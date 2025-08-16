México

Pensiones ISSSTE septiembre 2025: ¿Cuándo depositan a jubilados?

El pago se adelantará con el fin de garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus recursos antes del inicio del mes

Por Lorna Huitrón

Guardar
El pago se adelantará con
El pago se adelantará con el fin de garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus recursos antes del inicio del mes

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la fecha oficial del pago de pensiones correspondiente a septiembre de 2025.

De acuerdo con el calendario anual, el depósito se adelantará y estará disponible el viernes 29 de agosto de 2025.

Este ajuste responde a que el 1 de septiembre cae en domingo, día inhábil para las instituciones bancarias, por lo que se busca garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus recursos sin contratiempos antes de que inicie el mes.

¿Quiénes reciben este pago?

El depósito de septiembre 2025 está dirigido a:

  • Jubilados por edad y tiempo de servicio.
  • Pensionados por viudez, orfandad, invalidez o cesantía.
  • Beneficiarios vigentes bajo el régimen del ISSSTE.
El ISSSTE informó que el
El ISSSTE informó que el pago de pensiones de septiembre 2025 se adelantará y será depositado el viernes 29 de agosto

Calendario de pagos ISSSTE 2025

De acuerdo con la programación oficial, incluidas las próximas fechas de pago:

  • Enero: 2 de enero
  • Febrero: 31 de enero
  • Marzo: 27 de febrero
  • Abril: 28 de marzo
  • Mayo: 30 de abril
  • Junio: 30 de mayo
  • Julio: 30 de junio
  • Agosto: 30 de julio
  • Septiembre: 29 de agosto
  • Octubre: 30 de septiembre
  • Noviembre: 30 de octubre
  • Diciembre: 28 de noviembre

Además, la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre.

Recomendaciones para jubilados y pensionados

El ISSSTE pidió a los derechohabientes seguir algunas medidas de seguridad para evitar inconvenientes:

  • Verificar que los datos bancarios estén actualizados.
  • No compartir información personal con terceros.
  • Esperar unas horas en caso de que el depósito no aparezca de inmediato.
  • Para dudas o aclaraciones, comunicarse al 55 4000 1000 o acudir a la delegación más cercana.

Compromiso con los derechohabientes

El instituto, dirigido por Martí Batres Guadarrama, reiteró su compromiso de garantizar pagos puntuales y atención de calidad, como parte del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, que se implementa a nivel nacional.

Con esta medida, jubilados y pensionados podrán contar con su pensión desde el 29 de agosto de 2025, lo que representa un adelanto en beneficio de los más de un millón de beneficiarios del ISSSTE.

El ISSSTE informó que el
El ISSSTE informó que el pago de pensiones de septiembre 2025 se adelantará y será depositado el viernes 29 de agosto

¿Se pueden recibir al mismo tiempo la Pensión del Bienestar y la del ISSSTE?

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión del ISSSTE son compatibles porque tienen orígenes distintos: la primera es un apoyo social universal que se entrega a todas las personas de 65 años o más, mientras que la segunda es una prestación contributiva basada en años de servicio y cotizaciones al sistema.

De esta manera, los beneficiarios que cumplan con los requisitos de ambos programas pueden recibirlos simultáneamente, lo que significa un ingreso adicional y mayor seguridad económica en la vejez.

Con esta medida, el ISSSTE busca asegurar que los recursos estén disponibles en tiempo y forma para más de un millón de derechohabientes que dependen de su pensión.

Temas Relacionados

Pensiones ISSSTEjubiladosseptiembremexico-noticias

Más Noticias

Residente anuncia concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha, hora y todos los detalles

El icónico rapero puertorriqueño ofrecerá un show “lleno de conciencia, crítica y energía imparable” en el corazón de la capital mexicana

Residente anuncia concierto gratis en

Captan al morenista García Parra con Belinda en Disneylandia por su cumpleaños y él aclara: “Fue con recursos propios”

El coordinador del gabinete estatal de Puebla aclaró en redes sociales todo respecto a su viaje

Captan al morenista García Parra

Bicarbonato de sodio: el secreto de belleza efectivo de la abuela para cabello, axilas, cara y piernas

Económico, versátil y natural, es utilizado por generaciones como un remedio casero para el cuidado personal

Bicarbonato de sodio: el secreto

Caen dos presuntos extorsionadores en Iztapalapa; uno es de origen colombiano y otro panameño

Elementos de la SSC CDMX apuntan que pedían cuota a un comerciante de un tianguis para no destrozar el local y agredir a la víctima

Caen dos presuntos extorsionadores en

Llanta de pipa se desprende y golpea a dos mujeres en Tlalnepantla: huye el chófer

La unidad quedó abandonada a metros del lugar

Llanta de pipa se desprende
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos extorsionadores en

Caen dos presuntos extorsionadores en Iztapalapa; uno es de origen colombiano y otro panameño

Cae “El Kike” en Edomex: presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava, exfuncionario del PRI con Peña Nieto

Detienen a menor con más de 50 dosis de cocaína en CDMX, aumentan adolescentes vinculados al crimen organizado

Póker de “ases criminales”: estos son los vecinos que “La Tuta” tiene como recluso en MDC Brooklyn de EEUU

Operación Frontera Norte: más de 6 mil detenidos y 59 toneladas de droga incautadas

ENTRETENIMIENTO

Residente anuncia concierto gratis en

Residente anuncia concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha, hora y todos los detalles

Captan al morenista García Parra con Belinda en Disneylandia por su cumpleaños y él aclara: “Fue con recursos propios”

¿Facundo y Ninel Conde celosos de Abelito? Aseguran que es el favorito de las cámaras de La Casa de los Famosos

“Me gusta la parte humana”: Tini se niega a cantar con Ángela Aguilar, pero redes le reprochan por colaborar con Nodal

Aseguran que Facundo ya pactó su salida de La Casa de los Famosos México para este domingo: “Un verdadero infierno”

DEPORTES

“El manual de la redención”:

“El manual de la redención”: Adrián Marcelo explota contra Dani Alves por posar con biblia tras denuncias de abuso

MJF vence a Zandokan Jr y le quita la máscara al Místico en el Viernes Espectacular del CMLL

Arely, de 30 años, fue la mujer asesinada tras riña en estacionamiento del partido Puebla vs Atlético San Luis

Por qué se cayó el fichaje entre América y Al-Rayyan por Brian Rodríguez

Supernova Strikers 2025: Cuándo y Dónde ver el evento de boxeo entre creadores de contenido