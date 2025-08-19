Ozempic y la pérdida de peso: lo que debes saber antes de usarlo

Checa los fectos secundarios de usar Ozempic (REUTERS/Tom Little/File Photo)

En los últimos meses, el Ozempic, un medicamento originalmente aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, se ha convertido en tendencia por su uso en la pérdida de peso.

Celebridades, influencers y figuras públicas han contribuido a su popularidad, presentándolo como una solución rápida para adelgazar.

Sin embargo, especialistas advierten que este fármaco no está diseñado con ese propósito principal y que puede provocar efectos secundarios importantes si no se administra bajo supervisión médica.

El principio activo del Ozempic es la semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.

Su acción también genera una sensación de saciedad prolongada, lo que reduce el apetito y, en consecuencia, la ingesta de alimentos.

Precisamente por esta característica, se ha popularizado entre personas que buscan perder peso rápidamente.

Estos son los efectos secundarios

Muchas personas han usado Ozempic para bajar de peso (REUTERS/Callaghan O'Hare)

No obstante, expertos en endocrinología señalan que el uso indiscriminado de este medicamento puede representar riesgos.

Entre los efectos secundarios más frecuentes destacan las náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. Estos síntomas suelen manifestarse al inicio del tratamiento y en algunos casos tienden a disminuir con el tiempo.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), también se han registrado efectos más graves, aunque menos comunes, como pancreatitis, alteraciones renales, cálculos biliares y en casos aislados, riesgo de cáncer de tiroides. Por ello, su uso sin vigilancia médica representa un peligro considerable.

A pesar de los riesgos, la demanda de Ozempic se ha disparado, generando incluso desabasto en varios países. Esto ha provocado que pacientes con diabetes tipo 2, quienes realmente requieren el medicamento para controlar sus niveles de glucosa, enfrenten dificultades para conseguirlo.

Antes de cualquier tratamiento, acudir a especialistas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan que, antes de considerar cualquier tratamiento para la pérdida de peso, las personas busquen orientación médica y adopten cambios en su estilo de vida, como una alimentación balanceada y actividad física regular.

Señalan además que existen alternativas aprobadas específicamente para el manejo del sobrepeso y la obesidad, con esquemas de uso más seguros y adecuados.

Aunque el Ozempic puede favorecer la reducción de peso como efecto secundario de su acción, su uso debe limitarse estrictamente a las indicaciones médicas.

Convertirlo en una “solución milagro” para adelgazar no solo representa un error, sino un riesgo que puede comprometer la salud a largo plazo.