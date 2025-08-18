Tres infusiones japonesas con propiedades digestivas y que ayudan a quemar calorías

Estas opciones son ricas en antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que la cultura japonesa es una de las más longevas del mundo y que tienen una gran riqueza en cuanto a alimentos y bebidas.

En este sentido, sabe también que tiene un gran legado en cuanto a infusiones con enormes propiedades para la salud, sobre todo aquellas con beneficios antienvejecimiento y “quema grasa”, es decir cuyo consumo ayuda a la perdida de peso.

Es por eso que hoy traemos para ti tres de las mejores opciones de tés japoneses que se distinguen por sus propiedades digestivas y que son ampliamente reconocidos por sus beneficios que favorecen la pérdida de peso y la activación del metabolismo para la quema de grasas.

Estas son tres infusiones japonesas con propiedades digestivas que ayudan a desinflamar el vientre y a quemar calorías

A continuación se presentan tres tés japoneses reconocidos por sus propiedades digestivas, que pueden ayudar a desinflamar el vientre y a favorecer la quema de calorías:

1. Té verde (Ryokucha/Sencha)

El té verde japonés contiene catequinas y polifenoles que contribuyen a mejorar la digestión, promover la desinflamación moderada y estimular el metabolismo.

Su consumo se asocia con una mayor oxidación de grasas y puede favorecer la quema de calorías cuando se incluye como parte de una dieta equilibrada y actividad física regular.

Cantidad sugerida: De 2 a 3 tazas al día.

Recomendación: Consumirlo preferentemente entre comidas para favorecer la digestión y el metabolismo. Evitar su consumo excesivo, ya que contiene cafeína y puede causar insomnio o irritabilidad si se supera la tolerancia individual.

2. Té de cebada (Mugicha)

El mugicha, preparado con granos de cebada tostados, es tradicionalmente consumido frío o caliente. Ayuda a la digestión, contribuye a la eliminación de toxinas y tiene efectos diuréticos suaves que pueden aliviar la hinchazón abdominal. Es libre de cafeína y bien tolerado por la mayoría de las personas.

Cantidad sugerida: De 2 a 4 tazas al día.

Recomendación: Puede tomarse caliente o frío, sin restricciones importantes debido a que no contiene cafeína. Es bien tolerado y apto para consumo diario.

3. Té de kombu (Kombu-cha)

El té de kombu se elabora con algas marinas (kombu). Aporta minerales, ayuda a regular la flora intestinal y favorece la digestión de los alimentos pesados, lo que puede influir en la reducción de la inflamación abdominal. No debe confundirse con la kombucha, bebida fermentada.

Cantidad sugerida: 1 a 2 tazas al día.

Recomendación: Incluirlo como parte de las comidas principales. Se recomienda evitar grandes cantidades, ya que el kombu aporta yodo y el exceso podría afectar la función tiroidea en personas sensibles.

La kombucha es una bebida fermentada que ofrece múltiples beneficios para la salud, como mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante ajustar la cantidad según el estado de salud individual y consultar a un profesional si se tienen condiciones médicas preexistentes.

Una ingesta moderada y regular permite aprovechar las propiedades de estos tés dentro de una rutina saludable.