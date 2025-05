El secuestro de Camilo Ochoa: las razones y los recuerdos del hijo del exdueño de Pollo Loco

Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

Camilo Ochoa, influencer y exnarcotraficante del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado en el año 2004 cuando trabajaba con su padre, Juan Francisco “Pancho” Ochoa, fundador de la franquicia El Pollo Loco.

En entrevista con Adela Micha, el influencer conocido por abordar temas del crimen organizado, compartió detalles de su secuestro por parte de integrantes de Los Zetas.

A la edad de 20 años, Ochoa trabajaba en la empresa de su padre, la cual es considerada una de las primeras franquicias mexicanas de restaurantes que lograron rebasar con éxito las fronteras del país.

Originario de Sinaloa pero radicado en ese entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el influencer señaló que era común que realizara negocios con agentes aduanales que le vendían productos que decomisaban, como cigarros o whisky, lo que le permitía ganar dinero.

“La gente de Sinaloa pensaba que era narcotraficante, y no era, pero uno se creía. Mi padre me decía: hijo estás demostrando mucho, porque en ese entonces tenía 20 años y cinco carros, el que iba saliendo yo lo compraba", comentó Ochoa.

El influencer dijo que el día de su secuestro un grupo de al menos 15 camionetas llegaron a su domicilio, de las cuales cerca de 60 hombres vestidos de agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) tiraron la puerta y lo sustrajeron para pedir un rescate.

“Cuando entran, la Agencia Federal de Investigación, me tumban la puerta y me dicen ¿Si sabes quienes somos? Y les digo sí sé quiénes son, y me dicen dinos quiénes somos, y me pegan un cachetadón (sic), y me dicen, somos la maña, somos Los Zetas“, comentó Ochoa respecto a su secuestro.

Según su testimonio, los sujetos le dijeron que el principal objetivo era su hermano, sin embargo, decidieron llevárselo a él porque “era el consentido de su padre”.

“Le marcan de mi Nextel a mi papá y le dicen tenemos a su hijo, no hable para México, mi papá tenía muchas relaciones en ese entonces con el gobierno aquí en México por sus empresas. Entonces le dicen: si habla nos vamos a enterar y le vamos a cortar la cabeza a su hijo, él les dice no se preocupen, nosotros negociamos“, aseguró.

Durante siete días, el influencer estuvo secuestrado, en los cuales aseguró que siempre pensó en su familia, sus hijas y su esposa; sin embargo, fue liberado luego de que su padre diera un rescate “millonario”.

Ochoa detalló que en ese momento no se dedicaba al narcotráfico, sino que fue hasta el 2014 cuando se involucró con el Cártel de Sinaloa y se encargaba de una plaza en Mazatlán, Sinaloa.

Cabe señalar que el influencer también fue boletinado el pasado 9 de enero de 2025 por presuntamente tener nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa con Los Mayos tras la detención de su líder, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En los volantes acusaban a 25 personas, incluidas figuras públicas como Camilo Ochoa, Peso Pluma y al creador de contenido Markitos Toys, por ser presuntos financieros, lavadores de dinero y colaboradores de Los Chapitos; esto a pesar de que Ochoa ha negado seguir con actividades ilícitas.

