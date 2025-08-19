México

De rivales a líderes: Facundo y Aarón Mercury son los líderes de la semana en La Casa de los Famosos México

Tras algunos desencuentros, hoy el comediante y el infleuncer comparten el liderazgo

Por Cinthia Salvador

Guardar
Tras algunos desencuentros, hoy el
Tras algunos desencuentros, hoy el comediante y el infleuncer comparten el liderazgo. (La Casa de los Famosos México)

Tras una competencia marcada por la intensidad, Facundo y Aarón Mercury se convirtieron en los líderes de la semana dentro de La Casa de los Famosos México 2025, un hecho que representa el primer doble liderazgo en la actual edición del reality. La definición se produjo tras una jornada de retos físicos y emocionales que siguió a la reciente salida de Ninel Conde, quien dejó la casa en una de las eliminaciones más comentadas.

El ambiente en el programa cambió luego del regreso de Mar Contreras, lo que reforzó la presencia del equipo Noche. Sin embargo, el equipo Día demostró fortaleza, quedando evidenciado en la primera etapa de la competencia para elegir al líder. La actividad, titulada “Troncos locos”, exigió a los participantes resistir sobre un tronco giratorio, donde los últimos en caer accederían a la ronda final.

Aarón y Facundo superaron la
Aarón y Facundo superaron la prueba física.(Captura de pantalla YouTube)

En la primera vuelta de “Los troncos locos”, Aarón Mercury logró asegurar su lugar, seguido por Facundo en la segunda ronda. Dalilah Polanco fue la que representó a las mujeres tras imponerse en la tercera vuelta. Los tres finalistas volvieron a enfrentarse en la última prueba, la cual consistió en mantenerse aferrados al tronco durante seis minutos exactos. La actriz fue la primera en descender, dejando la competencia entre el influencer y el comediante

Al término de la prueba, La Jefa anunció que ambos serían reconocidos como líderes y compartirían la suite, un privilegio normalmente exclusivo para una sola persona. “Increíble, fue justo y necesario, nos lo ganamos”, expresó Aarón Mercury tras recibir la noticia.

Por su parte, Facundo destacó el valor de obtener el triunfo junto a su compañero de reto: “Se disfruta ganarlo así porque con quien lo celebras es con el que luchó igual que tú, entonces los dos realmente nos lo merecemos”.

Ambos habitantes s emostraron muy
Ambos habitantes s emostraron muy felices de haber logrado el triunfo. (Captura de pantalla YouTube)

Ambos participantes fueron consultados por La Jefa sobre su disposición para convivir en la suite, considerando desacuerdos previos. “Sabemos qué fue lo que nos sucedió antes, nos lo merecemos. También sirve para fortalecer la unión aunque estemos en equipos distintos”, puntualizó Mercury.

Cabe señalar que durante las semanas anteriores tanto Facundo como el creador de contenido se nominaron mutuamente tras fricciones que tuvieron durante la convivencia.

El doble liderazgo también modificó las reglas habituales de la “prueba de salvación”, pues esta edición tendrá a tres habitantes en competencia por esa oportunidad. La producción de La Casa de los Famosos México 2025 mantiene así la expectativa de la audiencia, que observa de cerca cada ajuste y dinámica mientras avanza la competencia por la final.

Temas Relacionados

FacundoAarón MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Facundo y Aarón son los líderes de la semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Las revelaciones de Ninel Conde: lo que más extraña y sus arrepentimientos luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos México

La salida de la actriz podría cambiar el rumbo del juego de cuarto Día en el reality

Las revelaciones de Ninel Conde:

Hijo de ‘Lord Pádel’ llora porque su padre salió de prisión por amparo, pero él y su madre seguirán detenidos

El empresario y su socio enfrentarán el proceso penal fuera de la cárcel

Hijo de ‘Lord Pádel’ llora

Yeri Mua critica a Christian Nodal tras polémica entrevista: “Me da lástima por Ángela Aguilar”

La influencer recomendó a sus seguidoras prestar atención a la entrevista como advertencia sobre las conductas masculinas

Yeri Mua critica a Christian

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Tras su victoria en Supernova Strikers 2025, Alana Flores compartió brevemente en Instagram el contrato de su combate

Alana Flores revela contrato de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así reaccionó Ocran Leaks al

Así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Facundo y Aarón son los líderes de la semana

Las revelaciones de Ninel Conde: lo que más extraña y sus arrepentimientos luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Yeri Mua critica a Christian Nodal tras polémica entrevista: “Me da lástima por Ángela Aguilar”

El discurso de Ángela y Pepe Aguilar sobre migrantes desata críticas en redes sociales: “Hagamos las cosas legalmente”

Trío Los Panchos anuncia detalles de su próximo concierto en la CDMX

DEPORTES

Alana Flores revela contrato de

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025