Pensiones ISSSTE septiembre 2025: ¿Cuándo depositan a jubilados?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la fecha oficial del pago de pensiones correspondiente a septiembre de 2025.

De acuerdo con el calendario anual, el depósito se adelantará y estará disponible el viernes 29 de agosto de 2025.

Este ajuste responde a que el 1 de septiembre cae en domingo, día inhábil para las instituciones bancarias, por lo que se busca garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus recursos sin contratiempos antes de que inicie el mes.

¿Quiénes reciben este pago?

El depósito de septiembre 2025 está dirigido a:

Jubilados por edad y tiempo de servicio.

Pensionados por viudez, orfandad, invalidez o cesantía.

Beneficiarios vigentes bajo el régimen del ISSSTE.

Calendario de pagos ISSSTE 2025

De acuerdo con la programación oficial, incluidas las próximas fechas de pago:

Enero: 2 de enero

Febrero: 31 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 28 de marzo

Mayo: 30 de abril

Junio: 30 de mayo

Julio: 30 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 29 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 30 de octubre

Diciembre: 28 de noviembre

Además, la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre.

Recomendaciones para jubilados y pensionados

El ISSSTE pidió a los derechohabientes seguir algunas medidas de seguridad para evitar inconvenientes:

Verificar que los datos bancarios estén actualizados.

No compartir información personal con terceros.

Esperar unas horas en caso de que el depósito no aparezca de inmediato .

Para dudas o aclaraciones, comunicarse al 55 4000 1000 o acudir a la delegación más cercana.

Compromiso con los derechohabientes

El instituto, dirigido por Martí Batres Guadarrama, reiteró su compromiso de garantizar pagos puntuales y atención de calidad, como parte del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, que se implementa a nivel nacional.

Con esta medida, jubilados y pensionados podrán contar con su pensión desde el 29 de agosto de 2025, lo que representa un adelanto en beneficio de los más de un millón de beneficiarios del ISSSTE.

¿Se pueden recibir al mismo tiempo la Pensión del Bienestar y la del ISSSTE?

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión del ISSSTE son compatibles porque tienen orígenes distintos: la primera es un apoyo social universal que se entrega a todas las personas de 65 años o más, mientras que la segunda es una prestación contributiva basada en años de servicio y cotizaciones al sistema.

De esta manera, los beneficiarios que cumplan con los requisitos de ambos programas pueden recibirlos simultáneamente, lo que significa un ingreso adicional y mayor seguridad económica en la vejez.

Con esta medida, el ISSSTE busca asegurar que los recursos estén disponibles en tiempo y forma para más de un millón de derechohabientes que dependen de su pensión.