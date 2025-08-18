La vital importancia de las abejas en el ecosistema: por qué sin ellas la agricultura y comida sufrirían grave crisis

En México hay alrededor de 1 mil 800 especies de abejas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abejas, diminutas arquitectas del equilibrio natural, tienen un papel central en la vida y en la alimentación humana. En medio de un escenario cada vez más desafiante, estos insectos enfrentan múltiples amenazas derivadas de la acción humana, como la fragmentación de los ecosistemas por la ganadería, la tala de árboles, el avance de las ciudades y los efectos del cambio climático, de acuerdo con UNAM Global.

Una de las respuestas de la sociedad ante este contexto ha sido la creación de fechas que permitan reflexionar sobre la importancia de dichos insectos: México instituyó el Día Nacional de las Abejas el 17 de agosto, mientras que la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial de las Abejas el 20 de mayo.

Con casi 20 mil especies identificadas en el mundo —de las cuales cerca de 1 mil 800 se han registrado en territorio mexicano, incluidas variedades como las meliponas sin aguijón—, las abejas son mucho más que generadoras de miel. Pese a que sólo una fracción de ellas la produce en grandes cantidades o vive en colonias organizadas, su presencia resulta determinante para el sostenimiento de la agricultura, la diversidad vegetal y la seguridad alimentaria.

Más del 30% de los alimentos del mundo requieren polinización, la cual se consigue por abejas, mariposas y hasta algunos reptiles.

Las abejas cumplen una función insustituible en la polinización, proceso esencial para que las plantas fructifiquen y se formen semillas. Según la FAO, aproximadamente tres de cada cuatro plantas cultivadas para consumo humano dependen, en buena parte, de polinizadores como las abejas, mariposas, escarabajos, colibríes y hasta algunas especies de lagartijas.

Además, 35% del volumen global de producción alimentaria está directamente vinculado a la intervención de las abejas y casi el 87.5% de las plantas con flores requiere de animales para la polinización, siendo los insectos los principales responsables. La misma organización reconoce que el futuro de 87 de los 115 cultivos alimenticios más relevantes depende de estos polinizadores.

México, que alberga una rica variedad de especies, destaca especialmente por sus abejas nativas y por la apicultura que los mayas practicaban desde la era prehispánica. Las abejas llamadas meliponas no poseen aguijón y producen menos miel que las abejas europeas, pero han formado parte de la cultura y economía popular, siendo manejadas incluso en ollas de barro y utilizadas para la elaboración de medicinas tradicionales y alimentos.

Algunas de las especies de abejas en México no cuentan con aguijón ni producen miel en grandes cantidades.

A pesar de su importancia, la mayoría de las abejas lleva una vida solitaria y sólo unas cuantas, como la Apis mellifera o abeja europea —introducida en México durante el periodo colonial—, forman las colmenas tradicionales de la apicultura. Este tipo ha sido adaptada a los cultivos agrícolas mexicanos debido a sus condiciones favorables, aunque requiere manejo especializado para maximizar la producción de miel y la polinización.

En la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la UNAM ha identificado decenas de especies, muchas de ellas poco comunes y en peligro. Instituciones como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y los Institutos de Ecología y Biología desarrollan proyectos enfocados en monitorear poblaciones, observar los impactos del cambio climático, detectar riesgos por enfermedades y pesticidas.