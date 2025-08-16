Hospitalización de Alejandra Guzmán estaría relacionada con una operación de hernia

Reportan hospitalización de Alejandra Guzmán. (Foto: Instagram)

Alejandra Guzmán volvió a encender las alarmas la tarde de este 15 de agosto, luego de que se diera a conocer que nuevamente fue hospitalizada.

Jimena Pérez ‘La Choco’ compartió en Ventaneando que la cantante de 57 años había sido hospitalizada por una operación de hernia, pero hasta ahora, se desconocen los detalles específicos sobre el procedimiento.

Por el momento, su equipo no ha emitido un comunicado oficial, pues su última publicación en redes sociales está relacionada con la reprogramación de varios de los conciertos que tenía pactados para los últimos meses del año.

Cabe recordar que hace unas semanas, la intérprete de éxitos como “Día de suerte”, “Más buena” y “Yo te esperaba” preocupó a sus seguidores al anunciar que se retirará de los escenarios por algunos meses para enfocarse en su salud.

Alejandra Guzmán pospone su gira “Brilla Tour” hasta 2026

Fue a finales de junio cuando ‘la reina del rock’ dio a conocer a través de un comunicado que los conciertos programados para los próximos meses como parte de su gira “Brilla Tour” serían pospuestos.

Después de enfrentar rumores sobre una posible recaída en el alcohol, la intérprete desmintió dichas versiones por medio de un comunicado oficial en el que señaló que la prioridad era su salud.

"Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026”, se lee al inicio del comunicado.

En ese entonces tampoco dio mayores detalles sobre su estado de salud, pero sí señaló que no se trataba de una decisión fácil, pero buscaba garantizar estar al cien para sus siguientes presentaciones.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”, detalló.

Ante la preocupación latente de sus fans, la hija de Silvia Pinal agradeció el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera musical y aseguró que pronto saldrá a la luz nuevo material.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor”, concluyó.

Ante el comunicado y la reciente noticia de su hospitalización, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer el estado de salud actual de Alejandra Guzmán.