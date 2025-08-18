La Bande-Son Imaginaire convierte la tentación en un ritual moderno junto a DJ Scorpio 69

ocesa

La imagen de DJ Scorpio 69 como Lucifer, manipulando tornamesas para tentar a la humanidad con ritmos irresistibles, marca el eje conceptual del nuevo videoclip de La Bande-Son Imaginaire.

En esta producción, el pacto fáustico se reinventa: el diablo ya no ofrece contratos escritos, sino que seduce a través de la música electrónica, trasladando la narrativa clásica al contexto contemporáneo. Esta reinterpretación, que fusiona la tradición literaria con la cultura de club, revela la fascinación de la banda por los arquetipos transgresores y su interés en explorar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, según detalla el lanzamiento difundido por OCESA.

El estreno de “Disco”, sencillo y video que anticipan el concierto del 5 de septiembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la agrupación oaxaqueña. La colaboración con DJ Scorpio 69 no solo aporta una dimensión sonora inédita, sino que también enriquece el imaginario visual del grupo.

En el videoclip, la presencia de diablos mixtecos y costeños —figuras centrales en la cosmovisión de Oaxaca— trasciende el folclore y se convierte en una metáfora universal sobre la tentación, la libertad y la negociación con lo prohibido. Estos símbolos regionales, lejos de ser un simple adorno, encarnan luchas humanas que resuenan más allá de las fronteras mexicanas.

La integración de elementos como el culto a la muerte, el Día de Muertos y referencias al cine de oro nacional, especialmente la evocación de “Macario”, ha sido una constante en la obra de La Bande-Son Imaginaire. Esta vez, la banda lleva su propuesta un paso más allá, creando un universo donde lo ritual y lo contemporáneo colisionan y “lo oscuro se vuelve cinematográfico”.

El resultado es un surrealismo sonoro y visual que desafía las categorías convencionales y convierte la cultura oaxaqueña en un lenguaje global.Desde su origen en Oaxaca, el grupo ha construido una identidad musical que desafía etiquetas. Su sonido, caracterizado por la fusión de beats electrónicos, violines melancólicos y la herencia cultural mexicana, ha logrado conquistar los clubes underground del país.

Temas como “Macabre” y “Magnétique” se han consolidado como himnos en sus presentaciones en vivo, según destaca OCESA. La experiencia que ofrece la banda va más allá de la música: sus conciertos se conciben como rituales modernos, donde la energía del público y la de los músicos se entrelazan para generar una atmósfera cargada de misticismo y euforia.

El próximo encuentro en el Teatro Metropólitan promete ser una muestra de esta alquimia artística. Antes de la presentación principal, DJ Scorpio 69 abrirá la noche con una selección de mezclas que, en palabras de la organización, elevarán la temperatura con un “sonido endiablado”. El lanzamiento de “Disco” confirma la vocación de La Bande-Son Imaginaire como alquimistas culturales: su “pacto con el diablo” no se limita a un motivo temático, sino que se convierte en una declaración de principios sobre su manera de entender el arte.