La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: nombre del eliminado perfila entre estos dos habitantes

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

16:31 hsHoy

La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

Durante la gala de esta noche se conocerá al tercer participante de este reality que saldrá para siempre de este encierro

Por Armando Pereda

Hoy se conocerá al tercer
Hoy se conocerá al tercer eliminado de este reality show - Foto: lacasafamososmx

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 llega este domingo con una noche decisiva que podría cambiar por completo la dinámica dentro de la casa.

15:18 hsHoy

Drake Bell se divorcia de Janet Von Schmeling luego de que Mariana Botas develó su fugaz romance

El cantante advirtió a la producción del reality ‘LCDLFMX’ de acciones legales si no eliminaban todos los clips donde Botas habla de su fugaz relación

Por Víctor Cisneros

Bella advirtió a la producción
Bella advirtió a la producción de LCDLFMX de acciones legales si no eliminaban los clips donde Botas habla de su fugaz relación. (Fotos: @planetjanettv, @drakebell, @marianabotasl, Instagram)

A cuatro años de su separación de la influencer Janet Von Schmeling, el actor y cantante Drake Bell solicitó el divorcio ante una corte de Florida, reportó TMZ.

14:02 hsHoy

Filtran nombre del tercer eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 17 de agosto, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Ninel Conde, Mar Contreras, Facundo, Alexis Ayala y ‘El Guana’

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del tercer eliminado
Filtran nombre del tercer eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 17 de agosto, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras dos Galas de Eliminación, la tercera marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 17 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

14:01 hsHoy

Filtran nombre del tercer eliminado en La Casa de los Famosos México

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

13:47 hsHoy

Quién podría ser el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

La noche del pasado miércoles 13 de agosto marcó un nuevo capítulo en La Casa de los Famosos México 2025 con la tercera ronda de nominaciones, una jornada definida por la tensión creciente entre los participantes.

Sin embargo, el nombre de dos habitantes se perfila para ser el posisble tercer eliminado este domingo 17 de agosto.

(Especial Infobae)
(Especial Infobae)

