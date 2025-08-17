Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Argi Cortés conquista otra victoria este sábado 16 de agosto. Foto: (Cortesía TV Azteca)

Esta noche, tras una intensa pelea en el ring de boxeo, el mexicano Argi Cortés sumó una pelea más a sus campeonatos ganados, pues logró derrotar, por decisión unánime de los jueces al colombiano Bairon Rodríguez.

Argi Cortés venció por decisión unánime al colombiano Bairon Rodríguez tras diez intensos asaltos. Aunque Rodríguez mostró valentía y un inicio agresivo, la altitud de la Ciudad de México le cobró factura desde el tercer round, disminuyendo su ritmo. Cortés ajustó su estrategia y dominó el combate, ganando con tarjetas de 99-91, 99-91 y 98-92.

Con este triunfo, el capitalino sumó su victoria número 28 como profesional, consolidando su posición entre los mejores supermoscas. “Fue un gran reto”, declaró Cortés, quien agradeció a su entrenador Ignacio Beristáin por la preparación que lo mantiene cerca de una nueva oportunidad titular.

Cortés gana por decisión unánime. Foto: (Captura de pantalla)

Cortés cumplió con el objetivo y dio un paso más en su camino rumbo a una nueva oportunidad titular, al imponerse de manera contundente al colombiano Bairon Rodríguez en la pelea estelar celebrada en los estudios de TV Azteca.

Aunque el combate ya no fue una eliminatoria oficial, el triunfo era vital para el capitalino, ubicado en el número tres del ranking de las 115 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y no decepcionó. Cortés dominó los 10 asaltos ante un valiente pero superado Rodríguez, en una actuación que refuerza su posición entre los mejores supermoscas del mundo.

Originalmente, la FIB había ordenado una eliminatoria final entre Cortés y el australiano Andrew Moloney, pelea que incluso tenía como sede inicial Durango, México, antes de trasladarse a la capital.

Argi Cortés en pelea contra Bairon Rodríguez. Foto: (Cortesía/TV Azteca)

Sin embargo, tras la salida no esclarecida de Moloney, la promotora Zanfer anunció esta semana el cambio de oponente, manteniendo la fecha y el evento.

Ambos peleadores cumplieron con el pesaje el viernes: Argi registró 52.500 kilogramos, mientras que Rodríguez marcó 53.000, dentro del límite de la división.

El triunfo no solo ratifica el buen momento del mexicano, sino que lo acerca a una nueva oportunidad por el campeonato mundial, luego de que en septiembre de 2023 retara sin éxito al japonés Junto Nakatani por el cetro supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Bajo la guía del experimentado entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin, quien busca sumar un campeón más a su histórica lista, Argi Cortés mantiene firme su sueño de coronarse en el ámbito mundial. Y esta noche en la Ciudad de México, dejó claro que está dispuesto a todo para lograrlo.