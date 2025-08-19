Pensión Mujeres Bienestar 2025 60 a 62 años: fecha límite de registro para recibir 3 mil pesos bimestrales

El programa Pensión Mujeres del Bienestar del Gobierno de México otorga un apoyo económico a mujeres de 64 y 63 años. El monto entregado es de 3 mil pesos cada dos meses y se deposita en tarjetas del Banco del Bienestar, las cuales son personales y no se pueden transferir.

Según información de la Secretaría del Bienestar, en agosto se amplió la edad para acceder a este beneficio. Ahora, también pueden solicitar la pensión mujeres de 60 a 62 años, sin importar su lugar de residencia en el país.

Durante este mes, se están realizando nuevas incorporaciones tanto para quienes cumplen con los criterios de 64 y 63 años como para el nuevo grupo de 60 a 62 años que podrá recibir el apoyo por primera vez.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló en la conferencia mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre el registro de este programa social.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, recordó las fechas de registro para la Pensión Mujeres del Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Recordó las fechas para que aquellas mujeres que tengan de 60 a 64 años se inscriban en este mes de agosto. Recalcó en el periodo de inscripciones e hizo un llamado para que todas las mujeres lleven a cabo el registro en caso de si todavía no lo hacen.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

Esta es la fecha límite para registrarte a la Pensión Mujeres del Bienestar en el mes de agosto

Montiel recordó que desde el pasado viernes 1 de agosto se está llevando a cabo este proceso para incorporación a la Pensión Mujeres del Bienestar.

Puntualizó que la fecha límite para entrar a este programa del Gobierno de México será el sábado 30 de agosto, por lo que si todavía no haces el registro, todavía puedes ir al módulo correspondiente para formar parte y recibir 6 mil 200 pesos.

Fecha límite para entrar a la Pensión Mujeres del Bienestar. Foto: Captura de pantalla.

Los documentos que las interesadas deberán llevar a los módulos al momento del registro de la Pensión Mujeres del Bienestar serán los siguientes:

- Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, carta de identidad.

- Acta de nacimiento.

- CURP: Reciente impresión

- Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses, teléfono, luz, agua o predial

-Teléfono de contacto: Celular y de casa.

- Llenar formato de bienestar: Se otorga en el módulo.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar en caso de que haya algún cambio de último momento con respecto a la fecha, lugar y demás para realizar el registro de la Pensión Mujeres del Bienestar.