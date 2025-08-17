México

Nadie se lleva un elote sin permiso en Chiautla: Operativo “Cosecha segura”

Autoridades municipales y productores implementan un operativo especial para evitar el robo de cultivos

Por Merary Nuñez

Guardar
Quienes sean sorprendidos robando elotes
Quienes sean sorprendidos robando elotes o mazorcas serán sancionados conforme al Código Penal del Estado de México. |REUTERS/Raquel Cunha

El gobierno municipal de Chiautla, Estado de México encabezado por el presidente Gonzalo Bojorges Conde, puso en marcha el operativo “Cosecha segura”, de acuerdo con la información difundida por el gobierno loca, esta iniciativa se realizará por tierra y aire, con el objetivo de resguardar las cosechas de elote y mazorca en coordinación con los productores del campo.

Según lo difundido en el cartel oficial, la estrategia busca asegurar la protección de las zonas agrícolas y prevenir el robo de cultivos durante la presente temporada.

De acuerdo con la información difundida, quienes sean sorprendidos sustrayendo elotes o mazorcas serán puestos a disposición de las autoridades competentes y sancionados conforme al Código Penal del Estado de México vigente.

Esta medida pretende reforzar la seguridad en los campos a través de vigilancia terrestre y aérea, involucrando la colaboración activa tanto de autoridades municipales como de los propios campesinos.

El operativo forma parte de la campaña “Cosecha Segura”, la cual enfatiza el compromiso del ayuntamiento y la comunidad agrícola para garantizar el trabajo y la producción local.

La administración municipal reiteró la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y la aplicación estricta de la ley para salvaguardar los intereses del sector rural en la región.

Esto es lo que dice el Código Penal del EdoMex

Quienes sean sorprendidos robando elotes
Quienes sean sorprendidos robando elotes o mazorcas serán sancionados conforme al Código Penal del Estado de México. | CRÉDITO: Ayuntamiento de Chiautla 2025 - 2027.

El Código Penal del Estado de México define diversas conductas relacionadas con el hurto en el apartado Delitos contra el patrimonio, capítulo I Robo.

No solo sanciona a quien se apodera de un bien ajeno mueble, sino también a quien dispone de un bien propio que está bajo la custodia legítima de otra persona o autoridad, así como a quien aprovecha energía eléctrica o fluidos sin autorización, o guarda para sí un objeto perdido conociendo la identidad del dueño.

Respecto a la valoración del robo, la ley establece que solo se toma en cuenta el valor intrínseco del producto sustraído, lo que implica que, aunque algunos bienes, como son los agropecuarios (elotes o mazorcas) puedan considerarse de bajo costo unitario, el delito se configura desde el momento de su apoderamiento ilícito, independientemente de su cantidad o precio final.

El código también puntualiza mecanismos para acreditar el robo: por ejemplo, si una persona es detenida en posesión de bienes ajenos y no puede comprobar su procedencia lícita, las autoridades pueden proceder en su contra.

Las sanciones se endurecen considerablemente si el robo se comete con violencia, ya sea sobre las personas —mediante el uso de fuerza física, amenazas, intimidación o en ventaja numérica— o sobre los bienes, por actos como romper cerraduras o mecanismos de seguridad.

Temas Relacionados

ChiautlaMaízroboCódigo Penal de MéxicoEdoMexmexico-noticias

Más Noticias

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Creadores de contenido se han sumado a la lista de víctimas en la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa

De Gail Castro a Camilo

Eduardo Verástegui arremete contra Beatriz Gutiérrez por supuesta mudanza en lujosa zona de Madrid: “La hipocresía a todo lo que da”

El activista político cuestionó a la esposa del expresidente AMLO, recordando que en ocasiones anteriores se manifestó en desacuerdo con el gobierno español

Eduardo Verástegui arremete contra Beatriz

La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

Durante la gala de esta noche se conocerá al tercer participante de este reality que saldrá para siempre de este encierro

La Casa de los Famosos

Colaboración del FBI lleva a la detención de madre y tío en Jalisco por abuso y maltrato infantil

La colaboración de la agencia fue clave para identificar y detener a los presuntos responsables tras la difusión de un video de abuso sexual infantil

Colaboración del FBI lleva a

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 17 de agosto

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Gail Castro a Camilo

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

Roció con gasolina a su esposa, le prendió fuego y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba en Chihuahua

La presunta narco relación entre Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer asesinado en Cuernavaca, y ‘Los Chapitos

Proponen mural conmemorativo en Fiscalía de Chihuahua tras hallazgo de 386 cuerpos en crematorio Plenitud

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

“Todos hemos fracasado, pero yo no he matado a nadie”: resurge tensa entrevista donde Adela Micha confronta a Camilo Ochoa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

“Es una guerra de La Mayiza contra inocentes”: viralizan advertencia de Camilo Ochoa previo a su asesinato

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: nombre del eliminado perfila entre estos dos habitantes

DEPORTES

“Los clubes tienen la obligación

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país