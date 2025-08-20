Cuáles son las propiedades curativas de la flor de cempasúchil

Flor de cempasúchil, gran remedio natural mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de cempasúchil, reconocida por su intenso color anaranjado y su aroma característico, es un símbolo de la cultura mexicana. Su nombre proviene del náhuatl “cempohualxochitl”, que significa “veinte flores” o “flor de veinte pétalos”.

Esta planta, originaria de México y América Central, pertenece al género Tagetes y engloba varias especies, siendo Tagetes erecta la más utilizada en festividades y rituales. Desde la época prehispánica, el cempasúchil tiene importancia en la celebración del Día de Muertos, donde las flores se emplean para adornar altares y tumbas, guiando con su color y fragancia a las almas de los difuntos.

Más allá de su función simbólica, la flor de cempasúchil cuenta con un respaldo histórico en la medicina tradicional. Diversas culturas indígenas han aprovechado sus componentes para elaborar remedios naturales, valorando sus propiedades curativas frente a diversas afecciones. Estas prácticas se han transmitido de generación en generación y, aunque la evidencia científica moderna aún sigue desarrollándose, muchos de sus usos persisten en comunidades rurales y herbolarias.

Las propiedades de la flor de cempasúchil

La flor de cempasúchil es muy valorada por los mexicanos, por su valor cultural y sus propiedades curativas. |Crédito: Cuartoscuro

Entre las principales propiedades curativas del cempasúchil se destaca su efecto antiinflamatorio. Las infusiones y cataplasmas elaboradas con los pétalos o extractos de la flor se emplean para aliviar dolores e hinchazones causadas por golpes o problemas articulares. Aplicada de forma tópica, la flor ayuda a desinflamar y sanar lesiones superficiales de la piel.

El cempasúchil también es conocido por sus cualidades antisépticas y cicatrizantes. Preparados hechos a base de la flor se usan para limpiar y proteger heridas leves, quemaduras y picaduras de insectos, acelerando la regeneración cutánea y previniendo infecciones. En algunos pueblos, se produce aceite o ungüentos utilizando los pétalos, que se aplican directamente sobre la piel dañada.

Otro de los usos frecuentes es el tratamiento de trastornos digestivos. En medicina tradicional, el té de cempasúchil se sugiere para aliviar molestias estomacales como cólicos, indigestión, diarrea o parásitos intestinales. Se cree que sus compuestos amargos estimulan la secreción de jugos gástricos y favorecen el funcionamiento digestivo. Además, se ha reportado su aplicación para controlar el vómito y la fiebre.

Cempasúchil, la flor del Día de Muertos en México. REUTERS/Lenin Mosso

El cempasúchil contiene antioxidantes naturales, carotenoides y flavonoides, que ayudan a combatir el daño oxidativo en el organismo. Estos compuestos apoyan la defensa inmunológica y la protección celular contra toxinas y agentes patógenos.

En el ámbito respiratorio, inhalaciones o vaporizaciones preparadas con pétalos de cempasúchil suelen recomendarse para despejar las vías nasales, aliviar la congestión y calmar episodios leves de tos o alergias. El aroma que desprende la flor contribuye, además, a crear una sensación de bienestar y relajación.

Aunque en la actualidad algunos de estos remedios se usan con precaución y combinados con la medicina convencional, la flor de cempasúchil continúa formando parte del acervo herbolario mexicano, integrando tradición, simbolismo y aportes a la salud natural. Su riqueza cultural y sus propiedades curativas la convierten en un elemento valioso tanto en las celebraciones como en el bienestar cotidiano.