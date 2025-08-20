El 76% del agua en México es utilizada para la agricultura: Conagua

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López presentó los avances del Programa Nacional de Tecnificación de Riego agrícola, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles 20 de agosto del 2025.
Esta iniciativa, adelantó Sheinbaum, es “muy importante”, porque con el se va a recuperar agua de riego y será distribuida para el consumo humano.
Los objetivos del programa
- Producir alimentos con menos agua.
- Recuperar al rededor de 2,800 millones de metros cúbicos(Mm³) de agua.
- Enfrentar el deterioro de canales, compuertas y presas.
- Recuperar agua destinada al consumo humano.
Morales López destacó que este programa no tiene precedentes en el país ni en el mundo, “No hay ningún programa de tecnificación que busque recuperar agua para ser usada para el consumo del agua”.
Información en proceso...
Más Noticias
Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 20 de agosto
Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto
México mágico: pasajeros en Guadalajara usan paraguas para tapar autobús dañado durante tormenta
El video viral muestra cómo usuarios improvisaron para evitar que el agua entrara en plena lluvia con granizo
La UPOEG denuncia incursión de Los Ardillos en Ayutla de los Libres tras masacre de 13 personas
Integrantes denunciaron el avance del grupo criminal señalado por despojos y asesinatos, exigen intervención urgente de autoridades federales ante el aumento de desplazados
Bicarbonato de sodio en la cocina mexicana: secretos y usos tradicionales
Este ingrediente ayudar a equilibrar sabores
Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 20 de agosto
Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas
MÁS NOTICIAS