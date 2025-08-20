Comando asalta plataforma de Pemex en Campeche y roba equipo especializado

Plataforma de Pemex fue saqueada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un comando armado irrumpió en la plataforma Akal-R, uno de los principales complejos petroleros operados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche.

El asalto fue reportado la noche del 18 de agosto y desencadenó operativos coordinados a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), informó Pemex la noche de este martes.

La administración de PEMEX notificó a las autoridades federales cerca de las 22:00 horas, cuando detectó la presencia de personas no autorizadas en las instalaciones.

Autoridades informaron que los intrusos robaron cerca de 50 equipos de respiración autónoma, dispositivos indispensables para la seguridad del personal, ya que permiten la entrada de aire limpio en situaciones de emergencia con presencia de gases tóxicos o déficit de oxígeno.

“No se presentaron trabajadores lesionados y se brindó atención médica a tres trabajadores que presentaron crisis nerviosa tras el incidente, los cuales fueron estabilizados en la propia instalación“, indicaron.

Comunicado de Pemex.

De inmediato, el personal de Seguridad Física de la institución en coordinación con el personal de la Secretaría de la Marina activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex.

PEMEX informó que la denuncia quedó formalmente registrada ante la FGR, la cual encabeza las investigaciones, aunque hasta ahora no se han informado detenciones.

De acuerdo con información de El Financiero, los asaltantes arribaron a la plataforma Akal-R encapuchados y portando armas largas, a bordo de una lancha rápida. Durante el ataque, además de amenazar al personal, los individuos accionaron sus armas para intimidar a los trabajadores petroleros. Tras someterlos y apoderarse de los equipos de respiración, huyeron de inmediato en la misma embarcación.

La seguridad de plataformas petroleras en el Golfo de México se ha convertido en un tema de creciente preocupación para las autoridades federales y el sector energético, debido a la reincidencia de robos.

PEMEX y la Semar señalaron que se mantiene un monitoreo permanente en la región para evitar nuevos incidentes.

La plataforma Akal-R es una instalación satélite del complejo Akal, parte del yacimiento Cantarell en la Sonda de Campeche. Su función principal es brindar apoyo logístico, transferencia de personal y materiales, así como servir de punto de monitoreo y soporte para las operaciones de extracción y mantenimiento en el área, desempeñando un rol clave en el funcionamiento continuo del sistema petrolero marino.

Ola de robos a plataformas de Pemex

FOTO DE ARCHIVO de una plataforma de Pemex. (Reuters)

Durante 2024 y 2025, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha enfrentado un incremento sin precedentes en los robos a sus instalaciones marinas. De acuerdo con datos de El Universal, tan solo en 2024 se reportaron 43 denuncias de robos en plataformas y embarcaciones de la empresa, una cifra que triplicó los incidentes registrados el año anterior.

Los asaltantes actúan tanto de noche como de día y sustraen desde herramientas básicas hasta equipos especializados como bombas hidráulicas, sistemas de seguridad, materiales eléctricos y cables.

Uno de los casos recientes ocurrió en septiembre de 2024, cuando la plataforma Balam-TD Satélite en Campeche fue saqueada y perdió cables eléctricos valuados en cerca de 9.5 millones de pesos, según información de Industry & Energy Magazine.

El impacto acumulado de estos robos supera los 170 millones de pesos únicamente en el Activo de Producción Cantarell. Entre 2016 y 2025, PEMEX ha registrado al menos 442 denuncias por asaltos en sus instalaciones del Golfo de México.