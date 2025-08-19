México

Ozempic y la pérdida de peso: lo que debes saber antes de usarlo

Su uso indebido puede generar complicaciones de salud

Por Jorge Contreras

Guardar
Checa los fectos secundarios de
Checa los fectos secundarios de usar Ozempic (REUTERS/Tom Little/File Photo)

En los últimos meses, el Ozempic, un medicamento originalmente aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, se ha convertido en tendencia por su uso en la pérdida de peso.

Celebridades, influencers y figuras públicas han contribuido a su popularidad, presentándolo como una solución rápida para adelgazar.

Sin embargo, especialistas advierten que este fármaco no está diseñado con ese propósito principal y que puede provocar efectos secundarios importantes si no se administra bajo supervisión médica.

El principio activo del Ozempic es la semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.

Su acción también genera una sensación de saciedad prolongada, lo que reduce el apetito y, en consecuencia, la ingesta de alimentos.

Precisamente por esta característica, se ha popularizado entre personas que buscan perder peso rápidamente.

Estos son los efectos secundarios

Muchas personas han usado Ozempic
Muchas personas han usado Ozempic para bajar de peso (REUTERS/Callaghan O'Hare)

No obstante, expertos en endocrinología señalan que el uso indiscriminado de este medicamento puede representar riesgos.

Entre los efectos secundarios más frecuentes destacan las náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. Estos síntomas suelen manifestarse al inicio del tratamiento y en algunos casos tienden a disminuir con el tiempo.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), también se han registrado efectos más graves, aunque menos comunes, como pancreatitis, alteraciones renales, cálculos biliares y en casos aislados, riesgo de cáncer de tiroides. Por ello, su uso sin vigilancia médica representa un peligro considerable.

A pesar de los riesgos, la demanda de Ozempic se ha disparado, generando incluso desabasto en varios países. Esto ha provocado que pacientes con diabetes tipo 2, quienes realmente requieren el medicamento para controlar sus niveles de glucosa, enfrenten dificultades para conseguirlo.

Antes de cualquier tratamiento, acudir a especialistas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan que, antes de considerar cualquier tratamiento para la pérdida de peso, las personas busquen orientación médica y adopten cambios en su estilo de vida, como una alimentación balanceada y actividad física regular.

Señalan además que existen alternativas aprobadas específicamente para el manejo del sobrepeso y la obesidad, con esquemas de uso más seguros y adecuados.

Aunque el Ozempic puede favorecer la reducción de peso como efecto secundario de su acción, su uso debe limitarse estrictamente a las indicaciones médicas.

Convertirlo en una “solución milagro” para adelgazar no solo representa un error, sino un riesgo que puede comprometer la salud a largo plazo.

Temas Relacionados

OzempicEfectos seundariospérdida de pesoSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum asegura que no discutió el caso Hernán Bermúdez con Monreal y Adán Augusto, descarta renuncia del Senador

La presidenta compartió los detalles tras la reunión con los coordinadores de Morena, donde refirió que no se trató el asunto relacionado con el exgobernador de Tabasco

Sheinbaum asegura que no discutió

Qué hacen el bicarbonato de sodio, el vinagre y el jugo de limón mezclados: tres poderosos usos domésticos

Su popularidad responde a la combinación de sus propiedades y muy bajo costo

Qué hacen el bicarbonato de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: instrucciones de la nueva prueba semanal de presupuesto

Entérate del minuto a minuto de lo que sucede en este reality show de Televisa

La Casa de los Famosos

Militares decomisan municiones y explosivos a sujetos armados que desataron agresión en San Ignacio, Sinaloa

El enfrentamiento también dejó como saldo la muerte de uno de los agresores en la localidad de Las Lajas

Militares decomisan municiones y explosivos

Conductor se vuelve viral al intentar arrojar café a otro y termina bañándose a sí mismo | Video

El intento de agresión fue captado en video y generó miles de reacciones en redes sociales

Conductor se vuelve viral al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares decomisan municiones y explosivos

Militares decomisan municiones y explosivos a sujetos armados que desataron agresión en San Ignacio, Sinaloa

Golpe al Cártel de Sinaloa: FGR asegura 120 mil litros de sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora

El “canto” de El Mayo: los secretos del narco, Pemex y el huachicol que podrían sacudir a México

Qué decía Anabel Hernández sobre el catálogo falso de actrices de Televisa al servicio de narcos como Arturo Beltrán Leyva

Sheinbaum niega despliegue de Operación Portero de la DEA contra “guardianes” narco: “No hay ningún acuerdo”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: participantes iniciarán este martes la nueva prueba del presupuesto

Guillermo del Toro logra que su Frankenstein llegue a los cines de México: cuándo y dónde ver su nueva película

Cronología de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 3: desde su llegada a su eliminación

¿Repite patrones? Exnovia de la prepa de Nodal asegura que le hizo lo mismo que a Cazzu

Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante concierto y redes sociales entran en pánico

DEPORTES

Liga MX anuncia cambio de

Liga MX anuncia cambio de fecha para el América vs Guadalajara de la jornada 8

Tinieblas Jr. y Alushe regresan al ring en una noche de rock y lucha en la CDMX

Así fue la reacción de Triple H ante los besos de Pimpinela Escarlata a otros luchadores en Triplemanía XXXIII

Club América lanza nueva aplicación y sitio web para revolucionar la experiencia digital de su afición

The Beast Mortos amenaza con demandar a AAA por parecido con el luchador Taurus