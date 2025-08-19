México

INAH garantiza acceso gratuito a mexicanos y mexicanas en zonas arqueológicas tras polémica en Tulum

La entrada es sin costo a diario para los estudiantes y adultos mayores

Por Joshua Espinosa

Guardar
El comunicado establece que los
El comunicado establece que los extranjeros residentes en México también pueden entrar gratis los domingos. Crédito: INAH

Según la tarjeta informativa de este 18 de agosto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las autoridades reiteraron que las y los ciudadanos mexicanos, así como los extranjeros residentes, pueden acudir todos los domingos sin costo a los más de ciento noventa sitios arqueológicos abiertos al público.

El INAH y la Secretaría de Cultura recalcaron que esta política forma parte de un compromiso institucional para garantizar el derecho a servicios culturales. Esta medida se fundamenta en el artículo cuarto de la Constitución mexicana y en la legislación sobre patrimonio cultural.

La información en el comunicado del INAH también destaca que la exención de pago no se limita a los domingos. Durante el resto de la semana, mantiene la gratuidad para niños menores de trece años, estudiantes y docentes con credencial vigente, personas con discapacidad, adultos mayores acreditados, investigadores autorizados y residentes de comunidades originarias cercanas, siempre que presenten los documentos requeridos.

Controversia en la zona arqueológica de Tulum

Claudia Sheinbaum anunció que prepara
Claudia Sheinbaum anunció que prepara un decreto para que exista, legalmente, un día a la semana con acceso gratuito. EFE/ José Méndez

Estas precisiones resultan especialmente relevantes dadas las recientes controversias que rodean al acceso de la zona arqueológica en Tulum. Como reseñó Infobae, el conflicto surgió a raíz de protestas de empleados del propio INAH, quienes manifestaron su descontento por la participación de la empresa pública Grupo Mundo Maya —anteriormente GAFSACOMM— en la venta de boletos para el acceso, una función tradicionalmente reservada para el propio Instituto.

Según señalaron los trabajadores, la intervención de Grupo Mundo Maya ha supuesto un incremento de precios que afecta tanto a la comunidad local como a visitantes nacionales, además de que consideran que se ponen en entredicho los protocolos para la adecuada protección del patrimonio cultural.

Esta situación generó inconformidad visible en la comunidad, quienes han reportado denuncias sobre el supuesto incumplimiento en el acceso sin costo para residentes y el temor de que la nueva estructura de cobro comprometa el principio de gratuidad dominical.

Han habido protestas contra la
Han habido protestas contra la intervención de Grupo Mundo Maya en la venta de entradas a la Zona Arqueológica de Tulum. (Foto: INAH)

Ante lo anterior, la Secretaría de Cultura y el INAH subrayan que el esquema vigente desde el 10 de agosto de este año busca, según su versión, simplificar y agilizar el ingreso al combinar en un solo boleto la entrada a la zona arqueológica, el Parque Nacional Tulum y el Parque del Jaguar, sin afectar los derechos previamente adquiridos por los distintos grupos beneficiarios de gratuidad.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal prepara un decreto para formalizar que exista, al menos un día a la semana, acceso gratuito a las zonas arqueológicas bajo administración federal.

Al abordar el tema, Sheinbaum señaló que la administración sigue el modelo implementado por el INAH en el ámbito nacional y anticipó que, de ser necesario, se llevarán a cabo las reformas legales pertinentes para garantizar este beneficio a la ciudadanía. El propósito, en palabras de la mandataria, es evitar que el costo se convierta en una barrera y asegurar el disfrute del patrimonio de manera libre y universal.

Temas Relacionados

INAHZonas arquológicasTulúmQuintana RooBoletosExtranjeros residentesSecretaría de CulturaCulturamexico-noticias

Más Noticias

Detienen a Silvestre “N”, Director de Asuntos Internos de la SSP Veracruz durante la administración de Javier Duarte

Fue capturado en Edomex y posteriormente llevado a Coatzacoalcos

Detienen a Silvestre “N”, Director

Silvano Aureoles obtiene nueva suspensión provisional contra orden de captura

El exgobernador de Michoacán deberá presentarse a una audiencia en los próximos días

Silvano Aureoles obtiene nueva suspensión

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ciudad de México este miércoles 20 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

La goleadora de “Las Amazonas” dejaría la Liga MX Femenil y se convertiría en la jugadora con la venta más cara a nivel mundial

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de más de 7

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para arrancar la prueba final del líder

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

“Poner el cuerno”: polémica pregunta de Emiliano Aguilar sería indirecta para su cuñado Christian Nodal

La canción más escuchada en Apple México hoy

El top de las mejores series de Netflix en México

DEPORTES

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana