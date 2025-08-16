México

Hospitalización de Alejandra Guzmán estaría relacionada con una operación de hernia

‘La reina de corazones’ volvió a encender las alarmas sobre su estado de salud tras haber reprogramado varios de sus conciertos

Por Jazmín González

Guardar
Reportan hospitalización de Alejandra Guzmán.
Reportan hospitalización de Alejandra Guzmán. (Foto: Instagram)

Alejandra Guzmán volvió a encender las alarmas la tarde de este 15 de agosto, luego de que se diera a conocer que nuevamente fue hospitalizada.

Jimena Pérez ‘La Choco’ compartió en Ventaneando que la cantante de 57 años había sido hospitalizada por una operación de hernia, pero hasta ahora, se desconocen los detalles específicos sobre el procedimiento.

Por el momento, su equipo no ha emitido un comunicado oficial, pues su última publicación en redes sociales está relacionada con la reprogramación de varios de los conciertos que tenía pactados para los últimos meses del año.

Alejandra Guzmán preocupa a sus
Alejandra Guzmán preocupa a sus seguidores por posible hospitalización. (Fotos: Tiktok/@joseguzman2401)

Cabe recordar que hace unas semanas, la intérprete de éxitos como “Día de suerte”, “Más buena” y “Yo te esperaba” preocupó a sus seguidores al anunciar que se retirará de los escenarios por algunos meses para enfocarse en su salud.

Alejandra Guzmán pospone su gira “Brilla Tour” hasta 2026

Fue a finales de junio cuando ‘la reina del rock’ dio a conocer a través de un comunicado que los conciertos programados para los próximos meses como parte de su gira “Brilla Tour” serían pospuestos.

Después de enfrentar rumores sobre una posible recaída en el alcohol, la intérprete desmintió dichas versiones por medio de un comunicado oficial en el que señaló que la prioridad era su salud.

"Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026”, se lee al inicio del comunicado.

La cantante fue contundente. (Instagram laguzmanmx)

En ese entonces tampoco dio mayores detalles sobre su estado de salud, pero sí señaló que no se trataba de una decisión fácil, pero buscaba garantizar estar al cien para sus siguientes presentaciones.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”, detalló.

Ante la preocupación latente de sus fans, la hija de Silvia Pinal agradeció el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera musical y aseguró que pronto saldrá a la luz nuevo material.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor”, concluyó.

La cantante mexicana anunció que
La cantante mexicana anunció que todos los conciertos previstos para 2025 se reprograman tras una cirugía de emergencia, asegurando que volverá a los escenarios solo cuando esté completamente recuperada y llena de energía - crédito @laguzmanmx/ Instagram

Ante el comunicado y la reciente noticia de su hospitalización, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer el estado de salud actual de Alejandra Guzmán.

Temas Relacionados

Alejandra GuzmánEstado de saludreina de corazonesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la millonada que hará Shakira con sus nuevos conciertos en CDMX, Puebla, Veracruz, Guadalajara y más

La colombiana es todo un éxito con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Esta es la millonada que

Beca Rita Cetina 2025: a partir de este día se podrán inscribir estudiantes de segundaria

La iniciativa entrega un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales

Beca Rita Cetina 2025: a

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 15 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

Día Internacional del Animal sin Hogar: un llamado a la batalla contra el abandono

La UNAM estima que cada año alrededor de medio millón de perros y gatos son abandonados en el país, colocando a México entre los países de Latinoamérica con mayor índice de animales en situación de calle

Día Internacional del Animal sin

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estado de los vuelos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interpol emite ficha roja contra

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Militares aseguran paquetes con 330 kilos de cocaína ocultos en un tráiler en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que hará Shakira con sus nuevos conciertos en CDMX, Puebla, Veracruz, Guadalajara y más

Marianne Gonzaga asegura que su ex le fue infiel con Valentina Gilabert: “Seguíamos en relación, me dio mucho coraje”

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Abelito se sincera sobre la muerte de su hermano en La Casa de los Famosos 3: “Tengo un angelote”

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

DEPORTES

¿Cómo quedará el Toluca vs

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”

Niña rompe en llanto tras la inminente salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul

IA predice el resultado entre los Tigres y las Águilas del América