INAH garantiza acceso gratuito a mexicanos y mexicanas en zonas arqueológicas tras polémica en Tulum

El comunicado establece que los extranjeros residentes en México también pueden entrar gratis los domingos. Crédito: INAH

Según la tarjeta informativa de este 18 de agosto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las autoridades reiteraron que las y los ciudadanos mexicanos, así como los extranjeros residentes, pueden acudir todos los domingos sin costo a los más de ciento noventa sitios arqueológicos abiertos al público.

El INAH y la Secretaría de Cultura recalcaron que esta política forma parte de un compromiso institucional para garantizar el derecho a servicios culturales. Esta medida se fundamenta en el artículo cuarto de la Constitución mexicana y en la legislación sobre patrimonio cultural.

La información en el comunicado del INAH también destaca que la exención de pago no se limita a los domingos. Durante el resto de la semana, mantiene la gratuidad para niños menores de trece años, estudiantes y docentes con credencial vigente, personas con discapacidad, adultos mayores acreditados, investigadores autorizados y residentes de comunidades originarias cercanas, siempre que presenten los documentos requeridos.

Controversia en la zona arqueológica de Tulum

Claudia Sheinbaum anunció que prepara un decreto para que exista, legalmente, un día a la semana con acceso gratuito. EFE/ José Méndez

Estas precisiones resultan especialmente relevantes dadas las recientes controversias que rodean al acceso de la zona arqueológica en Tulum. Como reseñó Infobae, el conflicto surgió a raíz de protestas de empleados del propio INAH, quienes manifestaron su descontento por la participación de la empresa pública Grupo Mundo Maya —anteriormente GAFSACOMM— en la venta de boletos para el acceso, una función tradicionalmente reservada para el propio Instituto.

Según señalaron los trabajadores, la intervención de Grupo Mundo Maya ha supuesto un incremento de precios que afecta tanto a la comunidad local como a visitantes nacionales, además de que consideran que se ponen en entredicho los protocolos para la adecuada protección del patrimonio cultural.

Esta situación generó inconformidad visible en la comunidad, quienes han reportado denuncias sobre el supuesto incumplimiento en el acceso sin costo para residentes y el temor de que la nueva estructura de cobro comprometa el principio de gratuidad dominical.

Han habido protestas contra la intervención de Grupo Mundo Maya en la venta de entradas a la Zona Arqueológica de Tulum. (Foto: INAH)

Ante lo anterior, la Secretaría de Cultura y el INAH subrayan que el esquema vigente desde el 10 de agosto de este año busca, según su versión, simplificar y agilizar el ingreso al combinar en un solo boleto la entrada a la zona arqueológica, el Parque Nacional Tulum y el Parque del Jaguar, sin afectar los derechos previamente adquiridos por los distintos grupos beneficiarios de gratuidad.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal prepara un decreto para formalizar que exista, al menos un día a la semana, acceso gratuito a las zonas arqueológicas bajo administración federal.

Al abordar el tema, Sheinbaum señaló que la administración sigue el modelo implementado por el INAH en el ámbito nacional y anticipó que, de ser necesario, se llevarán a cabo las reformas legales pertinentes para garantizar este beneficio a la ciudadanía. El propósito, en palabras de la mandataria, es evitar que el costo se convierta en una barrera y asegurar el disfrute del patrimonio de manera libre y universal.