Nadie se lleva un elote sin permiso en Chiautla: Operativo “Cosecha segura”

El gobierno municipal de Chiautla, Estado de México encabezado por el presidente Gonzalo Bojorges Conde, puso en marcha el operativo “Cosecha segura”, de acuerdo con la información difundida por el gobierno loca, esta iniciativa se realizará por tierra y aire, con el objetivo de resguardar las cosechas de elote y mazorca en coordinación con los productores del campo.

Según lo difundido en el cartel oficial, la estrategia busca asegurar la protección de las zonas agrícolas y prevenir el robo de cultivos durante la presente temporada.

De acuerdo con la información difundida, quienes sean sorprendidos sustrayendo elotes o mazorcas serán puestos a disposición de las autoridades competentes y sancionados conforme al Código Penal del Estado de México vigente.

Esta medida pretende reforzar la seguridad en los campos a través de vigilancia terrestre y aérea, involucrando la colaboración activa tanto de autoridades municipales como de los propios campesinos.

El operativo forma parte de la campaña “Cosecha Segura”, la cual enfatiza el compromiso del ayuntamiento y la comunidad agrícola para garantizar el trabajo y la producción local.

La administración municipal reiteró la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y la aplicación estricta de la ley para salvaguardar los intereses del sector rural en la región.

Esto es lo que dice el Código Penal del EdoMex

El Código Penal del Estado de México define diversas conductas relacionadas con el hurto en el apartado Delitos contra el patrimonio, capítulo I Robo.

No solo sanciona a quien se apodera de un bien ajeno mueble, sino también a quien dispone de un bien propio que está bajo la custodia legítima de otra persona o autoridad, así como a quien aprovecha energía eléctrica o fluidos sin autorización, o guarda para sí un objeto perdido conociendo la identidad del dueño.

Respecto a la valoración del robo, la ley establece que solo se toma en cuenta el valor intrínseco del producto sustraído, lo que implica que, aunque algunos bienes, como son los agropecuarios (elotes o mazorcas) puedan considerarse de bajo costo unitario, el delito se configura desde el momento de su apoderamiento ilícito, independientemente de su cantidad o precio final.

El código también puntualiza mecanismos para acreditar el robo: por ejemplo, si una persona es detenida en posesión de bienes ajenos y no puede comprobar su procedencia lícita, las autoridades pueden proceder en su contra.

Las sanciones se endurecen considerablemente si el robo se comete con violencia, ya sea sobre las personas —mediante el uso de fuerza física, amenazas, intimidación o en ventaja numérica— o sobre los bienes, por actos como romper cerraduras o mecanismos de seguridad.