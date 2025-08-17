México

Ropa oscura, chaleco azul y botas con casquillo, así operaba el presunto agresor de 5 mujeres en Tlajomulco

Un operativo permitió ubicar al imputado, quien intentó sobornar a los agentes y portaba objetos relacionados con los hechos denunciados

Por Aranza Estrada

Guardar
La Fiscalía asegura que no
La Fiscalía asegura que no habrá impunidad y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos. (FGE Jalisco)

La mochila negra con tres franjas blancas, junto a un chaleco azul con reflejantes y botas con casquillo, resultó ser un elemento clave para la identificación y captura de un hombre identificado como presunto agresor de mujeres que había sembrado temor en la zona sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Al momento de su detención, el individuo portaba parte de esta vestimenta, lo que permitió a los agentes confirmar su identidad y vincularlo con los ataques denunciados. Este detalle, sumado a la coincidencia de sus características físicas y la presencia de material con apariencia de enervante entre sus pertenencias, consolidó la evidencia en su contra.

La Fiscalía del Estado informó que, tras una serie de trabajos de inteligencia, se logró la detención de José de Jesús “N”, de 33 años, señalado en cinco carpetas de investigación por agresiones cometidas contra mujeres en el sur de la ciudad.

El operativo de captura incluyó
El operativo de captura incluyó vigilancia encubierta y patrullaje en un perímetro de más de 15 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo policial logra arresto de José de Jesús “N”

La aprehensión se realizó en la Colonia Santa Cruz del Valle, dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante un operativo conjunto de las Direcciones de Policía Investigadora Metropolitana y de Inteligencia, en apoyo a la Unidad de Investigación Especializada en Hechos de Sangre, Tránsito y Transporte Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, las denuncias que originaron la investigación corresponden a hechos ocurridos los días 13 de junio y 3, 10, 23 y 29 de julio de este año, todos en un rango horario entre las 19:00 y las 22:00 horas y en las inmediaciones de Periférico Sur.

Las víctimas coincidieron en que el agresor actuaba contra mujeres que transitaban solas, lo que permitió a los investigadores establecer un patrón de conducta y delimitar el perfil del sospechoso.

Desde que se tuvo conocimiento de los primeros ataques, la Fiscalía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó la participación de agentes encubiertos, tanto a pie como en vehículos, y la vigilancia permanente de un perímetro de más de 15 kilómetros en los puntos donde se registraron los incidentes y en áreas aledañas.

Estas acciones permitieron recabar datos de prueba que orientaron la investigación hacia Tlajomulco de Zúñiga, donde finalmente se localizó al presunto responsable.

Cerca del mediodía, los Policías de Investigación detectaron a un individuo que coincidía con la descripción del agresor, desplazándose en motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue interceptado y sometido a revisión.

El detenido intentó sobornar a
El detenido intentó sobornar a los agentes tras ser interceptado en motocicleta y portando droga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este procedimiento, además de la vestimenta característica, se le halló material con apariencia de droga. Al ser notificado de su detención, intentó ofrecer dinero a los agentes para evitar el arresto, motivo por el cual también se le investiga por el delito de cohecho, además de los cargos derivados de las agresiones denunciadas.

Actualmente, José de Jesús “N” permanece bajo custodia en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde las víctimas realizan el proceso de identificación. Posteriormente, será presentado ante la autoridad jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación legal.

La Fiscalía reiteró que no habrá impunidad y que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las afectadas.

Temas Relacionados

José de Jesús Nviolencia de géneroTlajomulcoGuadalajaraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: cómo van las votaciones de los nominados

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

¿Pollo Feliz o El Pollo Loco? Camilo Ochoa y la verdad detrás de su vínculo con la famosa cadena mexicana

Antes de formar parte del Cártel de Sinaloa, ‘El Alucín’ tuvo una vida de bonanza gracias al imperio que su padre ayudó a fundar

¿Pollo Feliz o El Pollo

Congreso de CDMX reforma para prevenir violencia de género en escuelas

El dictamen aprobado responde a la crisis social de violencia de género, integrando a familiares en la prevención y atención de agresiones dentro del ámbito escolar

Congreso de CDMX reforma para

Fraude, violencia familiar, homicidio y penas de hasta 50 años: los rostros detrás de los recientes arrestos en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado intensifica su lucha contra la impunidad con penas que varían según la gravedad de los delitos

Fraude, violencia familiar, homicidio y

Semifinal México Canta: ¿en qué canal y a qué hora verla gratis y EN VIVO este 17 de agosto?

No te pierdas todos los detalles de este concurso musical impulsado por el Gobierno Federal

Semifinal México Canta: ¿en qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fosa clandestina dentro de

Hallan fosa clandestina dentro de panteón de Tlaquepaque, madres buscadoras denuncian abandono institucional

Alerta en Veracruz: dron arroja aparentes explosivos en penal de Tuxpan, tras muerte de nueve reos a inicios de mes

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

Roció con gasolina a su esposa, le prendió fuego y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿Pollo Feliz o El Pollo

¿Pollo Feliz o El Pollo Loco? Camilo Ochoa y la verdad detrás de su vínculo con la famosa cadena mexicana

Semifinal México Canta: ¿en qué canal y a qué hora verla gratis y EN VIVO este 17 de agosto?

Erika Buenfil impacta con su repentina baja de peso y revela cuál es el secreto para perder 7 kilos

¿Harto de Elaine? Aldo de Nigris huye de la actriz en fiesta de LCDLFM

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: cómo van las votaciones de los nominados

DEPORTES

Pantera Nery afirma que Canelo

Pantera Nery afirma que Canelo vs Crawford será buena, pero no es la pelea que esperan del tapatío: “Todos le piden a Benavidez”

Pantera Nery revela qué aprendió tras la derrota ante Inoue: “Crecí más abajo del ring”

Productor de Supernova Strikers 2025 pronostica resultados finales de la pelea entre Alana Flores vs Gala Montes

Selección Mexicana Femenil de football flag se consagra como bicampeona en los World Games 2025

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México