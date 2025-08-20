México

Cuáles son las propiedades curativas de la flor de cempasúchil

Este emblema nacional forma parte de la medicina tradicional

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Flor de cempasúchil, gran remedio
Flor de cempasúchil, gran remedio natural mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de cempasúchil, reconocida por su intenso color anaranjado y su aroma característico, es un símbolo de la cultura mexicana. Su nombre proviene del náhuatl “cempohualxochitl”, que significa “veinte flores” o “flor de veinte pétalos”.

Esta planta, originaria de México y América Central, pertenece al género Tagetes y engloba varias especies, siendo Tagetes erecta la más utilizada en festividades y rituales. Desde la época prehispánica, el cempasúchil tiene importancia en la celebración del Día de Muertos, donde las flores se emplean para adornar altares y tumbas, guiando con su color y fragancia a las almas de los difuntos.

Más allá de su función simbólica, la flor de cempasúchil cuenta con un respaldo histórico en la medicina tradicional. Diversas culturas indígenas han aprovechado sus componentes para elaborar remedios naturales, valorando sus propiedades curativas frente a diversas afecciones. Estas prácticas se han transmitido de generación en generación y, aunque la evidencia científica moderna aún sigue desarrollándose, muchos de sus usos persisten en comunidades rurales y herbolarias.

Las propiedades de la flor de cempasúchil

La flor de cempasúchil es
La flor de cempasúchil es muy valorada por los mexicanos, por su valor cultural y sus propiedades curativas. |Crédito: Cuartoscuro

Entre las principales propiedades curativas del cempasúchil se destaca su efecto antiinflamatorio. Las infusiones y cataplasmas elaboradas con los pétalos o extractos de la flor se emplean para aliviar dolores e hinchazones causadas por golpes o problemas articulares. Aplicada de forma tópica, la flor ayuda a desinflamar y sanar lesiones superficiales de la piel.

El cempasúchil también es conocido por sus cualidades antisépticas y cicatrizantes. Preparados hechos a base de la flor se usan para limpiar y proteger heridas leves, quemaduras y picaduras de insectos, acelerando la regeneración cutánea y previniendo infecciones. En algunos pueblos, se produce aceite o ungüentos utilizando los pétalos, que se aplican directamente sobre la piel dañada.

Otro de los usos frecuentes es el tratamiento de trastornos digestivos. En medicina tradicional, el té de cempasúchil se sugiere para aliviar molestias estomacales como cólicos, indigestión, diarrea o parásitos intestinales. Se cree que sus compuestos amargos estimulan la secreción de jugos gástricos y favorecen el funcionamiento digestivo. Además, se ha reportado su aplicación para controlar el vómito y la fiebre.

Cempasúchil, la flor del Día
Cempasúchil, la flor del Día de Muertos en México. REUTERS/Lenin Mosso

El cempasúchil contiene antioxidantes naturales, carotenoides y flavonoides, que ayudan a combatir el daño oxidativo en el organismo. Estos compuestos apoyan la defensa inmunológica y la protección celular contra toxinas y agentes patógenos.

En el ámbito respiratorio, inhalaciones o vaporizaciones preparadas con pétalos de cempasúchil suelen recomendarse para despejar las vías nasales, aliviar la congestión y calmar episodios leves de tos o alergias. El aroma que desprende la flor contribuye, además, a crear una sensación de bienestar y relajación.

Aunque en la actualidad algunos de estos remedios se usan con precaución y combinados con la medicina convencional, la flor de cempasúchil continúa formando parte del acervo herbolario mexicano, integrando tradición, simbolismo y aportes a la salud natural. Su riqueza cultural y sus propiedades curativas la convierten en un elemento valioso tanto en las celebraciones como en el bienestar cotidiano.

Temas Relacionados

CempasúchilFlorPlantasHierbasMedicina TradicionalBienestarEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

El INAH reubica 36 monumentos mayas al parque Balam Tun, en Chetumal

El gobierno recordó que en 1964 se trasladó el Monolito de Coatlinchan al Museo Nacional de Antropología

El INAH reubica 36 monumentos

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de agosto: Línea 1 del MB con servicio de El Caminero a Manuel González

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

El vocalista y dueño de Enigma Norteño fue amenazado por el CJNG en 2023

De El Mayo hasta Iván

Trolebús Chalco - Santa Martha: qué estaciones de la Línea 11 continuarán cerradas por obras

Continúan los trabajos en el Trolebús Elevado de Chalco para construir las paradas que forman parte de la ruta

Trolebús Chalco - Santa Martha:

El precio de la mezcla mexicana de petróleo registró su primera caída de la semana este 19 de agosto

La posibilidad de flexibilizar las sanciones a Rusia provocó una caída global del precio del precio del petróleo

El precio de la mezcla
MÁS NOTICIAS

NARCO

De El Mayo hasta Iván

De El Mayo hasta Iván Archivaldo: los narcocorridos dedicados al Cártel de Sinaloa de Ernesto Barajas

Cuáles serían los objetivos criminales del “Proyecto Portero” de la DEA, según Mike Vigil

Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

Editorial reacciona a resolución del caso de Anabel Hernández y Televisa

Uno a uno, los cargos contra El Mayo Zambada que estarían fuera de su declaración de culpabilidad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se alistan para la noche de cine de hoy 19 de agosto

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Ranking Google: las películas favoritas de HOY por el público mexicano

La señal por la que aseguran que Ninel Conde pidió su salida de La Casa de los Famosos 3

Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado en Jalisco

DEPORTES

IA revela cómo quedará el

IA revela cómo quedará el partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup del Pachuca y LA Galaxy

Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando Ceballos por los próximos cinco partidos que tendrá Chivas: “A quién van a poner de interino”

Toluca vs Orlando City, IA predice al semifinalista de la Leagues Cup

Escorpión Dorado responde a Faitelson por burlarse de su pelea en el Supernova Strikers: “No fui de chillón”

México queda eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025