Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

La Fiscalía asegura que no habrá impunidad y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos. (FGE Jalisco)

La mochila negra con tres franjas blancas, junto a un chaleco azul con reflejantes y botas con casquillo, resultó ser un elemento clave para la identificación y captura de un hombre identificado como presunto agresor de mujeres que había sembrado temor en la zona sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Al momento de su detención, el individuo portaba parte de esta vestimenta, lo que permitió a los agentes confirmar su identidad y vincularlo con los ataques denunciados. Este detalle, sumado a la coincidencia de sus características físicas y la presencia de material con apariencia de enervante entre sus pertenencias, consolidó la evidencia en su contra.

La Fiscalía del Estado informó que, tras una serie de trabajos de inteligencia, se logró la detención de José de Jesús “N”, de 33 años, señalado en cinco carpetas de investigación por agresiones cometidas contra mujeres en el sur de la ciudad.

El operativo de captura incluyó vigilancia encubierta y patrullaje en un perímetro de más de 15 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo policial logra arresto de José de Jesús “N”

La aprehensión se realizó en la Colonia Santa Cruz del Valle, dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante un operativo conjunto de las Direcciones de Policía Investigadora Metropolitana y de Inteligencia, en apoyo a la Unidad de Investigación Especializada en Hechos de Sangre, Tránsito y Transporte Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, las denuncias que originaron la investigación corresponden a hechos ocurridos los días 13 de junio y 3, 10, 23 y 29 de julio de este año, todos en un rango horario entre las 19:00 y las 22:00 horas y en las inmediaciones de Periférico Sur.

Las víctimas coincidieron en que el agresor actuaba contra mujeres que transitaban solas, lo que permitió a los investigadores establecer un patrón de conducta y delimitar el perfil del sospechoso.

Desde que se tuvo conocimiento de los primeros ataques, la Fiscalía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó la participación de agentes encubiertos, tanto a pie como en vehículos, y la vigilancia permanente de un perímetro de más de 15 kilómetros en los puntos donde se registraron los incidentes y en áreas aledañas.

Estas acciones permitieron recabar datos de prueba que orientaron la investigación hacia Tlajomulco de Zúñiga, donde finalmente se localizó al presunto responsable.

Cerca del mediodía, los Policías de Investigación detectaron a un individuo que coincidía con la descripción del agresor, desplazándose en motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue interceptado y sometido a revisión.

El detenido intentó sobornar a los agentes tras ser interceptado en motocicleta y portando droga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este procedimiento, además de la vestimenta característica, se le halló material con apariencia de droga. Al ser notificado de su detención, intentó ofrecer dinero a los agentes para evitar el arresto, motivo por el cual también se le investiga por el delito de cohecho, además de los cargos derivados de las agresiones denunciadas.

Actualmente, José de Jesús “N” permanece bajo custodia en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde las víctimas realizan el proceso de identificación. Posteriormente, será presentado ante la autoridad jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación legal.

La Fiscalía reiteró que no habrá impunidad y que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las afectadas.