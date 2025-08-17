La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: nombre del eliminado perfila entre estos dos habitantes

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 llega este domingo con una noche decisiva que podría cambiar por completo la dinámica dentro de la casa.
A cuatro años de su separación de la influencer Janet Von Schmeling, el actor y cantante Drake Bell solicitó el divorcio ante una corte de Florida, reportó TMZ.
Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras dos Galas de Eliminación, la tercera marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 17 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.
Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.
La noche del pasado miércoles 13 de agosto marcó un nuevo capítulo en La Casa de los Famosos México 2025 con la tercera ronda de nominaciones, una jornada definida por la tensión creciente entre los participantes.
Sin embargo, el nombre de dos habitantes se perfila para ser el posisble tercer eliminado este domingo 17 de agosto.