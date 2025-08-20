México

El 76% del agua en México es utilizada para la agricultura: Conagua

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del programa Nacional de Tecnificación de Riego agrícola

Por Merary Nuñez

Programa Nacional de Tecnificación. |
Programa Nacional de Tecnificación. | Crédito: Presidencia

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López presentó los avances del Programa Nacional de Tecnificación de Riego agrícola, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles 20 de agosto del 2025.

Esta iniciativa, adelantó Sheinbaum, es “muy importante”, porque con el se va a recuperar agua de riego y será distribuida para el consumo humano.

Los objetivos del programa

  • Producir alimentos con menos agua.
  • Recuperar al rededor de 2,800 millones de metros cúbicos(Mm³) de agua.
  • Enfrentar el deterioro de canales, compuertas y presas.
  • Recuperar agua destinada al consumo humano.

Morales López destacó que este programa no tiene precedentes en el país ni en el mundo, “No hay ningún programa de tecnificación que busque recuperar agua para ser usada para el consumo del agua”.

Información en proceso...

