Sheinbaum impulsará decreto para zonas arqueológicas de Tulum sean gratis los domingos

La presidenta confirmó que la norma seguirá el modelo que ya aplica el INAH en otros sitios del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración prepara un decreto para garantizar el acceso gratuito a las zonas arqueológicas de Tulum un día a la semana, siguiendo el modelo que ya aplica el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en otros sitios del país.

“Sí, lo estamos viendo igual que en las zonas arqueológicas, que el domingo es gratuito. La idea es que haya un día gratuito para que la gente no tenga que entrar pagando. Entonces sí lo estamos revisando y ya muy pronto”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre los recientes cobros para acceder al sitio.

La mandataria no descartó que la medida requiera una reforma legal: “Tiene que haber un día gratuito a fuerzas. Lo que estamos revisando es a partir de cuándo... Pero lo vamos a hacer”.

Contexto del conflicto en Tulum

El anuncio se da en medio de la controversia generada por las protestas de personal del INAH en la zona arqueológica de Tulum, quienes acusan a la empresa pública Grupo Mundo Maya, antes GAFSACOMM, de “usurpar funciones” al encargarse también de vender boletos de entrada.

De acuerdo con los trabajadores, los precios actuales afectan a la comunidad local y a visitantes nacionales, además de poner en riesgo la protección del patrimonio cultural.

Sin embargo, la Secretaría de Cultura y el INAH han defendido que el nuevo esquema, vigente desde el 10 de agosto de 2025, busca agilizar el acceso mediante la venta combinada de boletos para la zona arqueológica, el Parque Nacional Tulum y el Parque del Jaguar en un solo punto.

La mandataria no descartó que la medida requiera una reforma legal.

Acceso gratuito y derechos vigentes

Las autoridades han reiterado que las políticas de exención de pago permanecen intactas: menores de 13 años, estudiantes, docentes, personas con discapacidad, adultos mayores con credencial del Inapam e investigadores autorizados, así como el acceso gratuito los domingos para nacionales y residentes extranjeros, continúan vigentes.

Además, desde 2024 se estableció que integrantes de comunidades originarias de municipios vecinos pueden ingresar sin costo con identificación oficial, y los residentes de Tulum tienen entrada libre al Parque del Jaguar.

Sin embargo, en redes sociales han surgido quejas de parte de residentes, quienes han denunciado el incumplimiento de la condonación de pago para ingresar a las zonas arqueológicas.

En ese sentido, el compromiso del gobierno federal, afirmó Sheinbaum, es ampliar el acceso y garantizar que el patrimonio cultural sea disfrutado por todos, sin que los costos sean una barrera.