus materiales legales, no tuvo acceso a ninguna de las transcripciones del juicio, se le privó de la capacidad de ducharse, afeitarse o incluso comer con cubiertos.

“Además, estuvo encerrado en la unidad de vivienda especial reservada para aquellos que han violado las reglas de la prisión a pesar de que nunca recibió ninguna sola infracción disciplinaria. Solo recibió un solo par de ropa interior y ha perdido 32 libras (14 kilos aproximadamente)”, apuntó la acusación.

Mínimo contacto con la defensa y prórroga por más tiempo para apelación de condena

Los abogados de Genaro García Luna solicitaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito una nueva prórroga para entregar los alegatos de apertura en el proceso de apelación contra la condena de su cliente. Se trata de la tercera vez que la defensa pide aplazar el plazo, argumentando dificultades para mantener comunicación con García Luna y para que este acceda a la documentación de su expediente.

Genaro García Luna fue detenido en 2019 en Texas y actualmente se encuentra en Nueva York (Foto: Infobae México / Jesús Avilez)

Actualmente, la fecha límite fijada por la Corte es el 19 de septiembre, tras un segundo aplazamiento previamente otorgado. No obstante, la defensa busca un periodo adicional de 90 días, lo que movería la entrega de los alegatos hasta el 18 de diciembre.

Cabe resaltar que poco después de la condena, la defensa notificó su intención de apelar para que un tribunal superior revisara el proceso. Desde entonces, la presentación de los primeros alegatos permanece en espera.

“La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas que han impedido nuestra capacidad para completar el escrito de apertura. Recordamos que el Sr. García Luna participó muy activamente en su propia defensa en el juicio y, comprensiblemente, desea tener un papel activo y sustancial en la formación y presentación de sus alegaciones de apelación.

“Nunca antes hemos tenido la imposibilidad de comunicarnos con nuestro cliente. En ocho meses, solo se nos han concedido tres horas de comunicación con nuestro cliente”, finalizó el escrito publicado.