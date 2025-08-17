México

Plan México: Puebla y Secretaría de Economía firman acuerdo para nuevo Polo de Desarrollo

Marcelo Ebrard destacó que impulsaran estímulos fiscales en la “Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad”

Por Jaqueline Viedma

Marcelo Ebrard y Alejandro Armenta
Marcelo Ebrard y Alejandro Armenta firmaron un convenio como para impulsar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. (Foto: Gobierno de Puebla)

El secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezaron la firma del Convenio del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar denominado “Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad”. Mediante este acuerdo, se busca incentivar la inversión y salvaguardar los intereses de empresarios tanto locales como nacionales, atendiendo a la directriz emanada de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de las acciones contempladas en el Plan México, el secretario Marcelo Ebrard informó que los polos de desarrollo tienen como propósito la atracción de inversiones y la concesión de incentivos fiscales.

Añadió que dichos polos han sido diseñados para responder y resolver de manera conjunta las necesidades del sector empresarial, contando con el respaldo del Gobierno de México, así como del estatal y municipal. Además, dio a conocer que el polígono destinado al Polo de Desarrollo de Puebla experimentará una expansión ante el compromiso de diversas inversiones confirmadas.

En su intervención, Marcelo Ebrard subrayó que México se encuentra en posición de aprovechar al máximo la demanda estadounidense en sectores como la electromovilidad y el diseño de semiconductores. Destacó el papel de Puebla en este ámbito, donde la Casa de Diseño Kutsari lidera en innovación. Sostuvo que el país atraviesa una transformación profunda en su economía, calificando de fundamental la existencia de este polo de desarrollo.

Durante el evento, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que se establecerán mecanismos para incentivar la inversión y garantizar la protección de los empresarios, orientados a generar certeza y seguridad para los inversionistas.

Precisó que el polo se extenderá hasta cubrir 400 hectáreas, con el objetivo de consolidarse como el principal proveedor de mercancías. Armenta exhortó a los empresarios poblanos y nacionales a reconocer el potencial del polo y canalizar inversiones hacia este proyecto.

Asimismo, puso a disposición de los empresarios el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN), con la intención de facilitar la incorporación de talento especializado en las empresas instaladas en la zona.

La firma beneficiará a los
La firma beneficiará a los empresarios poblanos. (Foto: Gobierno de Puebla)

El mandatario estatal expuso que la meta del proyecto es alcanzar la soberanía tecnológica y propiciar el desarrollo, en sintonía con la estrategia nacional de Claudia Sheinbaum, bajo un esquema de desarrollo inclusivo. “Porque hay amor a los empresarios en el sentido más amplio, para nosotros significa protección”, manifestó Armenta durante su discurso.

El CEO de Potencia Industrial-MegaFlux, Roberto Gottfried Blackmore, detalló que con la visión de la presidenta de México desarrollaron el autobús eléctrico Taruk, destacando la importancia de reducir la dependencia externa en materia tecnológica. Invitó al empresariado a compartir la visión presidencial y remarcó que el talento nacional está en condiciones de igualar o superar la oferta extranjera. Reveló que el gobierno estatal acordó trabajar en una fase inicial con 20 unidades del modelo, destinadas a conectar áreas turísticas de baja cobertura.

Por último, el titular de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva, indicó que se trata de un día relevante, ya que han comenzado la instalación de la subestación eléctrica y la construcción de mil 160 departamentos. Aseguró que este Polo de Desarrollo posicionará a Puebla como un referente económico, tecnológico y educativo a nivel nacional.

