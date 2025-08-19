De rivales a líderes: Facundo y Aarón Mercury son los líderes de la semana en La Casa de los Famosos México

Tras algunos desencuentros, hoy el comediante y el infleuncer comparten el liderazgo. (La Casa de los Famosos México)

Tras una competencia marcada por la intensidad, Facundo y Aarón Mercury se convirtieron en los líderes de la semana dentro de La Casa de los Famosos México 2025, un hecho que representa el primer doble liderazgo en la actual edición del reality. La definición se produjo tras una jornada de retos físicos y emocionales que siguió a la reciente salida de Ninel Conde, quien dejó la casa en una de las eliminaciones más comentadas.

El ambiente en el programa cambió luego del regreso de Mar Contreras, lo que reforzó la presencia del equipo Noche. Sin embargo, el equipo Día demostró fortaleza, quedando evidenciado en la primera etapa de la competencia para elegir al líder. La actividad, titulada “Troncos locos”, exigió a los participantes resistir sobre un tronco giratorio, donde los últimos en caer accederían a la ronda final.

Aarón y Facundo superaron la prueba física.(Captura de pantalla YouTube)

En la primera vuelta de “Los troncos locos”, Aarón Mercury logró asegurar su lugar, seguido por Facundo en la segunda ronda. Dalilah Polanco fue la que representó a las mujeres tras imponerse en la tercera vuelta. Los tres finalistas volvieron a enfrentarse en la última prueba, la cual consistió en mantenerse aferrados al tronco durante seis minutos exactos. La actriz fue la primera en descender, dejando la competencia entre el influencer y el comediante

Al término de la prueba, La Jefa anunció que ambos serían reconocidos como líderes y compartirían la suite, un privilegio normalmente exclusivo para una sola persona. “Increíble, fue justo y necesario, nos lo ganamos”, expresó Aarón Mercury tras recibir la noticia.

Por su parte, Facundo destacó el valor de obtener el triunfo junto a su compañero de reto: “Se disfruta ganarlo así porque con quien lo celebras es con el que luchó igual que tú, entonces los dos realmente nos lo merecemos”.

Ambos habitantes s emostraron muy felices de haber logrado el triunfo. (Captura de pantalla YouTube)

Ambos participantes fueron consultados por La Jefa sobre su disposición para convivir en la suite, considerando desacuerdos previos. “Sabemos qué fue lo que nos sucedió antes, nos lo merecemos. También sirve para fortalecer la unión aunque estemos en equipos distintos”, puntualizó Mercury.

Cabe señalar que durante las semanas anteriores tanto Facundo como el creador de contenido se nominaron mutuamente tras fricciones que tuvieron durante la convivencia.

El doble liderazgo también modificó las reglas habituales de la “prueba de salvación”, pues esta edición tendrá a tres habitantes en competencia por esa oportunidad. La producción de La Casa de los Famosos México 2025 mantiene así la expectativa de la audiencia, que observa de cerca cada ajuste y dinámica mientras avanza la competencia por la final.